Buck-Team muss wieder runter

Brettorf/Ahlhorn - Die Enttäuschung stand den Erstliga-Faustballerinnen des TV Brettorf ins Gesicht geschrieben: Trotz großem Kampf muss die Crew von Trainerin Rieke Buck nach den Niederlagen gegen den VfL Kellinghusen (1:3) und den TV Jahn Schneverdingen (2:3) den TSV Essel beim bitteren Gang in die Zweitklassigkeit begleiten. Da half es auch nicht, dass der Ahlhorner SV dem Lokalrivalen mit dem Sieg über die SG Stern Kaulsdorf (3:1) Schützenhilfe im Abstiegskampf geleistet hatte. Zuvor hatte das Team von ASV-Trainerin Edda Meiners den MTSV Selsingen niedergerungen (3:2) und fährt somit als Staffelsieger zur DM nach Stuttgart-Stammheim (4./5. März). Dort trifft der amtierende deutsche Vizemeister in der Vorrunde auf den SV Moslesfehn und den Süd-Zweiten TSV Calw.

Ahlhorner SV – MTSV Selsingen 3:2 (13:11, 7:11, 11:5, 5:11, 12:10): Wie schon so oft in der Vergangenheit, entwickelte sich zwischen den beiden DM-Aspiranten erneut eine packende Begegnung, die über die volle Länge ging. Im Entscheidungssatz führte Selsingen bereits mit 10:8, doch Ahlhorn punktete viermal in Folge und ging als glücklicher Sieger vom Feld.

Ahlhorner SV – SG Stern Kaulsdorf 3:1 (11:6, 6:11, 11:8, 11:9): Vor rund 200 Zuschauern startete der ASV im vierten Satz beim 4:9 eine furiose Aufholjagd und machte mit sieben Punkten in Folge den Sieg perfekt. „Wir können mit dem Saisonverlauf mehr als zufrieden sein. Jetzt gilt es, sich auf den Saisonhöhepunkt zu fokussieren. Als Staffelsieger können wir selbstbewusst bei der DM auftreten“, sagte ASV-Abwehrspielerin Sarah Reinecke.

TV Brettorf – VfL Kellinghusen 1:3 (4:11, 14:12, 6:11, 5:11): Die Gastgeberinnen mussten ohne Ida Hollmann (Grippe) und Luisa Koletzek (Knieverletzung) auskommen. Stattdessen komplettierte Hannah Aschenbeck die Abwehrreihe. „Hannah hat das gut gemacht“, lobte Rieke Buck. Kellinghusen spielte konsequent Brettorfs Hauptangreiferin Rika Meiners an, doch auch Karen Kläner zeigte immer wieder, dass sie punkten kann. „Kellinghusen wirkte nicht sonderlich motiviert, aber leider waren wir nicht in der Lage das auszunutzen“, bedauerte Rieke Buck.

TV Brettorf – TV Jahn Schneverdingen 2:3 (11:13, 14:12, 14:12, 5:11, 8:11): Angetrieben durch ihre lautstarken Fans, hätten die Brettorferinnen beinahe noch das Unmögliche geschafft. „Leider haben wir ein paar Eigenfehler zu viel gemacht“, erklärte Rieke Buck. Im Entscheidungssatz schien ihr Team unter dem Druck einzubrechen, robbte sich nach dem 2:7 aber nochmal bis auf 8:9 heran. Das Happy End blieb aus. „Schade! Wir haben eine junge Mannschaft und wurden immer wieder vom Verletzungspech eingeholt. Aber dann nehmen wir in der nächsten Saison halt einen neuen Anlauf“, bilanzierte Brettorfs Trainerin. - mar