ASV hat Bronze im Gepäck

Deutscher Meister wird beim Faustball-Europacup Dritter / TSV Dennach siegt erneut

+ Nach Silber beim Halleneuropapokal 2017 holten Trainerin Edda Meiners (v. l.), Janna Köhrmann, Imke Schröder, Sandra Wortmann, Sarah Reinecke, Pia Neuefeind und Felicia Gißler vom Ahlhorner SV diesmal die Bronzemedaille. - Foto: Ahlhorner SV

Ahlhorn - Ein kräftezehrendes Wochenende liegt hinter den Faustballerinnen des Ahlhorner SV. 14 hart umkämpfte Sätze und fast viereinhalb Stunden Spielzeit steckten den Akteurinnen des amtierenden deutschen Hallenmeisters in den Knochen, als sie nach dem Champions Cup im schweizerischen Grünfeld zur rund 900 Kilometer langen Rückfahrt in den Kleinbus stiegen. In ihren Reisegepäck befand sich ein Satz Bronzemedaillen. „Die Ziele waren eigentlich höher, aber Bronze muss man auch erstmal schaffen“, sagte ASV-Faustballabteilungsleiter Ulrich Meiners.