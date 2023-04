Silas Corßen rettet dem Harpstedter TB II einen wichtigen Punkt

Von: Sven Marquart

Teilen

Bissig: Ippeners Innenverteidiger Johann Neuhaus (r., im Laufduell mit Kleinenknetens Linus Moormann) gewann fast alle Zweikämpfe. © Tamino Büttner

Landkreis – Auch im dritten Spiel nach der Winterpause musste sich der TSV Ippener in der 1. Fußball-Kreisklasse mit einem Unentschieden begnügen. „Wir können nicht mehr gewinnen“, sagte Trainer Thorsten Sander nach dem 1:1 beim SV GW Kleinenkneten. Der Harpstedter TB II holte trotz eines 0:2-Rückstandes beim TV Munderloh II mit dem 2:2 ebenfalls einen Punkt, der im Kampf um den Klassenerhalt noch wichtig werden könnte.

TV Munderloh II – Harpstedter TB II 2:2 (1:0): Die Harpstedter hatten große Probleme ins Spiel zu finden. „Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen und kaum einen Pass zum Mitspieler gebracht“, berichtete HTB-Coach Marcus Metschulat. Zunächst konnte sein Keeper Ole Grabowski einen Rückstand noch verhindern, indem er einen von Lars Hohenstein getretenen Foulelfmeter parierte (28.). Beim Freistoß, den Patrick Seeger unter der hochspringenden HTB-Mauer hindurch zum 1:0 verwandelte, war Grabowski dann geschlagen (37.). „Wenn sich da einer von uns hingelegt hätte, wäre er nicht wieder aufgestanden“, meinte Metschulat sarkastisch. In der zweiten Hälfte wurde es aus Sicht der Gäste zunächst nicht besser. Nach einem Foul von Kevin Lautenschläger verwandelte Vincent Lange den fälligen Strafstoß zum 2:0 (61.). „Dann haben wir uns doch noch dazu entschieden mitzumachen“, sagte Metschulat. Mit einem Doppelpack besorgte die eingewechselte A-Junioren-Leihgabe Silas Corßen das 2:2 (69./80.). Dabei blieb es trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten. „Die Moral hat gestimmt. Aber über 90 Minuten gesehen hätte Munderloh den Sieg verdient gehabt“, erklärte Metschulat.

SV GW Kleinenkneten – TSV Ippener 1:1 (1:0): Ippener war zunächst die überlegene Mannschaft. Die Gäste attackierten früh, versäumten es aber, in Führung zu gehen. Stattdessen erzielte Erik Hollmann laut TSV-Coach Thorsten Sander „wie aus heiterem Himmel“ das 1:0 für GWK (38.). Bedient von Arnd Brengelmann ließ Kleinenknetens Rechtsaußen zwei Ippeneraner aussteigen und schloss überlegt ab. „Erik ist im Moment richtig gut drauf. Aktuell hat man den Eindruck, dass ihm jede Aktion gelingt“, sagte GWK-Coach Michael Wennmann. „Bester Mann auf dem Platz“ war für ihn jedoch Gästekeeper Phillip Beuthan, der einen höheren Rückstand verhinderte. Im zweiten Durchgang gab GWK den Ton an – und Ippener machte das Tor: Nach schönem Doppelpass mit Kevin Meyer besorgte Patrick Meyer-Ebrecht das 1:1 (75.). Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit kugelte sich Linus Jasper die Schulter aus. Bis Ippeners Rechtsverteidiger mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus abtransportiert war, verging gut eine halbe Stunde. Anschließend wurde die Partie auf Betreiben der Kleinenkneter fortgesetzt. „Man mag es uns nachsehen, schließlich geht es für uns um was. Aber natürlich wünschen wir Linus gute Besserung“, bat Wennmann für sein im Meisterschafts- und Aufstiegskampf steckendes Team um Verständnis. Einig waren sich beide Trainer darin, dass die Punkteteilung unterm Strich das gerechte Ergebnis darstellte.