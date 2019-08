Chabo steigt aus, Schuetzmann übernimmt

Neerstedt – Die Regionsoberliga-Handballer des TV Neerstedt II haben einen neuen Trainer. Weil der bisherige Coach Ninos Chabo bereits während der vergangenen Spielzeit beruflich und privat stark eingespannt war, hat er seinen Posten nun an Thomas „Tomek“ Schuetzmann übergeben. „Dieser Wechsel stand bereits vor dem Ende der letzten Saison fest“, teilte der Verein jetzt mit. Zugleich dankte der TV Neerstedt Chabo für sein Engagement und die geleistete Arbeit.

Die Verantwortlichen sind sich sicher, auch in Schuetzmann wieder einen sehr engagierten Coach auf der Bank zu haben. Der 34-Jährige war lange Leistungsträger der ersten Neerstedter Mannschaft, ehe er sich 2016 als Spieler ins zweite Team zurückzog. Bei seiner neuen Aufgabe wird Schuetzmann von Thomas Lindenthal unterstützt, der weiterhin als Betreuer fungiert.

Während Schuetzmanns bisherige Mitspieler Niklas Löding und Christoph Steenken künftig für die Verbandsliga-Mannschaft der Grün-Weißen auflaufen, rücken Marlon Bettmann (Links- und Rechtsaußen) und Jannik Hespers (Rückraum) aus der A-Jugend in die Zweite auf. Hinzu kommt in Jonas Besuden (zuletzt ATSV Habenhausen II) noch ein weiterer erfahrener Rückraumspieler. „Mit diesem Kader möchten wir natürlich um den Aufstieg in die Landesklasse mitspielen“, sagt Betreuer Lindenthal, zugleich Pressewart und dritter Vorsitzender des Vereins. mar