Ahlhorner SV startet ohne seine bisherige Kapitänin in die Hallensaison

Von: Sönke Spille

Weiter in Doppelfunktion: Angreiferin Laura Marofke fungiert beim TV Brettorf erneut als Spielertrainerin. © Tamino Büttner

Landkreis – Eine Woche nach den Männern starten an diesem Sonntag auch die Erstliga-Faustballerinnen in die Hallensaison 2022/2023. Die Liga dürfte dabei so schwer auszurechnen sein, wie schon lange nicht mehr. Schließlich gibt es bei einigen der arrivierten Teams personelle Veränderungen – so auch beim Ahlhorner SV und beim SV Moslesfehn. Der TV Brettorf, der bei den Vorbereitungsturnieren im Norden aufhorchen lassen hat, geht dagegen unverändert in die anstehende Spielzeit.

TV Brettorf

Sieben Siege, neun Niederlagen, Platz sechs: So wirklich zufrieden waren die Brettorferinnen nicht mit ihrem Abschneiden in der vergangenen Feldsaison. „Sportlich haben wir zum Glück recht schnell den Klassenerhalt geschafft. Unsere Leistungen aus dem Training haben wir dagegen zu selten an den Spieltagen gezeigt“, blickt Allrounderin Christin Hirsch zurück. Dank des Ausrichterfreiplatzes konnten die Schwarz-Weißen trotzdem an der DM teilnehmen, boten hier gegen den späteren Bronzemedaillengewinner TV Segnitz auch eine gute Vorstellung. Zum Halbfinaleinzug, wie im Vorjahr, reichte das aber nicht. „Vielleicht haben dort auch ein wenig der Glaube an uns selbst und das nötige Selbstbewusstsein, in gewissen Situation etwas zu riskieren, gefehlt“, meint Christin Hirsch.

Umso größer dürfte nun die Vorfreude auf die Hallensaison sein – schließlich präsentierten sich die Brettorferinnen in der Vergangenheit drinnen deutlich stärker und gewannen 2019 die bisher einzige DM-Medaille in der Vereinsgeschichte. Das dürfte wohl auch am starken Leinenspiel von Laura Marofke liegen. Die Angreiferin fungiert gemeinsam mit Karen Kläner erneut in Doppelfunktion als Spielerin und Trainerin. Auch ansonsten bleibt der Kader unverändert. Abwehrspielerin Laura Koletzek gehört nach überstandener Verletzung wieder fest zum Team. „Das erste Ziel ist die Qualifikation für die Hallen-DM“, gibt Christin Hirsch dabei die Richtung vor. Dass die Form für dieses ambitionierte Ziel bereits stimmt, unterstrichen die Schwarz-Weißen während der Saisonvorbereitung. Bei drei Turnieren ging der TVB an den Start – und gewann allesamt. So auch am vergangenen Wochenende bei der hochkarätig besetzten Veranstaltung des MTV Wangersen. „Wir sind auf einem guten Weg und freuen uns auf die Saison“, blickt Spielertrainerin Karen Kläner optimistisch auf die acht Spieltage. Zu Beginn warten machbare Aufgaben. Beim TK Hannover kehren die beiden Angreiferinnen Stine Burghardt und Cindy Ristel aus Verletzungspausen zurück. Der TSV Essel hat sich nach dem Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit auch in dieser Hallensaison den Ligaverbleib als Ziel gesetzt.

Ahlhorner SV

22 Spielzeiten in Folge gehören die Frauen des Ahlhorner SV nun schon der deutschen Beletage im Hallenfaustball an – eine beeindruckende Bilanz, zumal sich die Blau-Weißen währenddessen 18-mal für deutsche Meisterschaften qualifizieren konnten. 14 Jahre gehörte auch Imke Burfeind zum Ahlhorner Aufgebot. Als 21-Jährige war sie zum ASV gewechselt und übernahm seitdem immer mehr Verantwortung im Angriff. Gerade in den vergangenen Spielzeiten war sie der Dreh- und Angelpunkt im Ahlhorner Offensivspiel – auf den ihre Teamkolleginnen ab sofort verzichten müssen. Mit dem vierten Platz bei der Feld-DM in Brettorf hat sich die Physiotherapeutin nun von der Bundesliga-Bühne verabschiedet, um künftig in den USA zu leben.

Die Lücke, die die Kapitänin im Angriff hinterlässt, soll ein Quartett schließen. Die beiden U 18-Weltmeisterinnen Jordan Nadermann und Mieke Kienast sowie Julia Weber und Tokessa Köhler-Schwartjes werden künftig die Offensivabteilung von Spielertrainerin Janna Köhrmann bilden, die vornehmlich die Leitung von der Seitenlinie übernehmen möchte, für einzelne Einsätze aber weiterhin zur Verfügung steht. Ansonsten bleibt das Aufgebot um Nationalspielerin Michaela Grzywatz, die in der vergangenen Saison oftmals von der angestammten Abwehrposition in die Mitte wechselte, zusammen und möchte auch ohne Imke Burfeind an die guten Ergebnisse der vergangenen Jahre anknüpfen.

Zum Auftakt trifft der ASV auf harte Konkurrenz. Zunächst wartet auf das Köhrmann-Team der VfL Kellinghusen, der unverändert in die anstehende Spielzeit geht, nach der Teilnahme am Weltpokal der Vereinsmannschaften in Brasilien aber noch nicht allzu viele Trainingseinheiten unter dem Hallendach absolviert hat. Danach trifft Ahlhorn auf den amtierenden deutschen Meister und Gastgeber TV Jahn Schneverdingen. Auch die „Heidschnucken“ waren Mitte Oktober noch in Südamerika im Einsatz. Sie müssen künftig ohne Zuspielerin Hinrike Seitz auskommen.

SV Moslesfehn

Mit dem Abschied von Karen Meyer muss der SV Moslesfehn ab sofort auf eine der erfahrensten Bundesliga-Angreiferinnen verzichten. Zu rechnen ist mit den Frauen vom Querkanal dennoch. Schließlich wurde in den vergangenen Spielzeiten mit Anna Carstens eine talentierte Nachwuchsakteurin ins Team integriert, die sich nun die Angriffslast mit Sabine Grüning teilen wird. Das gelang während der Saisonvorbereitung schon sehr ordentlich. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Coach Till Oldenbostel. „Wir haben gut trainiert und sehen uns gut vorbereitet.“ Allerdings wird in Nina Löschen eine weitere Alternative für die Offensive mit Schulterproblemen womöglich die gesamte Saison ausfallen. Abwehrspielerin Marleen Schmertmann befindet sich nach ihrer Knieverletzung im Aufbautraining.

Oldenbostel sieht seine Mannschaft dennoch gut aufgestellt. „Beim ersten Turnier in Essel hatten wir noch Probleme mit dem Zuspiel, das ist aber immer besser geworden“, sagt er. Gerade der Halbfinalsieg beim Turnier in Brettorf habe seinem Team noch einmal Rückenwind gegeben. „Was mir gut gefällt ist, dass wir fehlerfrei spielen. Das ist nicht selbstverständlich, gerade weil Anna Carstens ohne Karen Meyer noch einmal deutlich mehr Verantwortung übernehmen muss. Dort sind wir aber auf einem sehr guten Weg.“

Zum Auftakt treffen die „Mossis“ auf die beiden Aufsteiger MTV Wangersen und Ohligser TV. „Wir müssen von Beginn an konzentriert sein und dürfen uns keine Fehler erlauben“, sagt Oldenbostel: „Wenn uns das gelingt, haben wir gute Chancen, erfolgreich in die Saison zu starten.“