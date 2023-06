2. Faustball-Bundesliga: TV Brettorf II wahrt Chance auf Vizetitel - Ahlhorner SV II muss weiter zittern

Vier Spiele haben Anastasia Will und ihr Ahlhorner SV II noch, um den Klassenerhalt zu sichern. © büttner

Während die Faustballerinnen des TV Brettorf II ihre Chance auf die Vizemeisterschaft in der 2. Bundesliga gewahrt haben, muss die Reserve des Ahlhorner SV weiter um den Klassenerhalt bangen. Nach den Niederlagen gegen Lemwerder und Döhlen belegt das Team weiterhin einen Abstiegsplatz. Über den Abstieg muss sich der TV Brettorf III dagegen keine Gedanken machen. Das Team hat sich im Mittelfeld der Tabelle festgespielt.

TV Brettorf II – MTV Diepenau 2:3 (11:8, 9:11, 11:8, 7:11, 9:11): Mit einem dezimierten Kader von gerade einmal fünf Spielerinnen war der TVB die Reise in die niedersächsische Landeshauptstadt angetreten, lieferte sich mit dem Kontrahenten um Tabellenplatz zwei dennoch einen offenen Schlagabtausch. Zweimal legten die Brettorferinnen dabei eine Satzführung vor, in beiden Fällen hatte der MTV aber die passende Antwort. „Uns hat vorne ein wenig die Durchschlagskraft gefehlt“, zeigte sich Angreiferin Rieke Schwarze selbstkritisch. Dazu unterliefen den Schwarz-Weißen zu viele vermeidbare Fehler – die am Ende den Ausschlag gaben, dass sich Diepenau den Entscheidungssatz sicherte. „Sie haben weniger Fehler gemacht“, so Schwarze: „Wir haben es nicht geschafft, unsere Leistung abzurufen.“

TV Brettorf II – TK Hannover 3:0 (11:4, 11:8, 12:10): Einen glatten 3:0-Erfolg verbuchten die Brettorferinnen im Anschluss gegen das Team vom Gastgeber. Dabei war das Duell deutlich enger, als es das Endergebnis vermuten lässt. „Wir haben in den Sätzen teilweise hoch zurückgelegen und mussten uns wieder herankämpfen“, berichtete Schwarze. Gegen das abstiegsbedrohte Tabellenschlusslicht konnten die TVB-Frauen zu selten ihre Klasse ausspielen. Dazu machten sich im Spielverlauf die fehlenden Wechselmöglichkeiten bemerkbar. „Zum Glück haben wir das Spiel ohne Satzverlust geschafft. Ich weiß nicht, ob wir einen oder zwei Sätze mehr geschafft hätten“, gestand Schwarze.

TV Brettorf III – TV Voerde 3:2 (11:5, 9:11, 11:8, 9:11, 12:10): Es war ein hartes Stück Arbeit für die Brettorferinnen, um gegen den TVV Saisonsieg Nummer sechs einzufahren. Das lag aber weniger am Auftritt der Rheinländerinnen, sondern vielmehr an der Leistung des TVB. „Wir haben zu viel nachgedacht, haben kaum in unseren Rhythmus gefunden“, berichtete Angreiferin Lena Luthardt. Da sie angeschlagen in den Spieltag gestartet war, lag der Fokus auf Nebenfrau Carolin Feye, dazu unterstützte Hannah Meyer aus der Mitte als Zweitschlag. In der Defensive liefen dazu die beiden U 16-Spielerinnen Lara Nordbrock und Marla-Renee Schütte auf. „Es hat bei uns kaum etwas funktioniert, die zwei Satzverluste waren unnötig“, so Luthardt. Im knappen Entscheidungssatz behielt der TVB aber die Oberhand.

TV Brettorf III – Hammer SC 08 2:3 (8:11, 10:12, 11:6, 11:8, 7:11): Insbesondere nach dem durchwachsenen Auftritt gegen Voerde hatte wohl niemand damit gerechnet, dass die Brettorferinnen den ungeschlagenen Spitzenreiter vor ernsthafte Probleme stellen könnte. Doch: Nach ihrem 0:2-Rückstand drehten der TVB mächtig auf. „Gerade Lara und Marle-Renee haben es in der Abwehr richtig gut gemacht und wir konnten gut dagegenhalten“, lobte Luthardt ihre jungen Mitspielerinnen. Mit zwei Satzgewinnen zwangen sie Hamm sogar zum ersten Mal in dieser Spielzeit in den Entscheidungssatz. Hier machte es der TVB über weite Strecken gut, am Ende behauptete sich aber der Tabellenführer. Luthardt: „Auch wenn Hamm nicht in Bestbesetzung antrat, haben wir ein gutes Spiel abgegeben. Zur Überraschung hat nicht viel gefehlt.

Ahlhorner SV II – Lemwerder TV 0:3 (7:11, 7:11, 3:11): Gleich in ihrer ersten Partie hatten die Ahlhornerinnen mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. „Wir haben überhaupt nicht hineingefunden“, berichtete Trainerin Bianca Nadermann: „Wir waren nicht sortiert, zudem fehlte uns der Mut. Und so überraschte es auch nicht, dass Lemwerder am Ende leichtes Spiel hatte, zumal der ASV mit gerade einmal fünf Spielerinnen antrat.

Ahlhorner SV II – TuS Döhlen 1:3 (9:11, 11:8, 6:11, 9:11): Etwas besser lief es im Anschluss gegen Döhlen. „Da haben meine Mädels noch mal alles aus sich herausgeholt“, betonte Nadermann. Zwar ging der erste Satz knapp an Tabellensechsten, doch Abschnitt zwei schnappte sich der ASV II. „Im vierten Satz hatten wir sogar 9:6 geführt, mussten uns aber leider noch geschlagen geben“, trauerte die Trainerin dem möglichen Punktgewinn hinterher. Dennoch bleibt sie zuversichtlich, was den Klassenerhalt angeht: „Ich gehe davon aus, dass wir es in den letzten vier Spielen noch schaffen werden.“ ssp/jdi

Rieke Schwarze und ihr TV Brettorf II haben weiterhin die Chance, auf die Vizemeisterschaft. © Büttner