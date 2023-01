Comebacker Neu glänzt in Berlin - Brettorfs Bundesliga-Faustballer mit Doppelerfolg

Vincent Neu.

Vier Punkte in der Hauptstadt eingesammelt und damit die Tabellenführung in der 1. Bundesliga Nord zurückerobert: Die Faustballer des TV Brettorf haben ihre Reise nach Berlin erfolgreich über die Bühne gebracht. Nach dem 5:1 beim VfK Berlin am Samstag, setzte sich die Mannschaft von Trainer Klaus Tabke auch gegen den Tabellendritten Berliner TS durch (5:3).

TV Brettorf – VfK Berlin 5:1 (8:11, 11:9, 11:6, 11:9, 11:9, 11:6): Mit der Verletzung von Angreifer Hauke Rykena hatten die Brettorfer unter schlechten Vorzeichen ihre Reise in die Hauptstadt angetreten. Und: Gegen den sich noch im Abstiegskampf befindenden VfK gerieten die Schwarz-Weißen zu allem Trotz gleich einmal in Satzrückstand. Doch danach stellte sich die Mannschaft, bei der Vincent Neu an der Seite von Malte Hollmann im Angriff sein Comeback gab, immer besser auf die Hauptstädter ein. „Wir sind in keinem Satz unglaublich souverän gewesen“, berichtet Kapitän Hollmann: „Aber als es darauf ankam, haben wir unsere Sache ordentlich gemacht.“ So auch Neu, der sich mit einer recht fehlerfreien Angabe einfügte und mithalf, dass Brettorf fünf Sätze nach dem 0:1 den Sieg perfekt machte. „Es war wichtig, dass wir insgesamt nur sechs Sätze gespielt haben“, sagte Hollmann.

TV Brettorf – Berliner TS 5:3 (11:7, 11:9, 6:11, 11:9, 9:11, 8:11, 13:11, 12:10): Als die eigentliche Bewährungsprobe war im Vorfeld ohnehin das Duell die Berliner TS auserkoren worden. Zum ersten Mal in dieser Saison trafen beide Teams aufeinander – und den besseren Start erwischte der TVB, der sich einen 2:0-Vorsprung erarbeitete. Dabei zeigte TS-Angreifer Timon Lützow eine gute Leistung, insbesondere aus der Angabe. Doch ein ums andere Mal war die TVB-Defensive mit starken Rettungstaten zur Stelle. „Wir haben gut gestanden, hatten die Bälle immer wieder gut im Griff“, lobte Hollmann die eigene Hinterreihe.

Mit zunehmender Spieldauer kämpften sich die Hausherren aber immer besser in die Partie, schafften – nach zwischenzeitlicher 3:1-Führung des TVB – sogar den Ausgleich. „Die Sätze waren alle auf Augenhöhe“, berichtete Hollmann: „Anders als in den ersten beiden Sätzen, haben wir es dann nicht mehr geschafft, von Anfang an zu führen, lagen stattdessen immer wieder drei, vier Bälle zurück und sind die Angabe nicht losgeworden.“ Doch aus dieser Phase befreiten sich die Brettorfer wieder, schaffte es, dank einer kompakten Defensive die Sätze sieben und acht jeweils in der Verlängerung für sich zu entscheiden – und so den neunten Saisonsieg zu feiern. „Am Ende war es eine Willensleistung von uns, dass wir die beiden knappen letzten Sätze gewinnen. Somit war es ein rundum gelungenes Wochenende“, so Hollmann.