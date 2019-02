Brettorf schafft den Coup in Berlin

Brettorf/Ahlhorn - Was für eine Abgeklärtheit dieses jungen Teams! Die Bundesliga-Faustballer des TV Brettorf haben sich am Samstag die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft gesichert – mit einem deutlichen 5:2-Sieg beim amtierenden deutschen Hallenmeister VfK 01 Berlin. Das bedeutete Platz zwei vor den Berlinern, die dank der Niederlage des VfL Kellinghusen beim TSV Hagen 1860 als Dritter der Nord-Staffel aber trotzdem zu den „Deutschen“ fahren dürfen. „Die Vizemeisterschaft ist schon ein toller Erfolg“, freute sich TVB-Kapitän Malte Hollmann: „Wir haben das am Abend noch ausgerechnet, unser Durchschnittsalter liegt bei 21 Jahren.“ Aber mit diesem Schnitt ließ es sich nach der Rückkehr umso ausgiebiger feiern - erst bei Timo Kläner, dann in der Wildeshauser Disco. „Das haben sich die Jungs verdient“, sagte Trainer Klaus Tabke voller Stolz auf seine „Jungs“: „Damit war vor der Saison nicht zu rechnen - und auch nicht nach einigen ärgerlichen Niederlagen. Aber sie haben sich immer mehr als Mannschaft gefunden.“

VfK 01 Berlin - TV Brettorf 2:5 (5:11, 9:11, 8:11, 11:4, 9:11, 12:10, 9:11): Die Gäste erwischten vorn mit Hauke Rykena und Hollmann sowie in der Abwehr mit Tom Hartung, Hauke Spille und Timo Kläner gleich einen guten Start. „Das hat uns selbst ein bisschen überrascht“, verriet Hollmann: „Einerseits saßen wir stundenlang im Bus, andererseits haben wir in den letzten Jahren in Berlin nie besonders gut ausgesehen.“ Doch das befürchtete Comeback von Berlins Ausnahme-Angreifer Lukas Schubert blieb auch in diesem für den VfK so wichtigen Spiel aus. Auf der anderen Seite passten Rykenas Angaben und Angriffe. So ging der erste Satz mit 11:5 an den TVB, „danach haben wir aber einige dumme Fehler eingestreut“, berichtete der 22-jährige Hollmann. Trotzdem behielt das Tabke-Team in den Abschnitten zwei und drei die Kontrolle. „Im vierten Satz haben wir wohl Angst bekommen, wirklich zu gewinnen“, urteilte Hollmann schmunzelnd. Im fünften Durchgang hatten sich er und seine Kollegen aber wieder gefangen. Anschließend kam Marcel Osterloh für Kläner in die Partie, im darauf folgenden sechsten Durchgang führten die „Jungen Wilden“ bereits mit 8:2, zogen aber noch mit 10:12 den Kürzeren. Also mussten sie noch in die zweite Satzpause. „Aus der sind wir aber zum Glück besser rausgekommen als die Berliner“, atmete Hollmann erleichtert durch. Folglich startet seine Mannschaft am 16. und 17. März in Mannheim zur DM-Endrunde, muss in der Vorrundengruppe A zunächst gegen Gastgeber TV 1880 Käfertal und dann gegen den TSV Pfungstadt antreten. „Das ist die schwerste Konstellation, die wir erwischen konnten“, sagt Tabke über den Süd-Meister Pfungstadt und den Tabellendritten und Vorjahresfinalisten: „Aber wir fahren dorthin und wollen versuchen, für die eine oder andere Überraschung zu sorgen.“

Ahlhorner SV - SV Armstorf 0:5 (7:11, 6:11, 6:11, 5:11, 8:11): Die Ausfälle des an der Wade verletzten Angreifers Christoph Johannes und des an Sprunggelenksproblemen laborierenden Tim Albrecht fingen die Hausherren nicht auf. „Das hatten wir uns ein bisschen anders vorgestellt“, räumte Albrecht ein, der den Nord-Meister zusammen mit Johannes und Sören Dahms trainiert: „Unsere Youngster Rafael Drenske und Jan Hermes haben das im Angriff aber über weite Strecken gut gemacht, wir haben das Beste aus unseren Möglichkeiten herausgeholt. Wir können der Mannschaft keinen Vorwurf machen.“ Denn der Tabellenvorletzte wehrte sich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln gegen den Abstieg. „Wir wussten ja spätestens seit unserem knappen 5:3 im Hinspiel, dass auch die Armstorfer Faustball spielen können. Sie haben das clever gemacht“, lobte Albrecht den Gegner, räumte allerdings ein: „Dass wir nicht mal einen Satz gewonnen haben, ist natürlich ärgerlich.“

Trotzdem hatten und haben die Deutschen Meisterschaften, für die der Ahlhorner SV längst qualifiziert war, Priorität. Und aus dem ASV-Lazarett vermeldete Albrecht Positives: „Es wird auf jeden Fall immer besser. In der nächsten Woche nehmen Christoph und ich das Training dosiert wieder auf. Wir sind optimistisch, rechtzeitig fit zu sein.“ In der Endrunden-Gruppe B bekommen es die Ahlhorner mit dem VfK 01 Berlin und dem TV Vaihingen/Enz zu tun. ck