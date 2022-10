Bühne frei für Sebastian Bartelt: Fünf Tore bei Kleinenknetens 6:0

Von: Cord Krüger

Weiter auf der Erfolgsspur: Leon Hoppe und seine Kleinenkneter fertigten den Harpstedter TB ab und liegen nun auf Platz drei der 1. Kreisklasse. © Büttner

Kleinenkneten – Die Fußballer von GW Kleinenkneten pirschen sich weiter nach vorn: Nach dem 6:0 über den Harpstedter TB II kletterten die Grün-Weißen auf Platz drei der 1. Kreisklasse – unter anderem, weil Nachbar Wildeshausen III den TuS Heidkrug II durch einen 4:1-Sieg von oben zu sich ins Mittelfeld zog. Dort rangiert auch der TSV Ippener, der seine Position durch ein 4:2 über Schlusslicht Littel festigte.

GW Kleinenkneten – Harpstedter TB 6:0 (3:0): Nur sieben Minuten brauchte Sebastian Bartelt für seinen lupenreinen Hattrick zum 3:0-Halbzeitstand (26./31./33.). Bis es so weit war, „hatte Harpstedt aber einige gute Möglichkeiten“, gestand GWK-Trainer Michael Wennmann. Dies lag daran, dass „wir die ersten zehn Minuten verpennt haben“. Dann musste HTB-Coach Dirk Lenkeit Marlo Schoppe verletzt auswechseln. „Das war der Knackpunkt, und dann nahm das Schicksal seinen Lauf“, urteilte Lenkeit. Bartelt nutzte die Unordnung bei den Gästen: Erst verwertete „Sebi“ eine Rechtsflanke (26.), dann bedankte er sich mit dem 2:0 (31.) für einen Steckpass von Dennis Spittel – und beim 3:0 ärgerte er HTB-Schlussmann Ole Grabowski: Zunächst parierte er gegen den durchgebrochenen Bartelt klasse und faustete die Kugel nach außen, doch Arnd Brengelmann brachte sie wieder rein – und Bartelt traf. „Ole ist ein Super-Keeper, aber er konnte einem leid tun“, räumte Wennmann ein. Immerhin verhinderte Grabowski noch vor der Pause das 0:4 gegen Ole Schmidt (36.).

Topspiel am Mittwochabend in Kleinenkneten Läuft alles weiter wie am Schnürchen, ist GW Kleinenkneten am späten Mittwochabend Tabellenführer der 1. Kreisklasse. Dafür muss vorher im Nachholspiel ab 20.00 Uhr auf eigenem Platz ein Sieg des aktuellen Tabellendritten gegen den Vierten vom Delmenhorster TB her. „Ein Spitzenspiel also“, sagt GWK-Coach Michael Wennmann lächelnd, „und ich freue mich drauf, denn die Jungs beim DTB sind nett, und mit einigen verstehe ich mich besonders gut.“ Personell kann er das Duell voraussichtlich in Bestbesetzung angehen. Dass die Grün-Weißen nun seit sieben Spielen ungeschlagen sind, „ist der Lohn von jedem Einzelnen“, unterstreicht ihr Trainer: „Die Stimmung im Team ist super, alle ziehen voll mit.“ ck

Zwei Minuten nach Wiederanpfiff war es jedoch passiert: Erik Hollmann verlagerte klug die Seite, Oliver Lenz leitete den Ball weiter zum zweiten Pfosten – und Schmidt traf. Lenz legte auch das 5:0 von Bartelt vor (62.). Und „Sebis“ fünften Streich zum 6:0 (86.) bereitete Innenverteidiger Rene Thomas mit einem starken Solo aus seinem Abwehrzentrum vor. Zwischendurch hatte der HTB noch Alu-Pech – mit dem Pfostenschuss von Tilmann-Teetje Kraft. „Insgesamt war GWK in allen Belangen besser“, bilanzierte Lenkeit, der seinem Team eine „ganz schlechte Kollektivleistung“ ins Stammbuch schrieb.

Torwart Bosse hält Ippener im Spiel

TSV Ippener - SF Littel 4:2 (2:1): Der Verlauf dieser Partie traf Mike Trojan nicht unvorbereitet: „Ich hatte noch nie leichte Spiele gegen Littel“, verriet der spielende Trainerpartner des zurzeit urlaubenden TSV-Coaches Thorsten Sander. Und es lag vor allem an einem Akteur, dass die Gäste zur Pause nicht komfortabel führten: „Len Lasse Bosse hat uns mit seinen Paraden im Spiel gehalten. Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir mit zwei Toren hinten gelegen hätten“, lobte Trojan seinen Torwart, der mehrere Alleingänge entschärfte.

Effizienter im Abschluss war Patrick Meyer-Ebrecht mit Ippeners 1:0 wenige Sekunden nach dem Anpfiff: Eine Linksflanke von Mathias Ideker köpfte „Paddy“ ins lange Eck (1.). Littels Nike Chris Osasere Aziegbe glich nach einer Linkshereingabe aus (11.), Trainersohn Jason Sander brachte den TSV nach feiner Einzelleistung allerdings wieder in Führung: Er ließ drei Gegner aussteigen und vollendete (18.). Nach gut einer Stunde schweißte Ideker eine Linksflanke volley zum 3:1 ins Netz (61.), Aziegbe verkürzte am zweiten Pfosten (67.)., doch Niklas Lustig brach die Gegenwehr mit dem an Ideker verschuldeten Foulelfmeter zum 4:2 (70.).

Trainer Albus nach Wildeshauser 4:1: „Beste Saisonleistung“

VfL Wildeshausen III - TuS Heidkrug II 4:1 (3:0): Nach dem Coup über dem bisherigen Tabellenzweiten kam Tim Albus aus dem Schwärmen kaum noch heraus: „Das war unsere bisher beste Saisonleistung. Die Abstände passten perfekt, wir haben super kombiniert“, lobte der VfL-Trainer sein Team – von Torwart Eduard Wenz (normalerweise Feldspieler) bis hin zu Stürmer Henning Nitzsche, der nach elf Minuten zum 1:0 traf. „Zum Glück hat der Schiri das Tor gegeben und nicht vorher auf Elfmeter entschieden“, meinte Albus. In dem Fall hätte der Heidkruger, der Nitzsche gefoult hatte, wegen einer Notbremse die Rote Karte sehen müssen. Das 2:0 von Jannik Wallner bereitete Innenverteidiger Baschir Ali bärenstark vor – per Klasse-Solo durch zwei Heidkruger Ketten und perfektem Schnittstellen-Pass auf den Torschützen (32.). Nitzsche markierte das 3:0 nach einem Heber von Dennis Schröder über die Abwehr (42.). Nach der Pause luchste Sascha Görke einem TuS-Innenverteidiger nach einem zu kurzen Pass von Keeper Florian Ahrens den Ball ab und schoss aus zehn Metern das 4:0 (53.). Nun war die Luft raus. „Wir haben ein bisschen nachgelassen“, monierte Albus, der sich über den Gäste-Treffer durch Lukas Janocha (70.) nach einem Fehler im Spielaufbau ärgerte: „Der hätte nicht mehr sein müssen.“ ck