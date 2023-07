Start in die Saison: Coach Büsing prophezeit „schwere Saison“ – Kreisligist Beckeln Fountains muss Schlüsselspieler Töllner ersetzen

Teilen

Freuen sich auf die anstehende Kreisliga-Saison: die Spieler von Beckeln Fountains. © Christian Bahrs

Im kommenden Jahr feiern die Fußballer der Beckeln Fountains bereits ihr zehnjähriges Vereinsbestehen – und Grund für eine rauschende Party dürften Trainer Matthias „Jupp“ Büsing und sein Team dann allemal haben. Schließlich begann das „gallische Dorf“ 2014 seinen Siegeszug in der 5. Kreisklasse, um mittlerweile seine sportliche Heimat in der Kreisliga gefunden zu haben. Genauer gesagt: Der sympathische Dorfclub ist sogar auf dem besten Weg, sich fest in der Kreisliga zu etablieren.

Beckeln – Nicht wenige sogenannte Experten hatten Beckeln Fountains vor der vergangenen Spielzeit den sofortigen Wiederabstieg prophezeit – doch Pustekuchen. Bereits Ostern war der Underdog faktisch gerettet und schloss die Saison am Ende mit deutlichem Abstand zur Abstiegsregion als Viertletzter ab. Laut Büsing alles andere als eine Selbstverständlichkeit: „Immerhin haben wir als Aufsteiger stolze 27 Punkte geholt und sind trotz 127 Gegentoren souverän in der Liga geblieben.“

Aber bekanntlich ist das zweite Jahr für einen Neuling oftmals das schwerste, da die größte Aufstiegseuphorie dann größtenteils verflogen ist.

Auch Büsing rechnet mit „einer schweren Saison. Die Kreisliga wird mit Titelanwärtern wie Wardenburg, Baris Delmenhorst sowie dem TV Dötlingen herausragend besetzt sein und in Kian Töllner verlieren wir zudem einen absoluten Schlüsselspieler. Menschlich wie sportlich wird er eine riesengroße Lücke hinterlassen.“

In der Tat dürfte der 24-Jährige, den es zum Bezirksligisten Harpstedter TB zieht, kaum gleichwertig zu ersetzen sein. Töllner bestimmte als zweikampfstarker „Sechser“ das Offensivspiel der Beckeln Fountains und gab mit viel Power den Takt vor. Entsprechend niedergeschlagen wirkt Büsing: „Ich kann Kian verstehen. Harpstedt ist sein Jugendverein und er möchte es mal eine Klasse höher probieren. Aber sein Verlust tut mir auch persönlich sehr weh. Ich kenne Kian von Kindesbeinen an, er ist mein Nachbar und mir total ans Herz gewachsen. Ihm werde ich immer eine Tür bei uns offenhalten. Auch wenn er mich mit seiner lässigen Art auf dem Platz manchmal fast in den Wahnsinn getrieben hat.“

Letztere Aussage garniert „Jupp“ mit einem Augenzwinkern und weist anschließend noch auf eine weitere Baustelle im Kader hin: „Unser Stammkeeper Luca Weichler wird uns aus beruflichen Gründen die gesamte Hinrunde nicht zur Verfügung stehen. Zum Glück springt Kapitän Till Gralheer für ihn ein. Aber dafür fehlt er dann natürlich in der Innenverteidigung.“

Zumindest sind die Beckeln Fountains aber auf einen eventuellen Ausfall von Gralheer vorbereitet, wie Büsing berichtet: „Wir konnten Kai Windhusen, der früher für Harpstedt gekickt hat, reaktivieren. Er arrangiert sich prima mit seiner Rolle als zweiter Mann und steht jederzeit Gewehr bei Fuß.“

Eine größere Fluktuation herrschte im Kader also nicht, doch das war von Büsing auch nicht unbedingt gewollt: „Wir leben von unserer verschworenen Gemeinschaft und dem tollen Teamgeist. Das macht uns aus und den Verein so speziell. Mit diesem Pfund müssen wir wieder enorm wuchern.“

Zudem wird viel von den beiden „Häuptlingen“ im Team abhängen: Die defensive Allzweckwaffe Thorben Deepe muss trotz seiner 36 Lenze hinten den Laden zusammenhalten und vorne Goalgetter Jonas Evers, der in der vergangenen Serie stolze 20 Treffer erzielte, erneut die gegnerischen Tornetze zerschießen. „Nach dem Abgang von Kian Töllner sind das neben „Capitano“ Till Gralher unsere absoluten Leader“, bestätigt Büsing: Aber es wird in erster Linie auf geschlossene Mannschaftsleistungen ankommen. Wenn alle an einem Strang ziehen, packen wir den Klassenerhalt. Da bin ich sicher. Mit den beiden Aufsteigern Delmenhorster TB und SV Tungeln sowie Hude II, Bookholzberg und Wüsting sehe ich uns mindestens auf Augenhöhe.“

Und da Beckeln Fountains von diesen Mannschaften „nur“ zwei hinter sich lassen muss, um drinzubleiben, spricht vieles für ein freudiges Vereinsjubiläum.

Stenogramm Zugänge: Kai Windhusen (vereinslos)

Abgänge: Kian Töllner (Harpstedter TB)

Kader: Tor: Till Gralheer, Luca Weichler, Kai Windhusen - Abwehr: Jonas Gralheer, Malte Sander, Tede Gralheer, Tim Sander, Eike Büssenschütt, Jann Lüllmann, Thorben Deepe, André Büssenschütt, Marvin Neitemeier, Tobias Abeln, Maurice Dräger - Mittelfeld: Sebastian Otte, Jan Corleis, Marlon Töllner, Lennart Lange, Max Würdemann, Oliver Meyer, Christian Schierenbeck, Christoph Hartlage, Nico Gerke, Sebastian Bahrs, Tim Müller, Ben Galka - Angriff: Jens Kruse, Jonas Evers, Timo Gralheer, Hajo Möhlenhoff, Janes Evers, Rouven Venzke

Trainer: Matthias „Jupp“ Büsing (seit Juli 2017)

Torwarttrainer: Timo Schwania

Fitnesstrainer: Jens Kruse

Betreuer: Jan Würdemann

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten: VfR Wardenburg, SV Baris, TV Dötlingen