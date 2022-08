GW Kleinenkneten fliegt trotz 3:0-Führung aus dem Kreispokal

Von: Sven Marquart

Erzielte das 2:0 für Kleinenkneten: Jan-Kristian Spille. © Tamino Büttner

Kleinenkneten – Restlos bedient war Michael Wennmann, der Trainer des SV GW Kleinenkneten, nach dem Aus seiner Mannschaft in der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals. Verständlich, denn die Grün-Weißen hatten beim TuS Heidkrug II nach Treffern von Tom-Ole Schmidt (12.), Jan-Kristian Spille (52.) und Sebastian Bartelt (66.) bereits mit 3:0 geführt. In der zweiten Minute der Nachspielzeit fing sich GWK dann den Ausgleich und unterlag dem Konkurrenten aus der 1. Kreisklasse schließlich mit 3:6 (3:3, 1:0) nach Elfmeterschießen – ohne einen Strafstoß verwandelt zu haben.

„Das Ding dürfen wir nie und nimmer verlieren“, ärgerte sich Wennmann. Doch nach dem schnellen 1:3 durch Marius Hamann (67.) war seine Crew in den letzten zehn Minuten völlig von der Rolle. „Die Zuordnung fehlte, und wir haben keinen Zweikampf mehr gewonnen. Darüber werden wir reden müssen! Alles, was davor war, war absolut gut“, meinte der 36-Jährige. Igor Harkovski (77.) und erneut Hamann (90.+2) retteten Heidkrug ins Elfmeterschießen.

Während Yannick Oestmann, Leon Schimanski und Oliver Lemanik allesamt verwandelten, scheiterten die ersten beiden Kleinenkneter Schützen Philipp Schrader und Dennis Baranow jeweils an Heidkrugs Keeper Florian Ahrens. Dennis Spittel setzte seinen Versuch weit über den Kasten.

Die Begegnungen der dritten Pokalrunde werden am Dienstag, 16. August, 19 Uhr, im Rahmen des Krombacher-Abends im Schützenhof an der Dingsteder Straße 27 in Kirchhatten ausgelost.

Kreispokal, 2. Runde

Borussia Delmenhorst – FC Huntlosen 1:9

TV Jahn – VfL Stenum II 1:0

SV Achternmeer – Bookholzberger TB n. E. 6:5

TuS Hasbergen – TSV Ganderkesee n. E. 6:7

TSV Ippener – Harpstedter TB n. E. 2:4

TV Falkenburg – VfR Wardenburg 2:10

SF Littel – VfL Wildeshausen II 1:5

SV Tungeln – Ahlhorner SV n. E. 6:7

Beckeln Fountains – TV Dötlingen 4:2

TuS Vielstedt – SF Wüsting 0:8

SC Dünsen – TV Munderloh W 0:5

SV Atlas III – KSV Hicretspor 1:4

RW Hürriyet – SG Bookhorn 1:3

TuS Heidkrug II – SV GW Kleinenkneten n. E. 6:3

Delmenhorster TB – TSV Großenkneten II (Dienstag, 16. August, 19.30 Uhr)

SV Tur Abdin II – FC Hude II (Dienstag, 23. August, 19.30 Uhr)