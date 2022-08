TV Neerstedt hält die Augen nach Verstärkung offen

Von: Sven Marquart

Comeback ungewiss: Es ist unklar, ob Fenna van Dreumel beim TV Neerstedt aufs Feld zurückkehrt. © Tamino Büttner

Neerstedt – Der Härtetest ist geplatzt. Eigentlich wollten die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt am vergangenen Wochenende beim Elbe-Cup in Lauenburg ihre Form überprüfen. Doch wegen Personalmangels musste Cordula Schröder-Brockshus die Turnierteilnahme absagen. „Mir hätten nur acht Spielerinnen zur Verfügung gestanden, darunter zwei Torhüterinnen“, erläutert die Trainerin.

Auch sonst läuft die Saisonvorbereitung bei den Grün-Weißen bisher eher suboptimal. Urlaube, Krankheiten und Verletzungen sorgten dafür, dass der ohnehin schon kleine Neerstedter Kader eigentlich nie vollzählig üben konnte – und bis zum Punktspielauftakt am Sonnabend, 10. September, 18 Uhr, bei der SG Findorff wohl auch nicht wird. Denn Neuzugang Noelle Storck (22) laboriert an einer Entzündung im Fuß. „Das hatte sie schon einmal. Damals ist sie drei Monate ausgefallen. Wir müssen geduldig sein und abwarten“, sagt Cordula Schröder-Brockshus. Optimistischer ist die 29-Jährige bei Rückkehrerin Katharina Stuffel (29). Die Kreisläuferin hatte sich während eines Trainingsspiels gegen die zweite Neerstedter Mannschaft an der Schulter verletzt. „Kathi bekommt den Arm nicht hoch. Trotzdem hoffe ich, dass es nur eine Prellung ist“, sagt Cordula Schröder-Brockshus.

Nach dem Abschied von Lisa Rangnick, Kirsten Kurok (beide SG Friedrichsfehn/Petersfehn) und Nane Steinmann (HSG Grüppenbühren/Bookholzberg) stehen ihr auf dem Papier 15 Akteurinnen zur Verfügung. „Aber einige davon sind nicht spielfähig, und wenn gleich zu Beginn der Vorbereitung noch zwei davon ausfallen, ist das natürlich schlecht“, unterstreicht die B-Lizenzinhaberin.

Deshalb hält der Vorjahreselfte weiter die Augen nach potenziellen Neuzugängen offen. „Vor allem im Rückraum könnten wir noch Verstärkung gebrauchen. Aber zu diesem späten Zeitpunkt ist nicht mehr viel machbar“, weiß Cordula Schröder-Brockshus. Wobei: Einmal hat es doch geklappt. Nachdem bereits Noelle Storck (SFN Vechta II), Katharina Stuffel (HSG Hude/Falkenburg) und Alina Windhorst (eigene Zweite) neu zum Neerstedter Oberliga-Team gestoßen waren, hat sich nun auch noch Lisa Maus den Frauen aus der Gemeinde Dötlingen angeschlossen. Die 30-jährige Kreisläuferin war zuletzt ebenfalls für die HSG Hude/Falkenburg aktiv, kam beim Oberliga-Rivalen in der vergangenen Saison aber nur aushilfsweise zum Einsatz. „Ich hoffe, dass sie uns weiterhilft“, wünscht sich Cordula Schröder-Brockshus von der Nahwurfzonenspezialistin. Lisa Maus sei schnell und agil, mithin ein völlig anderer Kreisläufer-Typ als die robusten Stuffel-Schwestern Katharina und Johanna.

Nachdem der TV Neerstedt sein erstes Testspiel gegen den Landesligisten Elsflether TB mit 28:30 verloren hatte, steht an diesem Sonnabend, 20. August, ein Vergleich beim westfälischen Oberligisten HSG Petershagen/Lahde an. Es folgen Begegnungen gegen die weibliche A-Jugend (25. August) und die Landesliga-Frauen (27. August) des TuS Komet Arsten sowie beim TV Cloppenburg (30. August). Zur Generalprobe vor dem Oberliga-Start haben sich die Neerstedterinnen für den 4. September den Landesligisten HC Bremen und Oberliga-Absteiger GW Mühlen zu einem Dreierturnier eingeladen.

Das ersehnte Comeback von Fenna van Dreumel wird jedoch weiter auf sich warten lassen. Nach einem Eingriff an der Achillessehne hatte die Rückraumlinke darauf gehofft, bald wieder mitmischen zu können. Inzwischen ist fraglicher denn je, ob die Ex-Elsfletherin überhaupt noch einmal aufs Feld zurückkehren wird. „Es sieht nicht gut aus“, seufzt Cordula Schröder-Brockshus.