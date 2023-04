Cordula Schröder-Brockshus erwartet hochmotivierte Hollenstedterinnen

Von: Jürgen Prütt

Einsatz fraglich: Neerstedts Torhüterin Sina Huntemann hütet mit Fieber das Bett. © Tamino Büttner

Neerstedt – Die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt können nach dem 38:31-Heimerfolg gegen den SV Werder Bremen II zuversichtlich in die letzten fünf Saisonspiele gehen. Durch den Sieg im Kellerduell haben die Grün-Weißen den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf drei Zähler ausgebaut und zudem noch die beiden Heimspiele gegen den TV Dinklage und die HSG Osnabrück in der Hinterhand. An diesem Samstag, 17 Uhr, müssen Trainerin Cordula Schröder-Brockshus und ihre Crew jedoch zunächst beim Tabellensechsten TuS Jahn Hollenstedt antreten.

„Hollenstedt veranstaltet am Samstag den Tag des Handballs“, berichtet Cordula Schröder-Brockshus. Die 30-Jährige erwartet eine rappelvolle Max-Schmeling-Halle und befürchtet noch aus anderem Grund ein bestens motiviertes Heimteam: „Hollenstedt hat im Hinspiel 50 Sekunden vor Schluss noch mit zwei Toren geführt. Wir haben dann noch zweimal getroffen und einen Punkt geholt“, erinnert sich Cordula Schröder-Brockshus an das 26:26 am 10. Januar. Leonie Voigt per Siebenmeter sowie Lisa Maus sorgten mit ihren Treffern in der Schlussminute für das Happy End. Mit dem Unentschieden habe man bei Jahn eine kleine Negativserie ausgelöst, erläutert Cordula Schröder-Brockshus. „Hollenstedt hat danach viermal in Folge verloren. Die werden das nicht vergessen haben und wollen bestimmt etwas gutmachen.“

Beim Sieg gegen den SV Werder Bremen II überzeugte der TV Neerstedt in der Deckung. Mit viel Tempo hatten die Frauen aus der Gemeinde Dötlingen früh die Fronten geklärt. Auch in Hollenstedt benötigt der TV Neerstedt für eine Überraschung eine gute Abwehrleistung. „Bekommen wir Sandra und Nele Nickel in den Griff, dann kann etwas gehen“, verdeutlicht Cordula Schröder-Brockshus.

Personell steht bei den Gästen nur hinter Torhüterin Sina Huntemann (Fieber) ein Fragezeichen. Sollte die Keeperin nicht rechtzeitig fit werden, wird Torwarttrainerin Romina Kahler in die Bresche springen. „Romi steht quasi auf Abruf. Eigentlich ist geplant, dass sie bei den Herren im Heimspiel gegen Schiffdorf auf der Bank sitzt“, erläutert Cordula Schröder-Brockshus.