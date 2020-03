TV Brettorf feiert DM-Bronze

Brettorf – Das wird eine lange Nacht! „Wer unsere Fans kennt, der weiß, das die ganz schön Party machen können“, sagte Trainer Klaus Tabke freudestrahlend. Mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei der deutschen Meisterschaft in Mannheim hatten die Faustballer des TV Brettorf ihren Schlachtenbummlern einen guten Anlass zum Feiern geliefert.

„Ich hoffe, dass die Fans im Bus nachher ein wenig Platz machen, so dass wir mit ihnen feiern können“, sagte TVB-Kapitän Malte Hollmann im Siegerinterview mit Hallensprecher Sönke Spille nach dem 3:1 (11:8, 12:14, 11:9, 11:8) im Spiel um Platz drei über den TV Schweinfurt-Oberndorf. Und auf den Anhang war Verlass. Schnell erklärten sich einige Brettorfer bereit, den vereinseigenen Neunsitzer in die Heimat zu überführen, damit die Helden im großen Bus ihren Triumph auf der mehr als sechs Stunden langen Rückfahrt gebührend genießen konnten. „Das haben sich die Jungs verdient. Ich denke, dass der Bus gut bestückt ist“, sagte Tabke mit Blick auf die Getränkevorräte. Die weiteren Planungen sahen dann eine Einkehr im „berühmt-berüchtigten Partykeller von Gerd Kläner“ vor.

In der GBG-Halle am Herzogenried standen die gut 100 mitgereisten Brettorfer „wie eine Wand hinter uns“, freute sich Tabke. Der schwarz-weiße Block hatte zum Auftakt ganz schön zittern müssen. Hauchdünn mit 3:2 (11:7, 9:11, 11:6, 5:11, 11:9) setzte sich der Nordmeister gegen den TSV Hagen 1860 durch. „Im fünften Satz hatten wir die bessere Spielanlage und die stärkeren Nerven – bei den entscheidenden Bällen war das Plus bei uns“, erklärte Tabke.

Im zweiten Vorrundenspiel musste seine junge Crew dann eine 1:3 (9:11, 11:7, 9:11, 10:12)-Niederlage gegen den TV Schweinfurt-Oberndorf einstecken. „Da war die Erfahrung von Olli Bauer ausschlaggebend“, urteilte Tabke.

Durch den zweiten Gruppenplatz traf der TV Brettorf im Halbfinale auf den TSV Pfungstadt. Gegen den Titelverteidiger und Seriensieger hatte Tabke seinen Mannen einen klaren Plan mit auf den Weg gegeben: konsequent Pfungstadts Ausnahmeangreifer Patrick Thomas anspielen. „Wenn wir die Marschroute eingehalten haben, haben wir gut ausgesehen“, fand Tabke. Dennoch hatte sein Team am Ende klar mit 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) das Nachsehen. „Ich bin trotzdem zufrieden mit dem Spiel der Jungs. Sie haben ihre Visitenkarte abgegeben“, sagte Tabke. Das Pfungstädter Starensemble ließ sich auch vom TV Käfertal im Finale beim 3:1 (8:11, 11:7, 11:7, 11:7) nicht stoppen.

Im Bronzematch profitierte der TV Brettorf davon, das Oberndorfs Hauptangreifer Oliver Bauer wegen Knieproblemen nicht mitmischen konnte. Stattdessen übernahm Mittelmann Fabian Sagstetter Angaben und Rückschlag. „Wenn Fabi ins Spiel kommt, wird es auch keine einfache Kiste“, erläuterte Tabke. Beide Mannschaften hatten Probleme, ihre Angreifer in Szene zu setzen. „Die Zuspiele müssen besser werden, damit es die Jungs vorne leichter haben“, forderte Tabke während einer Auszeit beim Stand von 7:8 im zweiten Durchgang. Nach dem Satzausgleich legten die Oberndorfer im dritten Abschnitt ein 6:2 vor. „Die Körpersprache muss besser werden“, verlangte Tabke. Beim 7:7 hatte Brettorf den Ausgleich geschafft, und wenig später sorgte Hauke Rykena mit einem Ass für die erneute Satzführung. Im vierten Durchgang holte dann Malte Hollmann, der anfangs nur auf der Bank gesessen hatte, die entscheidenden Punkte.

„Wir haben verdient Bronze gewonnen, obwohl uns das nur die Wenigsten zugetraut haben“, bilanzierte Tabke. mar