Volleyball-Oberligist VfL Wildeshausen will in Buxtehude nachlegen

Von: Sven Marquart

Nimmt den zweiten Saisonsieg ins Visier: Wildeshausens Spielertrainer Jakub Brys. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Der Start war gelungen. Zum Saisonauftakt hatten sich die Oberliga-Volleyballer des VfL Wildeshausen glatt mit 3:0 beim TV Baden II durchgesetzt. An diesem Sonntag will die Crew um Spielertrainer Jakub Brys nun bei der SG Buxtehude-Altkloster nachlegen.

„Ich kann Buxtehude schlecht einschätzen, weil wir noch ganz am Anfang der Saison sind“, erklärt Wildeshausens spielender Co-Trainer Frank Gravel. Die Gastgeber hatten ihre erste Partie beim Oldenburger TB II mit 0:3 verloren, allerdings waren die ersten beiden Sätze sehr eng. „Wenn wir unsere Leistung bringen, werden wir eine Chance haben“, vermutet Gravel. In der vergangenen Saison, als coronabedingt nur eine Einfachrunde gespielt wurde, konnten die Huntestädter mit 3:1 in Buxtehude gewinnen.

Abgesehen von Außenangreifer Linh Nguyen (Sprunggelenksverletzung), können die Wildeshauser mit voller Kapelle antreten. Um bestmöglich vorbereitet zu sein, absolvieren sie an diesem Sonnabend noch eine zusätzliche Trainingseinheit auf dem Zentralfeld der Realschulsporthalle. Aufschlag und Annahme sollen dabei den Schwerpunkt bilden, erläutert Gravel.

Weil die geplante Folgeveranstaltung in der Buxtehuder BBS-Sporthalle am Sonntag ausfällt, wurde der Spielbeginn kurzfristig um eine Stunde auf 11 Uhr nach hinten verlegt. „Das macht es bei der weiten Fahrt für uns entspannter“, sagt Gravel.