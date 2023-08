Cloppenburg großer Favorit beim „Erima-Cup“ Neerstedter Verbandsliga-Handballer fordern A-Jugend-Bundesligst HC Bremen heraus

Von den vier Neuzugängen wird nur Kyan Petersen für den Turnier-Ausrichter auflaufen. © Uwe Brandt

Am 13. Juli ist Trainer Andreas Müller mit den Verbandsliga-Handballern des TV Neerstedt in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. An diesem Wochenende richten die Grün-Weißen das Turnier um den „Erima-Cup“ aus. Zwei Oberligisten, ein Verbandsliga-Rivale sowie A-Jugend-Bundesligst HC Bremen testen am heutigen Samstag ab 10.00 Uhr in der Neerstedter Sporthalle nach dem Modus Jeder-gegen-jeden ihre Form. Die Spielzeit pro Begegnung beträgt zweimal 20 Minuten.

Neerstedt – Mit Blick auf fünf teilnehmenden Teams spricht Müller von einem „anspruchsvollem Feld.“ Als spielstärkste Mannschaft stuft der Neerstedter Coach dabei den TV Cloppenburg ein. Der Vizemeister der Oberliga hat den Aufstieg in die 3. Liga erst in der Relegation gegen den MTV Großenheidorn verpasst. Zweiter Oberligist im Teilnehmerfeld ist mit dem OHV Aurich II ein Aufsteiger in die 4. Liga. Verbandsligist Elsflether TB sowie der A-Jugend-Bundesligist HC Bremen um Trainer Tim Schulenberg komplettieren neben Gastgeber TV Neerstedt das Tableaus.

Im ersten Spiel fordert der TVN ab 10.00 Uhr die Youngster vom Bremer Osterdeich heraus. Die Siegerehrung beim „Erima-Cup“ ist für 17.15 Uhr vorgesehen.

Von den vier Neuzugängen wird am Samstag nur Kyan Petersen für den Turnier-Ausrichter auflaufen. Nachdem Marcel Reuter eine Handballpause einlegt, bildet der vom ATSV Habenhausen II zurückgekehrte Petersen mit dem jungen Max Hülsmann beim TV Neerstedt auf der rechten Angriffsseite ein Linkshänder-Duo. Mit Keeper Kevin Precht ist ein weiterer Rückkehrer am Samstag privat verhindert. Rückraumspieler Niels Uwe Hansen kuriert eine Verletzung aus, die er sich auf der Zielgeraden der vergangenen Serie beim TvdH Oldenburg zugezogen hatte. „Körperkontakt kommt für Niels noch zu früh“, erläutert Müller. Raik Steenken wird am Samstag zwar in der Neerstedter Sporthalle auflaufen – jedoch für seinen Stammverein HC Bremen. Müller: „Raik ist in der kommenden Saison mit Zweitspielrecht für uns am Start, der HC Bremen bleibt aber weiter sein Stammverein.“

Den Fokus der Vorbereitung will TVN-Trainer Müller auf den Angriff legen. Mehr sogenannte „einfache Tore“ über die erste und zweite Welle hat sich der Bookholzberger mit seiner Mannschaft auf die Agenda geschrieben. „Nur Meister OHV Aurich II und der zweitplatzierte TV Schiffdorf haben in der vergangenen Spielzeit weniger Gegentore kassiert als wir“, erläutert der 46-Jährige.

Zwei Testspiele gegen die Landesligisten HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II und den TvdH Oldenburg II haben die Neerstedter knapp für sich entschieden. „Ohne Glanz“ habe man am Ende die Nase vorne gehabt, sagt Müller. Was für den B-Lizenzinhaber aber auch normal war. „Für uns war die Saison erst am 10. Juni beendet. Man hat gesehen, dass die Gegner viel frischer waren.“ Gegen „zwei gute Gegner“ habe er einiges ausprobiert, erläutert Müller.