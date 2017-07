Bragulas Team bereit für Baris

Wildeshausen - Marcel Bragula hat derzeit nichts zu meckern. „Die Stimmung bei uns könnte zurzeit kaum besser sein, die Mannschaft mit unseren Neuzugängen hat sich erstaunlich schnell gefunden – im Moment macht es mir einen Riesen-Spaß“, schildert der Trainer des VfL Wildeshausen. Nun will er alles daran setzen, dass die Laune auch nach dem Pflichtspiel-Auftakt am Sonntag im Bezirkspokal-Heimspiel ab 15.00 Uhr gegen den SV Baris Delmenhorst bestens bleibt. Wenngleich der VfL-Coach zugibt, dass „der Pokal für uns nicht die höchste Priorität genießt. Wir müssen unsere Ressourcen schon einteilen. Aber abschenken wollen wir nichts.“

Die Zuschauer dürfen sich also auf eine interessante Partie gegen den Kreisliga-Meister und somit Wildeshausens künftigen Bezirksliga-Konkurrenten freuen. Das Duell geht auf dem unteren Platz über die Bühne, weil der Rasen des Stadions noch für das Länderspiel der deutschen U 16-Juniorinnen am 14. September gegen die USA geschont wird. Ebenfalls schonen könnte Bragula eventuell seine Leistungsträger, wie er mit Blick auf besagtes Einteilen der Ressourcen andeutet. Definitiv nicht dabei sein kann Kevin Kari: Der Außenspieler hatte sich am 8. Juli Elle und Speiche des Unterarms gebrochen. „Die Operation ist zwar gut verlaufen, Kevin hat eine Platte eingesetzt bekommen – wir müssen aber abwarten, wann er wieder anfangen kann“, schildert Bragula.

Aufsteiger Baris ist für den Berufssoldaten ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. „Ich weiß aber um die Qualitäten von Mert Caki im Mittelfeld, und auch Dennis Kuhn ist für mich ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann“, sagt Bragula über Delmenhorsts 32-fachen Torschützen der Meistersaison. Da erwartet die Abwehr der Gastgeber am Sonntag also schon ein Härtetest: „Wir haben in der Vorbereitung den Fokus darauf gerichtet, unsere Defensive zu stabilisieren“, erläutert der Übungsleiter: „Erfolg hat man eben vorwiegend durch gute Abwehrarbeit.“ Dementsprechend müsse der früher öfter mal zu sehende „Hurra-Fußball“ zurückstecken. „Insgesamt haben wir einige Abläufe vereinfacht und in der Vorbereitung gut gearbeitet“, sieht sich Bragula präpariert für die Bezirksliga-Saison des Landesliga-Absteigers. Das Erstrundenspiel im Bezirkspokal kommt da als Standortbestimmung gelegen. „Und eines kann ich jetzt schon versichern: Unsere Jungs sind fit. Die Kondition reicht, um über 90 Minuten Tempo zu machen.“ - ck