Harpstedt erwartet Brake zum Duell der Gleichgesinnten

Von: Cord Krüger

Gegen Brake gesetzt: Harpstedts Moritz Bätcher (Bild) und sein Kollege Onno Bolling überzeugen im Abwehrzentrum des Bezirksliga-Aufsteigers, der am Sonntag den Tabellenachten erwartet. © Krüger

Irgendwie scheinen diese zwei Bezirksligisten ziemlich ähnlich zu ticken. Wenn der Harpstedter TB am Sonntag ab 15.00 Uhr den SV Brake empfängt, sehen sich einige Fußballer wieder, die schon zu Jugendzeiten auf Bezirksebene gegeneinander angetreten sind und ihren Vereinen seitdem die Treue halten. Der Erfolg gibt dem HTB recht: Im Frühjahr feierte er überwiegend mit „Jungs“ aus den eigenen Reihen die Kreismeisterschaft und den Aufstieg. „Tatsächlich kenne ich einige Braker noch von früher“, berichtet HTB-Trainer Michael Würdemann schmunzelnd aus seiner Zeit als Juniorencoach der SG DHI: „Viele von ihnen spielen schon länger so zusammen, einige haben zwischendurch ihr Glück woanders versucht, sind aber wieder zurückgekehrt.“

Von der Nummer eins bis zur Nummer elf ist das eine sehr robuste und athletische Truppe.

Insgesamt charakterisiert der Trainerpartner von Florian Schmaus den Tabellenachten als „gut organisiert und gut trainiert. Von der Nummer eins bis zur Nummer elf ist das eine sehr robuste und athletische Truppe.“

Darauf stimmten die HTB-Übungsleiter ihr Abschlusstraining ab, um etwas Zählbares zu Hause zu behalten: „Brake habe ich vor der Saison als Kandidat für die ersten fünf Plätze getippt und sehe das auch jetzt noch so“, verdeutlicht Würdemann: „Ihre Startschwierigkeiten kann ich mir nicht so recht erklären, aber wir haben ein Heimspiel und wollen alles daran setzen, nicht weiter unten reinzurutschen und den Anschluss zu verlieren.“

Außenbandriss bei Nils Klaassen

Nicht mithelfen können dabei der privat verhinderte Thies Meyer und der an einer Zerrung laborierende Julian Meyer. Offensivakteur Niklas Fortmann fehlt wegen eines ersten Aufenthalts in seinem künftigen Studienort Leipzig, und für den langjährigen Leistungsträger Nils Klaassen könnte sein erstes Saisonspiel Ende August in Heidkrug sein letztes der Hinrunde gewesen sein: Der Mittelfeldmann zog sich kurz vor seiner Auswechslung einen Außenbandriss zu.

Harpstedt muss seine Abwehr umbauen

Zudem müssen die Gastgeber ihre Abwehr umbauen: Linksverteidiger Steffen Meyer fehlt definitiv wegen seines Urlaubs, hinter dem angeschlagenen Rechtsverteidiger Kian Töllner steht ein Fragezeichen. Doch dessen Job könnte auch Mattis Bunzel übernehmen: „Er macht das richtig gut und hat auf dieser Position schon in der Vorbereitung überzeugt“, lobt Würdemann den Neuzugang aus der eigenen A-Jugend. Zusammen mit Moritz Bätcher und Onno Bolling im Abwehrzentrum sowie Matthes Barenbrügge und Rene Kube in der Doppelsechs sieht er seinen Defensivverbund für die kommenden Aufgaben gerüstet.

Als besten Beleg erinnert er an das achtbare 1:3 vom Sonntag gegen den hoch aufgerüsteten Spitzenreiter Frisia Wilhelmshaven: „Daran müssen wir anknüpfen“, fordert Würdemann: „Taktik, Einsatzbereitschaft, Willen – da war alles vorhanden. Und selbst nach den zwei doofen Gegentoren haben die Jungs nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern wollten weiter mitspielen.“