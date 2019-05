Bragulas Bitte: Die Tabelle vergessen

Einsatz gefährdet: Der angeschlagene Wildeshauser Innenverteidiger Thorben Schütte (rechts) könnte das Topspiel am Sonntag beim Bezirksliga-Zweiten TuS Obenstrohe verpassen. Gibt er grünes Licht, wartet auf ihn und seinen Nebenmann Marius Krumland (links) einiges an Arbeit im Abwehrzentrum des Spitzenreiters. Foto: Krüger

Wildeshausen – Der eigens georderte Fan-Bus ist längst ausgebucht, zig Fahrgemeinschaften vollzählig, der Kader bis auf zwei Ausfälle komplett – was immer sie beim VfL Wildeshausen für den Bezirksliga-Gipfel an Vorkehrungen treffen konnten, haben sie getan. Nun hofft Trainer Marcel Bragula, dass seine Fußballer hochkonzentriert das Duell am Sonntag ab 14.00 Uhr beim TuS Obenstrohe als ihrem letzten ernsthaften Verfolger angehen, dabei aber eine Tatsache vergessen: „Wir müssen es schaffen, den Tabellenstand aus den Köpfen zu bekommen“, fordert Bragula: „Es muss uns klar sein, dass wir ein schweres Auswärtsspiel bei einem unbequemen Gegner haben – aber nicht, dass der Spitzenreiter beim Zweiten antritt.“

Doch genau das ist der Fall – und die Kreisstädter können im Stadion an der Plaggenkrugstraße einen riesigen Schritt in Richtung Meisterschaft samt Landesliga-Aufstieg gehen. Nach einem zwischenzeitlichen Hänger hat sich das Team von Trainer Rainer Kocks mit zuletzt zwei Siegen wieder berappelt. Bragula vergleicht die Situation mit der seiner Mannschaft vor etwa einem Jahr: „Es ist eine ähnliche Chronologie: Obenstrohe hat eine fantastische Saison gespielt, dann fiel ihr Abwehrchef Gerrit Kersting aus – wie damals bei uns Lennart Flege. Plötzlich fängt man sich dann ein paar Gegentore mehr – und verliert.“

Morgen nun droht dem VfL ebenfalls eine Lücke in der Defensive: Der angeschlagene Innenverteidiger Thorben Schütte verpasste gestern das Abschlusstraining, sein Einsatz ist arg gefährdet. Definitiv nicht zur Verfügung steht Linksfuß Kevin Kari, der sich beim 4:3-Derbysieg am Dienstagabend gegen Tur Abdin Delmenhorst eine Oberschenkelzerrung zuzog. Sein Ausfall ist einer der ganz wenigen negativen Punkte dieses Sieges: „Wir haben gegen den meiner Meinung nach stärksten Gegner gewonnen, der sich in den letzten zwei Jahren bei uns im Krandel vorgestellt hat“, lobt Bragula den Tabellenachten und dessen überzeugende Bezwinger. Gleichwohl räumte er ein: „Es war auch ein bisschen Glück dabei.“ Zudem gab ihm zu denken, „dass wir den einen oder anderen Konter nicht gut verteidigt haben“.

Ähnliches sollte dem Tabellenführer in Obenstrohe nicht passieren, denn die Gastgeber verfügen über eine „im Umschaltspiel ganz starke Mannschaft“, warnt der 44-Jährige. Auch aus diesem Grund könnte er sich „punktuelle Umstellungen“ in der taktischen Grundausrichtung vorstellen, „aber insgesamt ist es nicht nötig, das Rad neu zu erfinden“.

In den Trainingseinheiten haben er und sein Co-Trainer Patrick Meyer ebenfalls nichts Grundlegendes mit Blick auf das Topspiel verändert – denn die Inhalte beschränkten sich angesichts der hohen Belastung in dieser Woche vorwiegend auf Regeneration: „Wir haben jetzt das dritte Spiel innerhalb von sieben Tagen. Da stand neben dem Auslaufen der Spaßfaktor im Vordergrund“, berichtet der VfL-Coach: „Hütchenschießen, Dribbel-Parcours, kurze Spielchen.“

Und auch das bedeutungsschwere Duell in Obenstrohe halte einiges an Spaßpotenzial bereit: „Auf diesem engen Platz, an dem die Zuschauer dicht dran sind, herrscht immer eine ganz besondere Atmosphäre“, schwärmt Bragula: „Diese Partien waren immer umkämpft.“ Und, das zeigt ein Blick in die Historie der vergangenen sieben Jahre, nie torlos. Ein weiterer Anreiz für die Wildeshauser Fans, einen Sonntagsausflug in den Vareler Stadtteil zu starten. Als ob der 4:3-Derby-Sieg am Dienstagabend gegen Tur Abdin Delmenhorst nicht schon Werbung genug gewesen wäre. „Dieses Spiel war die perfekte Vorbereitung für diese Aufgabe“, urteilt Bragula. ck