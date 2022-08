DM-Maskottchen Bruno erobert die Fanherzen

Von: Sven Marquart

Teilen

Einpeitscher: Bär Bruno sorgte vor dem Brettorfer Fanblock für Stimmung. © Sven Marquart

Brettorf – Ein Panda als Publikumsliebling: Wie im Flug hatte das DM-Maskottchen die Herzen der Faustballfans in Brettorf erobert. Immer wieder musste Bruno abklatschen und für Erinnerungsfotos posieren. Bei den Spielen mit Brettorfer Beteiligung gab der Bär am Fuße der Tribüne den Einpeitscher vor dem schwarz-weißen Fanblock des Ausrichtervereins.

In der plüschigen Verkleidung steckte kein Geringerer als Ralf Kreye. Das Kostüm habe er sich eigens in der Karnevalshochburg Düsseldorf besorgt, berichtete der frühere Brettorfer Spieler und Trainer. Bei der DM hatte der selbsternannte „Fanbeauftragte“ dann seinen ersten offiziellen Auftritt in der neuen Maskerade. „Ich schwitze wie ein Puma“, ächzte Kreye schon während des Eröffnungsspiels zwischen den Brettorfer Frauen und dem TV Segnitz. Auch die Kühlweste, die Kreye unter dem Kostüm trug, brachte nur wenig Erfrischung. „Dabei haben wir noch Glück mit dem Wetter“, meinte Kreye. Denn am DM-Wochenende herrschten angenehme 22 Grad. In den Tagen zuvor hatte das Thermometer am Bareler Weg mehr als 30 Grad angezeigt – da hatte Petrus wohl Mitleid....