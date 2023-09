2. Fußball-Kreisklasse: Coach Kirchdorf schmeißt in Colnrade hin – nach dem 1:5 beim SV Rethorn übernimmt Spartenleiter Bahrs

Von: Julian Diekmann

Während der SC Dünsen nach dem knappen 3:2-Auswärtssieg beim Delmenhorster TB II weiterhin den Kontakt zur Spitzengruppe der 2. Fußball-Kreisklasse hält, musste Tabellenschlusslicht SC Colnrade einen weiteren Dämpfer hinnehmen, unterlag beim SV Rethorn deutlich mit 1:5.

Delmenhorster TB II – SC Dünsen 2:3 (0:1): Die Gäste erwischten in Delmenhorst einen Start nach Maß, gingen bereits in der 18. Minute durch Simon Köhler in Führung. Mit dem knappen Vorsprung ging es dann auch in die Pause. Nach dem Wiederbeginn wurde es dann turbulent. Erst kamen die Hausherren zum Ausgleich (53.), anschließend gingen sie sogar in Führung (61.). Doch Dünsen bewies Moral. Bastian Kanli gelang nur vier Minuten nach dem Rückstand das 2:2. Und es kam noch besser für die Gäste. Fünf Minuten vor dem Abpfiff war erneut Köhler zur Stelle, erzielte mit seinem zweiten Treffer der Partie noch den glücklichen 3:2-Siegtreffer. Sehr zur Freude von Coach Nico Seipel. „Der knappe Sieg ist aufgrund unseres Chancenplus’ in der ersten Halbzeit durchaus verdient“, erklärte ein zufriedener Seipel.

SV Rethorn – SC Colnrade 5:1 (2:0): Nichts zu holen gab es dagegen für den SC Colnrade. Beim SV Rethorn kassierte die Mannschaft von Trainer Dietrich Kirchdorf bereits ihre vierte Niederlage im fünften Liga-Spiel. Damit bleiben die Gäste weiterhin das Schlusslicht der 2. Kreisklasse. Die Gäste erwischten einen denkbar schlechten Start, mussten bereits nach zehn Minuten einem Rückstand hinterherlaufen, nachdem Malte Scheid getroffen hatte. In der 33. Minute erhöhte Karlo Bley dann auch noch auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel schafften es die Gäste nicht, sich zu befreien. Statt den Anschlusstreffer zu erzielen, stellte Bley das Ergebnis auf 3:0 (58.). Jedoch gelang Marc Sirisom zumindest noch das zwischenzeitliche 1:3 (70.). Mehr war aber nicht drin. Scheid (88.) und Focke Vosgerau (90.+2) in der Nachspielzeit machten am Ende den 5:1-Erfolg der Hausherren perfekt. „Die Niederlage ist extrem bitter, zumal sie vermeidbar war“, sagte Kirchdorf, der sein Traineramt mit sofortiger Wirkung an Spartenleiter Noel Bahrs abgab. „Ich habe einfach gemerkt, dass bei mir nicht mehr das Feuer brennt“, begründete Kirchdorf die Entscheidung. Bahrs wird das Team jetzt zusammen mit Jörg Schliehe-Diecks (2. Vorsitzender) leiten.