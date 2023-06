Brettorf feiert, Ahlhorn trauert

Von: Sven Marquart

Fahren als Nordmeister nach Unterhaugstett: Malte Hollmann (h. v. l.), Moritz Cording, Hauke Spille, Tom Hartung, Co-Trainer Tim Lemke, Hauke Rykena (v. v. l.) und Vincent Neu vom TV Brettorf sind direkt für das DM-Halbfinale qualifiziert. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Unterschiedlicher könnte die Gemütslage kaum sein: Während die Faustballer des TV Brettorf durch das 5:1 beim Leichlinger TV den Staffelsieg in der 1. Bundesliga Nord und die damit verbundene direkte Qualifikation für das DM-Halbfinale perfekt machten, ist der Ahlhorner SV nach dem ernüchternden 0:5 gegen den VfK 01 Berlin auch rechnerisch abgestiegen.

Leichlinger TV – TV Brettorf 1:5 (9:11, 6:11, 7:11, 11:9, 9:11,14:15): Tabellenführer Brettorf musste auf den privat verhinderten Marcel Osterloh verzichten. Dann fiel auch noch Nachwuchsakteur Elias Borchers krank aus. Deshalb kam hinten rechts Moritz Cording neben Tom Hartung und Hauke Spille zu seiner Saisonpremiere. Der Abwehrspieler hatte wegen eines Arbeitsunfalls lange pausiert und erst vor etwas mehr als einer Woche wieder das Training aufgenommen. „Moritz fehlt natürlich der Rhythmus, aber er hat das gut gelöst“, sagte Tim Lemke. Sicherheitshalber hatte Brettorfs Co-Trainer auch seinen eigenen Namen auf den Spielberichtsbogen gesetzt. „Aber nur für den absoluten Notfall.“ Der trat in Leichlingen nicht ein. Von Beginn an war der Klassenprimus Chef im Ring. Lediglich nach der Satzpause machte sich ein wenig der Schlendrian breit, so dass Leichlingen etwas besser ins Spiel kam. „Trotzdem haben wir es anständig über die Bühne bekommen. Haken hinter und gut ist“, bilanzierte Lemke. Allerdings war auch ihm nicht verborgen geblieben, dass die Brettorfer vor der DM am 15. und 16. Juli in Unterhaugstett noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen haben: „Unsere Angreifer Hauke Rykena und Vincent Neu haben mir ganz gut gefallen. Wenn wir die Problemchen beim ersten Ball und im Zuspiel in den Griff bekommen, könnten wir sie noch besser in Szene setzen.“

Ahlhorner SV – VfK 01 Berlin 0:5 (8:11, 8:11, 8:11, 7:11, 9:11): Das ersehnte Faustballwunder blieb aus. Nach dem Abstieg in der Halle ist Ahlhorn künftig auch auf dem Feld nur noch zweitklassig. „Die Art und Weise nervt“, sagte Tim Albrecht. Einmal mehr vermisste Ahlhorns Spielertrainer bei seiner Crew den nötigen Kampfgeist. „Von neun Saisonspielen waren nur drei richtig gut – unterm Strich ist das zu wenig“, meinte der 30-Jährige. Während der ASV beim 5:2-Erfolg im Hinspiel eine ansprechende Leistung gezeigt hatte, lief beim zweiten Vergleich mit dem Verein für Körperkultur aus der Hauptstadt wenig bis gar nichts zusammen. „Das war ein Spiegelbild der Saison“, haderte Albrecht, der zunächst mit Erik Grotelüschen und Niklas Hoffert die Abwehrreihe bildete, während Jan Hermes und Ole Kaltenhauser im Angriff agierten. Fehler in der Defensive, Ungenauigkeiten beim Zuspiel und zu wenig Druck beim Rückschlag brockten den Gastgebern einen 0:3-Satzrückstand ein. Im fünften Durchgang kam Luc Tran für Kaltenhauser in die Partie, und Zuspieler Albrecht wechselte auf die rechte Angriffsposition. Doch trotz einer 9:6-Führung hieß es wenig später 9:11. „So geht es für uns nur noch um Schadensbegrenzung, dass wir nicht als Letzter absteigen“, seufzte Albrecht konsterniert. Vor dem direkten Duell beim SV Moslesfehn am Sonntag, 2. Juli, 11 Uhr, sind beide Absteiger punktgleich. Schlusslicht Ahlhorn hat das minimal schlechtere Satzverhältnis.