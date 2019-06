Christian Pahlke hält den Sieg fest

Ü 40-Fußballer des Harpstedter TB sind Kreismeister / 4:3-Finalsieg über FC Hude

+ Endlich ein Titel: Die Ü 40-Fußballer des Harpstedter TB sind Kreismeister. Fotos: Marquart

Delmenhorst - Von Sven Marquart. Die Ü 40-Fußballer des Harpstedter TB hatten vorgesorgt und ihre Trophäe sicherheitshalber gleich mitgebracht. Mit einer Kopie jener Schale, die ihren Stammplatz in einer Vitrine an der Säbener Straße in München hat, stürmte Florian Schmaus auf den Sportplatz an der Delmenhorster Schanzenstraße. Unter dem Jubel seiner Mitspieler riss er den silbernen Teller in die Höhe. In dessen Mitte prangte nicht wie beim Original das DFB-Wappen, sondern ein blau-weißes HTB-Emblem. Mit 4:3 (1:1, 0:0) nach Neunmeterschießen hatten sich die Harpstedter Oldies im Finale der Kreismeisterschaft gegen den FC Hude durchgesetzt und konnten nun den langersehnten Titel feiern.