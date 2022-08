Kreisliga-Start: Beckelns Coach Büsing tobt nach 3:4 gegen Ahlhorn

Drei Treffer von Beckelns Jonas Evers (re.), der sich hier ein Duell mit Ahlhorns Mirsad Stubbla liefert, reichten am Ende nicht, um den Platz als Sieger zu verlassen. © büttner

Der erste Spieltag in der Fußball-Kreisliga hatte es in sich. Während der FC Huntlosen einen Last-Minute-Sieg feierte, musste sich das neue Trainer-Duo Selcuk Keyik/Kai Schmale mit dem VfL Wildeshausen II trotz Halbzeitführung noch mit 2:4 geschlagen geben. Und der TV Dötlingen gab kurz vor Schluss den schon sicher geglaubten Sieg aus der Hand.

FC Huntlosen – Bookholzberger TB 2:1 (1:0): Erfolgreicher Einstand für Huntlosens neuen Trainer Georg Zimmermann. Dank eines Last-Minute-Treffers feierte er am Ende noch einen knappen 2:1-Sieg über Aufsteiger Bookholzberg. „Das ist einfach nur der Wahnsinn“, freute sich der FCH-Coach. Zuvor hatte Tom Kunst nach einem Schnittstellenpass von Stefan Merz die Hausherren bereits in der ersten Minute in Führung gebracht. Zwar gelang den Gästen durch Jan Rüdebusch der Anschlusstreffer (61.), doch dann folgte in der Nachspielzeit der große Auftritt von Kolja Schrinner, der eine Unachtsamkeit in der Bookholzberger Abwehr eiskalt ausnutzte und zum viel umjubelten 2:1-Endstand einschob (90.+4). „Da war der Jubel natürlich riesig“, freute sich Zimmermann.

Beckeln Fountains – Ahlhorner SV 3:4 (1:2): Um einen Punkt betrogen fühlte sich Beckelns Trainer Matthias „Jupp“ Büsing. Der Schiedsrichter gab in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter, der gar keiner war“, ärgerte er sich. Angeblich soll Tim Sander Ahlhorns Marco Prießner von den Beinen geholt haben. „Tim betont aber, dass er ihn nicht gefoult hat. Daher verstehe ich nicht, wie der Unparteiische kurz vor Schluss in so einer Situation pfeifen kann“, zeigte Büsing wenig Verständnis. Dennoch sei er total zufrieden, wie sein Team gegen den haushohen Favorit aus Ahlhorn gefightet hat. „Es hat alles gegeben. Ich bin sehr stolz auf meine Spieler.“ Der Aufsteiger bot dem ASV über 90 Minuten Paroli, ging sogar in der fünften Minute durch Jonas Evers in Führung. Jedoch gelang Justin Luft der schnelle Ausgleich (15.). Und Thomas Gebel brachte die Gäste noch vor der Halbzeit in Führung, die Bibo Kheder in der 73. Minute auf 3:1 ausbaute. Doch die Gastgeber kämpften sich zurück. Erst traf Jonas Evers in der 81. Minute, drei Zeigerumdrehungen später erzielte er den 3:3-Ausgleich, ehe es zur umstrittenen Aktion in der Nachspielzeit kam.

TV Dötlingen – FC Hude II 1:1 (0:0): Einen späten Schock mussten auch die Dötlinger verkraften, die bis kurz vor Schluss wie der sichere Sieger aussahen. „Wir fangen uns ausgerechnet in der Nachspielzeit einen ganz blöden Konter ein“, berichtete TVD-Coach Marcus Welz: „Die Enttäuschung nach dem Abpfiff war natürlich spürbar.“ Dabei erwischten die Hausherren einen guten Start. Nach ausgeglichenen 15 Minuten übernahm Dötlingen das Kommando. Doch sowohl Jannik Heuer als auch Tobias Pelz und Andrej Kari ließen beste Gelegenheiten ungenutzt, ehe Kari sein Team erlöste – 1:0 (49.). „Doch dann bekommen wir in der Nachspielzeit eine Ecke, vertändeln sie, und Hude startet den Konter“, berichte Welz. Und so hatte Michael Schatke leichtes Spiel und rettete den Gästen noch in letzter Sekunde den Punkt (90.+1).

SV Achternmeer – VfL Wildeshausen II 4:2 (1:2): Wildeshausens neues Trainer-Duo Selcuk Keyik/Kai Schmale musste trotz einer 2:1-Pausenführung noch mit 2:4 den Kürzeren ziehen. Sehr zum Ärgernis von Keyik: „Wir hätten ein Remis verdient gehabt.“ Nach Achternmeers Führung durch Philip Dienst (5.) gelang Nico Matten erst der Ausgleich (27.), anschließend sorgte Luke Berger für das 2:1 (32.). Doch nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt. Rune Schneider (55.), Deniz Akmann per Foulelfmeter (72./Luca Stöver soll seinen Gegenspieler am Trikot gehalten haben) und 1:0-Torschütze Dienst drehten den Rückstand noch in einen Sieg um. „Für mich war es kein Elfmeter, sondern gesunde Härte“, urteilte Keyik.

VfL Stenum II – Harpstedter TB 1:2 (1:1): Dank Rene Kube hat Favorit Harpstedt und sein neuer Trainer Eckard Zunft am ersten Spieltag einen Auswärtserfolg gefeiert. „Wir hätten den Sack aber viel früher zumachen müssen“, meinte Zunft, dessen Mannschaft bereits in der ersten Minute durch Niklas Fortmann in Führung ging. Jedoch traf Niclas Posdiena schnell zum Ausgleich (18.). „In der zweiten Halbzeit haben wir dann den Druck erhöht“, berichtete der HTB-Coach. Mit Erflog. Kube nutzte eine Flanke von Nils Klaassen zum 2:1 (73.).