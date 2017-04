Coach Neuefeind macht Platz, Kapitän Bilger übernimmt

Ahlhorn - Von Sven Marquart. Keine vier Wochen vor Beginn der neuen Feldsaison gibt es bei den Erstliga-Faustballern des Ahlhorner SV einen Wechsel auf der Kommandobrücke: Nach eingehenden Beratungen hat Trainer Thomas Neuefeind das Feld geräumt. Den Posten übernimmt der bisherige Kapitän Karsten Bilger.

Bereits unmittelbar nach der Hallen-DM in Rosenheim am zweiten März-Wochenende hatte Neuefeind laut über einen möglichen Rücktritt nachgedacht. Wieder einmal hatte seine Crew ihre Leistung nicht abrufen können, als es darauf ankam – der ASV schied nach der Vorrunde aus. Lediglich einmal, seit Neuefeind im Jahr 2012 die Nachfolge von Ralf Kreye angetreten hatte, konnten die Ahlhorner eine Medaille bejubeln: Bei der Hallen-DM 2013 in Coburg gab es Bronze. Ansonsten endeten die großen Turniere meist mit einer Enttäuschung. „Dieser Trott muss vielleicht mal unterbrochen werden“, begründet Neuefeind seine Entscheidung.

Die Spieler teilten diese Ansicht. „Wir haben in einer sachlichen Analyse das letzte Jahr Revue passieren lassen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Spannung verloren gegangen ist und man einen neuen Reiz setzen sollte“, berichtet Karsten Bilger. Er sei „nicht scharf auf den Trainerposten gewesen“, erläutert der 31-Jährige. Der Abwehrspieler erklärte sich jedoch bereit, „die Jungs nicht im Regen stehen zu lassen“ und die Aufgabe zunächst für die Dauer der Feldsaison zu übernehmen. Denn eine externe Lösung sei nicht infrage gekommen. „Uns ist niemand eingefallen, den die ganze Mannschaft mitgetragen hätte“, erzählt Bilger. „So kurz vor Saisonbeginn hätten wir ohnehin keinen Trainer aus dem Ärmel schütteln können“, ergänzt ASV-Faustballabteilungsleiter Ulrich Meiners.

Bilger und Neuefeind betonen, dass es „keinen Zwist“ zwischen Team und Übungsleiter gegeben habe und die Trennung freundschaftlich vonstatten gegangen sei. „Ich hab sie alle noch gern, und ich hab auch den Faustball noch gern“, sagt Neuefeind. Deshalb will er eine spätere Rückkehr als ASV-Coach nicht ausschließen. Als stellvertretender Abteilungsleiter bleibt er dem Verein ohnehin erhalten. „Da gibt es genug zu tun. Unter anderem haben wir einen Engpass im U 8-Bereich“, sagt der 49-Jährige. Außerdem könne er seiner Tochter Pia bei deren Nationalmannschaftsaktivitäten künftig „verstärkt mit Rat und Tat zur Seite stehen“.

Ulrich Meiners sieht den Trainerwechsel mit gemischten Gefühlen. Der ASV-Faustballchef hätte „gerne an ,Paule‘ festgehalten und weiter von seinem großen Erfahrungsschatz profitiert“. Meiners hofft nun, „dass der positive Effekt wie gewünscht einsetzt“.

Für seine „spannende Aufgabe“ will sich Bilger ausgerechnet vom Lokalrivalen inspirieren lassen. „Der TV Brettorf ist das beste Beispiel: Sie schaffen es bei Meisterschaften immer, auf den Punkt da zu sein“, sagt er. Bilger hat vor, sich zunächst auf seine Funktion an der Seitenlinie zu konzentrieren und U 18-Europameister Paul Barklage auf dem Feld den Vortritt zu lassen. Seine Premiere als ASV-Coach gibt Bilger im Auftaktspiel beim VfL Kellinghusen (Sonnabend, 6. Mai, 16 Uhr).