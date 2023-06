Brettorferinnen liefern ab

Von: Sönke Spille

Servierte starke Angaben: Brettorfs Angreiferin Melanie Steenken überzeugte beim wichtigen 3:0-Erfolg gegen den VfL Kellinghusen. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Positive Gefühlslage bei den Faustballerinnen des Ahlhorner SV und TV Brettorf. In der 1. Bundesliga Nord holten beide Landkreisrivalen wichtige Punkte – Brettorf im Kampf um den Klassenerhalt, Ahlhorn beim Rennen um die DM-Plätze.

TV Brettorf – SV Moslesfehn 2:3 (11:8, 5:11, 11:9, 8:11, 12:14): Als Tabellenschlusslicht standen die Brettorferinnen zum Abschluss der Hinrunde mächtig unter Zugzwang. Doch mit Rückkehrerin Karen Kläner (Zuspiel) war davon zu Beginn der Partie kaum etwas zu spüren. „Wir sind mit der Windseite super gestartet“, freute sich TVB-Trainer Klaus Tabke über die schnelle 1:0-Führung. Doch gegen den Wind tat sich sein Team zunächst schwer mit dem Zuspiel, schaffte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich aber direkt wieder die Führung. Im vierten Abschnitt schien dann alles auf einen Brettorfer Sieg hinzudeuten. Mit 8:3 führten die Schwarz-Weißen bereits, gaben den Satz aber noch aus der Hand. „Wir haben vergessen, es zu Ende zu spielen“, sagte Tabke: „Moslesfehns Angreiferin Anna Carstens hat ihre Bälle mit vollem Risiko geschlagen. Wir waren aus der Angabe vielleicht nicht mutig genug.“ Im Entscheidungssatz lieferten sich beide Mannschaften dann einen offenen Schlagabtausch, bei dem die TVB-Frauen mit 12:11 sogar einen Matchball hatten. Doch den wehrten die Gastgeberinnen ab und sorgten mit zwei Punkten in Folge für den Sieg.

TV Brettorf – VfL Kellinghusen 3:0 (13:11, 11:8, 15:14): Nur 15 Minuten später wartete bereits das Duell mit dem VfL Kellinghusen. „Ich glaube man hat gesehen, dass die Moral in der Truppe stimmt. Nach einer so bitteren Niederlage gegen Moslesfehn kurz darauf ein 3:0 folgen zu lassen, ist wirklich stark“, zeigte sich Tabke beeindruckt. Seine Mannschaft ließ sich vom Rückschlag kurz zuvor nicht entmutigen und kämpfte sich so zum zweiten Saisonsieg. „Melanie Steenken hat es aus der Angabe richtig stark gemacht, und auch in der Abwehr haben wir super abgeliefert“, gab es Lob für die Defensivarbeit von Laura Cording und Neele Meves. So gingen diesmal auch die engen Sätze an den TVB. Mit dem Sieg kletterte Brettorf in der Tabelle auf Rang sieben – punktgleich mit dem TK Hannover und dem neuen Schlusslicht Wardenburger TV (alle 4:12).

Ahlhorner SV – MTV Wangersen 3:0 (11:4, 11:6, 11:8): Auch zum Abschluss der Hinrunde untermauerten die Ahlhornerinnen ihre Ambitionen auf die deutsche Meisterschaft Mitte Juli in Unterhaugstett. Gegen Aufsteiger Wangersen lieferte die Mannschaft von Spielertrainerin Janna Köhrmann von Beginn an eine blitzsaubere Leistung ab – und daran änderte sich bis zum Ende nichts. Köhrmann nutzte dabei die Chance zu wechseln, so dass Jordan Nadermann, Mieke Kienast, Tokessa Köhler-Schwartjes, Felicia Gißler, Sarah Albrecht und Michaela Grzywatz allesamt zum Einsatz kamen.

Ahlhorner SV – Wardenburger TV 3:0 (11:7, 11:6, 11:5): Ein ähnliches Bild bot sich kurz darauf gegen den WTV, der sich zu Beginn des Tages nur knapp gegen Wangersen hatte geschlagen geben müssen (2:3). Die so wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt konnten die Gastgeberinnen gegen Ahlhorn aber nicht sammeln. Alle sechs ASV-Spielerinnen lieferten dabei ihre Leistung ab und konnten so Saisonsieg Nummer sieben bejubeln. Mit 12:2 Punkten steht der ASV weiterhin auf Tabellenplatz zwei hinter dem noch ungeschlagenen TV Jahn Schneverdingen. Auf Verfolger Ohligser TV bauten die Ahlhornerinnen den Vorsprung mit den beiden Siegen auf vier Punkte aus.