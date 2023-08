Büsing gehen die Spieler aus

Von: Sven Marquart

Hat seine Gelb-Rot-Sperre abgebrummt: Yannis Brockmann (l.) steht dem VfL Wildeshausen II in der Auswärtspartie beim Delmenhorster TB wieder zur Verfügung. © Tamino Büttner

Landkreis – Fußball soll Freude machen. Aber für „Jupp“ Büsing ist die schönste Nebensache der Welt „zurzeit eher lästig und stressig“. Was auch daran liegt, dass die von ihm trainierten Beckeln Fountains nach vier Kreisliga-Partien immer noch keinen Punkt auf dem Konto, dafür aber schon 24 Gegentreffer gefressen haben. Und nun ist sogar fraglich, ob das Schlusslicht am fünften Spieltag überhaupt antreten kann.

Delmenhorster TB – VfL Wildeshausen II (Freitag, 20 Uhr): Nach den Siegen beim Ahlhorner SV (2:1) und gegen den SV Tungeln (4:1) fahren die Wildeshauser laut Trainer Selcuk Keyik „mit einem gewissen Selbstvertrauen“ zum Aufsteiger. Dennoch erwartet er ein ausgeglichenes Spiel. „Der DTB ist ein unangenehmer Gegner. Die haben schon Qualität. Und wenn man den Ausrutscher in Stenum ausblendet, haben sie auch einen vernünftigen Start hingelegt“, findet Keyik. Aus drei Partien holte die Crew von DTB-Coach Arend Arends (Keyiks Vor-Vor-Vor-Vorgänger in Wildeshausen) vier Punkte und dürfte sich nach Keyiks Einschätzung am Ende „im gesicherten Mittelfeld wiederfinden“. Der Neuling hat sich vor allem in der Offensive gut verstärkt. So wirbelt beim DTB jetzt Emiljano Mjeshtri in der Spitze. Der 23-Jährige sammelte beim SV Atlas bereits Regional- und Oberliga-Erfahrung. „Wir wissen um ihre Gefährlichkeit beim Umschaltspiel und dürfen ihnen nicht ins offene Messer laufen. Das wird auf jeden Fall ein ganz anderer Brocken als Tungeln“, warnt Keyik. Er muss auf Philipp Finger verzichten, der in der Vorwoche die Rote Karte gesehen hatte. Aber auch ohne die folgende Sperre hätte der VfL-Kapitän die Partie wegen seines Urlaubs verpasst. Hauke Glück ist ebenfalls verreist. Julian Hespers, Florian Düser und Luca Stöver sind angeschlagen. Dafür ist Yannis Brockmann nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder einsatzberechtigt.

Beckeln Fountains – SF Wüsting (Freitag, 20 Uhr): „Personell sieht es nicht rosig aus. Bis jetzt habe ich neun spielfähige Leute – mit Glück kriegen wir elf Mann zusammen“, berichtet „Jupp“ Büsing. Aus unterschiedlichen Gründen fehlen ihm diesmal gleich elf Akteure. Deshalb baten die Fountains ihren Gegner darum, die Partie zu verlegen. „Wir haben diverse Vorschläge gemacht, aber Wüsting ist auf keinen eingegangen. Wir haben in so einer Situation noch nie Nein gesagt, deshalb überrascht es mich, dass es gar nicht geht“, bedauert Büsing. Sollte er keine vollständige Mannschaft zusammenkratzen können, müsse der Vereinsvorsitzende Tim Sander entscheiden, ob die Gastgeber in Unterzahl antreten. „Selbst wenn wir elf Leute hätten, müssten wir sehen, ob wir konkurrenzfähig sind“, seufzt Büsing.

SV Tungeln – TV Dötlingen (Sonntag, 11 Uhr): Die frühe Anstoßzeit am Sonntagvormittag weckt bei den Gästen keine Begeisterung. „Das ist nicht so unser Ding“, sagt Dötlingens Trainer Markus Welz. Zuletzt verließ sein Team im Pokal beim TV Munderloh (0:5) sowie in der Liga beim TV Jahn (2:4) und gegen den VfR Wardenburg (2:5) dreimal als Verlierer das Feld. Beim bislang noch punktlosen Aufsteiger gehe es nun darum, „dass wir uns wieder stabilisieren“, erläutert Welz. Dazu können Andreas Kari (Festivalbesuch), Johannes Ullerich und Jonas Krumland (beide Urlaub) nicht beitragen. Dafür stehen die zuletzt fehlenden Maximilian Struve, Benjamin Bohrer und Jannes Henning wieder zur Verfügung. „Tungeln wird sehr defensiv eingestellt sein. Aber wenn wir den Gegner nicht unterschätzen und unsere Leistung bringen, sollten wir die drei Punkte holen“, glaubt Welz.