Celina Struß lässt TV Neerstedt hoffen

Von: Sven Marquart

Nährte Neerstedts Hoffnungen auf den Klassenerhalt: Mittelangreiferin Celina Struß (beim Wurf) erzielte in Großenheidorn 14 Treffer. © Tamino Büttner

Neerstedt – Der Druck, der in der Abstiegsrelegation auf den Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt lastet, ist immens. Im Hinspiel beim MTV Großenheidorn sah es lange so aus, als sollten die Grün-Weißen darunter einknicken. Sie verschliefen die erste Halbzeit komplett und lagen zur Pause mit 10:17 in Rückstand. Im zweiten Abschnitt riss sich die Crew aus der Gemeinde Dötlingen zusammen, konnte das Ruder aber nicht mehr in Gänze herumreißen. Trotzdem lässt ihnen die 26:29-Niederlage für das Rückspiel am Sonntag, 11. Juni, 17 Uhr, in eigener Halle noch alle Chancen auf den Klassenerhalt.

„Das ist keine ganz schlechte Ausgangslage“, findet auch Neerstedts Trainer Cordula Schröder-Brockshus. Die starke kämpferische Leistung in der zweiten Halbzeit zeige, dass die Mannschaft intakt ist. Allerdings sei die Aufholjagd auch völlig unnötig gewesen. „Die erste Hälfte haben wir komplett verpennt. Wir waren viel zu nervös und haben es dem Gegner viel zu einfach gemacht“, monierte Cordula Schröder-Brockshus. Allein zehn technische Fehler hatte sie bei ihrem Team in den ersten 30 Minuten gezählt. Da Neerstedt in der Abwehr außerdem zu passiv agierte, konnte sich Großenheidorn vom 7:5 (12.) über 13:8 (23.) bis zur Pause auf sieben Treffer absetzen – eine große Hypothek für die von 35 Fans lautstark unterstützten Gäste.

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann angefangen, das zu spielen, was wir uns vorgenommen hatten“, berichtete Cordula Schröder-Brockshus. Tor um Tor kämpfte sich ihre Sieben heran. Vor allem Celina Struß, die vor der Pause kaum zum Zug gekommen war, lief nun heiß und tankte sich immer wieder erfolgreich durch die MTV-Abwehr. Zwölf ihrer insgesamt 14/4 Treffer erzielte die Mittelangreiferin nach dem Seitenwechsel. Zudem ackerte Celina Struß 60 Minuten im Innenblock der Neerstedter Deckung.

Beim 22:23 (50.), 23:24 (51.), 24:25 (53.) und 25:26 (57.) hatten die Neerstedterinnen jeweils den Anschluss hergestellt. „Leider schaffen wir es nicht, den Ausgleich zu erzielen“, bedauerte Cordula Schröder-Brockshus. Stattdessen leisteten sich ihre Schützlinge in der Schlussphase einige unnötige Ballverluste, die Julia Schröpfer, Merle Rindfleisch und Chantal Witte zum 29:25 (60.) nutzten. Den 26:29-Schlusspunkt setzte Celina Struß.

Trotz der Pleite geht Cordula Schröder-Brockshus zuversichtlich in das Rückspiel. „Wir haben gesehen, dass ganz viel möglich ist. Ich bin jedenfalls optimistisch“, erklärte die 30-jährige B-Lizenzinhaberin. In zwei Trainingseinheiten am Dienstag und Donnerstag will sie ihr Team auf die entscheidende Partie vorbereiten.

Stenogramm MTV Großenheidorn – TV Neerstedt 29:26 (17:10) MTV Großenheidorn: Kloppenburg, Deiters - N. Rindfleisch (1), Lodzig (1), Schröpfer (3), Baumgarten (1), M. Rindfleisch (1), N. Ohlrogge (2/1), Biester (4/2), Rintelmann (4), Hogrefe (4), Bartels, Witte (7), L. Ohlrogge (1) TV Neerstedt: von Seggern, Kahler, Huntemann - Voigt (1), Storck (2), K. Stuffel (1), Struß (14/4), Windhorst, Maus, Siemers, Sempert (2), Kunz (2), Rippe (4), Brinkert Siebenmeter: MTV 5/3, TVN 5/4 Zeitstrafen: MTV 3, TVN 6 Schiedsrichter: Doreen Männich/Dennis Süßmann Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Nele Ohlrogge (MTV Großenheidorn) wegen Foulspiels (33.)