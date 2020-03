Coronakater statt Meistersause

Neerstedt – Es war alles angerichtet: Mit einem Sieg über Verfolger TvdH Oldenburg hätten die Handballerinnen des TV Neerstedt II den Meistertitel in der Regionsoberliga vorzeitig perfekt machen können. Doch drei Tage vor der Partie setzte der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) den Spielbetrieb aus. Statt Partystimmung herrscht im Lager der Grün-Weißen nun erst einmal Coronakater.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir vor Mai oder Juni wieder ein Handballfeld betreten“, sagt Trainer Tim Gersner. Ob die Saison fortgesetzt oder wie im Basketball, Faustball und Volleyball vorzeitig für beendet erklärt wird, steht in den Sternen. „Die Entwicklung ist schon krass! Diese Entscheidung möchte ich nicht treffen“, meint Gersner.

Für die Zeit, in der der Spielbetrieb ruht, hat Gersners Trainerpartnerin Cordula Schröder-Brockshus den Spielerinnen einen Plan mit Übungen zusammengestellt, die sie in Eigenregie absolvieren können. „Schließlich müssen wir fit sein, wenn es wieder losgeht“, erläutert Gersner. Wäre doch schade, wenn seine Crew die „Superserie“ dann nicht mit dem Meistertitel krönen würde. Von bislang 18 Saisonspielen gewann der Spitzenreiter 16. Lediglich beim VfL Oldenburg IV (19:19) und beim VfL Rastede (23:23) musste sich der Klassenprimus mit Punkteteilungen begnügen.

„Wir hatten uns schon das Ziel gesetzt, um die Meisterschaft und den Aufstieg mitzuspielen. Trotzdem haben wir vor allem spielerisch noch Luft nach oben“, erklärt Gersner. Größtes Plus seines Teams sei das Kollektiv: „Dadurch haben wir auch immer wieder Verletzungen kompensiert.“ Viele Partien gewann der TV Neerstedt II aufgrund starker Abwehr- und Torhüterleistungen.

„Der Aufstieg wäre sehr wichtig für den Verein“, betont Coach Gersner. Der 36-Jährige ist zugleich Vorsitzender des TV Neerstedt. Ein Großteil der in der Verbandsliga spielenden A-Jugendlichen, die nicht sofort für das erste Frauenteam infrage kämen, könnten sich dann in der Landesklasse für höhere Aufgaben empfehlen: „Das wäre ein ganz anderes Kaliber als die Regionsoberliga.“

Allerdings wäre dieses Vergnügen wohl nur von kurzer Dauer, da das HVN-Präsidium die Abschaffung der Landesklassen nach der Saison 2020/2021 beschlossen hat. Deren Teams müssen dann in den Regionsoberligen und der Bremen-Liga aufgenommen werden. Der Meister der Landesklasse steigt direkt in die Landesliga auf. Die Meister der Regionsoberligen und Bremen-Liga spielen mit dem Zweitplatzierten der Landesklasse den zweiten Aufsteiger aus. „Die Regionsoberliga soll die oberste Spielklasse der Regionen sein, aus dieser erfolgt dann der Aufstieg in die Landesligen. Zwischenligen wie die Landesklasse sieht die Struktur des HVN nicht vor“, begründet Steffen Mundt, Vorsitzender der Handballballregion Mitte Niedersachsen.

„Das ist ärgerlich, dass die Landesklasse gleich wieder dicht gemacht wird, weil wir viel Arbeit reingesteckt haben“, findet Gersner. Für seinen Club sogar im doppelten Sinne, denn auch in der Männer-Regionsoberliga führt der TV Neerstedt II die Tabelle an. Allerdings rangieren die Mannen um Spielertrainer Thomas Schuetzmann nach Minuspunkten lediglich einen Zähler vor der TSG Hatten-Sandkrug III. „Auch für die zweite Herren als Unterbau ist es wichtig, möglichst nahe am Niveau der Verbandsliga-Mannschaft zu sein“, sagt Gersner.

Durch Corona ist das Sportliche beim TV Neerstedt aber erst einmal in den Hintergrund gerückt. Auch deshalb steht bislang noch kein Nachfolger für das Trainerduo Cordula Schröder-Brockshus (trainiert in der nächsten Saison die erste Neerstedter Frauenmannschaft) und Tim Gersner (künftig Torwarttrainer im Damenbereich) fest. „Es ist zurzeit echt schwierig Gespräche zu führen – das liegt im Moment alles auf Eis“, berichtet Gersner. Fortsetzung: ungewiss. mar