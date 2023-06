Daniel Döhles Gala hilft Harpstedt II nicht mehr

Von: Cord Krüger

31 Saisontreffer: Kleinenknetens Sebastian Bartelt krönte sich zum Torschützenkönig der 1. Kreisklasse. © Büttner

Landkreis – Gegensätzliche Gefühlslagen: Während die Fußballer des VfL Wildeshausen III nach dem 2:2 gegen den DTB die Vizemeisterschaft in der 1. Kreisklasse feierten, musste der Harpstedter TB II zwei Tage nach seinem 5:1 über Großenkneten II trotzdem den Abstieg hinnehmen – denn die Konkurrenten gewannen. Kleinenkneten bereitete Trainer Michael Wennmann zum Abschied einen 5:2-Erfolg.

VfL Wildeshausen III – Delmenhorster TB 2:2 (1:1): Nach diesem Punkt gegen den Verfolger und dem somit gesicherten zweiten Platz zog VfL-Trainer Bastian Flege ein positives Saisonfazit: „Wir sind absolut zufrieden. Als Aufsteiger hat uns das kaum jemand zugetraut. Wir trainieren nur einmal pro Woche und haben trotzdem gegen einige Erstherren-Mannschaften bestanden.“

Gegen den DTB geriet sein Team durch einen Fehler im Spielaufbau in Rückstand. Behzad Rasuli nahm die Kugel auf und bediente Andre Tönnies per Querablage zum 1:0 (36.). Kurz vor der Pause nutzte Hesselmann aber einen Handelfmeter zum Ausgleich (45.) und traf drei Minuten nach Wiederanpfiff zum 2:1, nachdem Lukas Schneider einen weiten Einwurf von Jannik Wallner verlängert hatte. Das 2:2 gelang dem Ex-Wildeshauser Elias Schröder mit einem direkt verwandelten Freistoß (80.).

TV Munderloh II – SV GW Kleinenkneten 2:5 (1:1): „Für mich war es mit dem Sieg ein schöner Abschied“, verdeutlichte Michael Wennmann, der nun aus familiären Gründen eine Trainer-Pause einlegt. Zunächst lag sein Team jedoch hinten: Jan Taute vertändelte den Ball, Felix Reetz bestrafte dies mit 1:0 (17.). Taute machte seinen Fehler per Freistoßtor allerdings wieder wett (30.). Jan-Kristian Spilles Gäste-Führung (54.) glich Tim Spittel schnell aus (56.), ehe Sebastian Bartelt eine Taute-Ecke per Direktabnahme zu seinem 31. Saisontreffer vollendete (76.). Die Schlusspunkte setzte Philipp Schrader – beim 4:2 (85.) nach Zuspiel von Rene Thomas, beim 5:2 (90.) dank einer Vorlage von Bartelt, der sich in dieser Klasse die Torjägerkanone sicherte.

Harpstedter TB II – TSV Großenkneten II 5:1 (4:0): „Die Enttäuschung ist riesig“, gestand Marcus Metschulat, der die HTB-Zweite mit Dirk Lenkeit coachte: „Und sie ist umso größer, weil es ein hochverdienter Sieg war, aber weder Atlas III noch Stenum II ausgerutscht sind“, sagte er über den Tabellenzwölften und -elften.

Nach fünf Minuten verwertete Daniel Döhle einen Pass in die Gasse zum 1:0 und setzte wenig später zum 2:0 nach: Marlo Schoppe hatte an die Latte gezimmert, den Abpraller köpfte Döhle ein (10.). Sein Bruder Nils veredelte eine Familien-Co-Produktion nach starkem Einsatz von Daniel zum 3:0 (19.). „Und wenn man so hoch führt, klappt einfach alles“, kommentierte Metschulat Noah Wehrmanns Freistoß-Hammer aus 30 Metern zum 4:0 (32.). In der Schlussviertelstunde nutzte Janek Lambertz eine schöne Kombination zum 5:0 (76.). Kurz darauf verteilte der HTB ein Geschenk, das Ramon Loschen zum Ehrentreffer annahm (78.). Da hätten wir den Ball vorher dreimal klären können“, monierte Metschulat, der Stürmer Daniel Döhle die Bestnote gab.

TSV Ippener – VfL Stenum III 2:3 (1:2): Thorsten Sander hatte „Schlimmeres befürchtet“ – nach zwei ausgelassenen Schützenfest-Tagen in Groß Ippener, denen sich nicht jeder im Team entziehen kann und will. Trotzdem trauerte der TSV-Trainer „vielen vergebenen Chancen“ und damit der verpassten Schützenhilfe im Abstiegskampf der Nachbarn vom Harpstedter TB II hinterher: „Die Niederlage hätte nicht sein müssen.“ Doch nach Joshua Gielniks 1:0 für Stenum (19.) „wurde alles schlechter“. Die Folge: Dennis Metzing erhöhte auf 2:0 (32.). Zwar verkürzte Fynn Timmermann nach einer Linkshereingabe (43.), doch Björn Eggeling antwortete mit dem 3:1 (57.). Kevin Meyers verwandelter Elfmeter (76.) kam zu spät. Auch, weil zuvor Edries Naurosie einen Strafstoß vergeben hatte (71.). Beide Male war Matthias Ideker im Strafraum gelegt worden.