VfL Wildeshausen steht beim SV Holdorf vor einem richtungweisenden Spiel im Abstiegskampf

Von: Sven Marquart

Zurück auf dem Platz: Wildeshausens Mittelfeldroutinier Marco Nakelski ist wieder eine Alternative. © Sven Marquart

Wildeshausen – Mit einer Woche Verzögerung startet der VfL Wildeshausen an diesem Sonntag, 15 Uhr, in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Landesliga. Während das Nachholspiel gegen den SV Wilhelmshaven vor sieben Tagen wegen der widrigen Platzverhältnisse im Krandel abgesagt werden musste, ist die Austragung der Partie beim SV Holdorf gewährleistet. „Mein Trainerkollege Jan Kreymborg hat mich netterweise informiert, dass wir auf Kunstrasen spielen“, berichtet VfL-Coach Marcel Bragula.

Das sollte für den Tabellenvorletzten kein Wettbewerbsnachteil sein. Denn während der Vorbereitung bestritten die Wildeshauser sieben Testspiele – allesamt auf künstlichem Geläuf. Zuletzt trat der VfL beim hannoverschen Landesligisten TuS Sulingen an. Die Begegnung war kurzfristig als Ersatz für das ausgefallene Wilhelmshaven-Spiel anberaumt worden. „Das war eine runde Sache“, freut sich Bragula. Denn seine Crew kam im Sulinger Sportpark in den Genuss eines lange vermissten Gefühls: Erstmals seit dem 1:0 beim TV Dinklage am 16. Oktober verließen die Huntestädter wieder als Sieger den Platz. Steven Müller-Rautenberg (35.) und René Tramitzke (70.) steuerten die Treffer zum 2:0-Erfolg bei.

In der Liga hat der VfL Wildeshausen zuletzt sechs Niederlagen am Stück kassiert. Überdies wartet die zweitharmloseste Offensive der Spielklasse seit 499 Minuten auf einen Torerfolg. Da kommt das Aufeinandertreffen mit dem SV Holdorf eigentlich wie gerufen: Der Aufsteiger hat nach 20 Spielen bereits 71 Gegentreffer kassiert und stellt die mit Abstand löchrigste Defensive im Bezirksoberhaus – selbst Schlusslicht SV Falke Steinfeld ließ deutlich weniger zu (51). „Es waren einige Eishockey-Ergebnisse dabei. Das ist sicher ein Ansatzpunkt“, bestätigt Bragula.

Darüber dürfen die Gäste die Sicherung ihres eigenen Tores aber auf keinen Fall außer Acht lassen. Die Holdorfer wissen, wo die Hütte steht, und haben ihre Abteilung Attacke im Winter mit dem regionalligaerfahrenen Paul Kosenkow (TuS St. Hülfe-Heede) noch einmal namhaft verstärkt. „Das ist die personifizierte Torgarantie“, warnt Bragula. Doch auch ohne den 38-jährigen Routinier ließ das Team um Lukas Liedmann (11 Saisontreffer) und Marco Tiago Rodrigues Soares (10) die gegnerischen Netze bereits 42-mal zappeln – nur fünf Mannschaften waren erfolgreicher. Dreimal jubelte Holdorf im Hinspiel. „Das war ein richtig schlechtes Spiel von uns: zäh, einfache Ballverluste, wenig Spielfluss, kaum Chancen“, erinnert sich Bragula ungern an das 1:3 auf eigenem Platz.

Eine erneute Niederlage sollten sich die Wildeshauser besser nicht leisten, denn dann wäre der direkte Tabellennachbar bereits sechs Punkte weg. „Das ist gleich ein richtungweisendes Spiel“, weiß Bragula, was die Stunde geschlagen hat. Aktuell trennen seine Mannschaft fünf Zähler vom rettenden Ufer. „Wir werden versuchen, erfolgreich Fußball zu spielen und den Bock umzustoßen“, betont Bragula. Aber natürlich habe der Verein neben Plan A (im Falle des Klassenerhalts) auch einen Plan B (bei Abstieg in die Bezirksliga) in der Tasche.

Die Personalsituation beim VfL ist nach wie vor prekär. Allerdings habe sich die Mannschaft „geschworen, sich nicht mehr davon runterziehen zu lassen“, sagt Bragula. Dabei drohen neben Christoph Stolle, dessen Gelbsperre weiter Bestand hat, aus unterschiedlichen Gründen zusätzliche Ausfälle. Lieber hebt Bragula die positive Stimmung im Kader („Nicht vergleichbar mit der Hinrunde“) hervor und freut sich, dass Marco Nakelski nach seiner Leistenverletzung wieder zurück ist. Der Mittelfeldroutinier sei zwar „noch nicht unbedingt bei 100 Prozent“, konnte in Sulingen aber erstmals wieder über 90 Minuten gehen. Zudem habe Youngster Noah Richter in seiner Entwicklung „einen richtigen Satz gemacht“.