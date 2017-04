Bragula vermisst die Qualität im Torabschluss – 2:3

Das hätte das 2:0 für den VfL Wildeshausen sein können: Sascha Görke (2.v.l.) setzt sich gegen die Oldenburger Wilke Epkes, Nicolas Hofmann und Johannes Wielspütz (v.l.) durch, scheitert mit seinem Schuss aber an TSV-Keeper Thorben Engelbart. - Foto: Marquart

Oldenburg - Von Sven Marquart. Wer beim Fußball seine Chancen nicht nutzt, der wird meistens bestraft. Diese bittere Erfahrung ist dem VfL Wildeshausen im Auswärtsspiel beim TSV Oldenburg nicht erspart geblieben. Der Landesliga-Dreizehnte vergab beim 2:3 (1:0) nicht weniger als ein gutes halbes Dutzend bester Einschussmöglichkeiten.

„So viele Hochkaräter hatten wir nicht in den letzten vier Spielen zusammen“, überschlug Marcel Bragula. „Heute waren wir einfach zu doof. Es fehlte die Qualität im Torabschluss. Ich habe selten so dämlich ein Spiel verloren“, ärgerte sich der VfL-Coach.

In der ersten halben Stunde passierte nicht viel. Beide Teams agierten aus einer guten Grundordnung, schafften es aber nicht, den Gegner in Verlegenheit zu bringen. Dann zwang Tom Schmidt TSV-Keeper Thorben Engelbart zu einer Fußabwehr – und der Schlagabtausch war eröffnet (31.). Wenig später hieß es dann 1:0 für die Krandel-Kicker: Maximilian Seidel leitete einen von Lukas Schneider flach getretenen Eckstoß weiter, und Lennart Flege drückte den Ball zur Führung über die Torlinie (35.).

Anschließend kam Schmidt nach einem Konter über Seidel einen Schritt zu spät gegen Engelbart (44.), und auch beim Schuss von Sascha Görke war der Schlussmann auf dem Posten (45.). „Wir müssen zur Pause 3:0 führen. So haben wir den TSV am Leben gehalten“, meinte Bragula. In der Kabine schärfte er seiner Crew deshalb explizit ein: „Wenn wir unsere Dinger nicht machen, rächt sich das.“ Genauso sollte es nach Wiederbeginn kommen. „Und zwar mit Ansage“, ergänzte VfL-Torwarttrainer Eike Bothe.

Doch zunächst hatten die Gäste nochmal Gelegnheit, Versäumtes nachzuholen: Einen Freistoß von Jan Lehmkuhl verlängerte Lukas Schneider per Kopf an den Außenpfosten (53.). Dann brach das Unheil über den VfL herein. Der insgesamt unglücklich agierende Torjäger Lennart Feldhus ging im eigenen Strafraum ungeschickt gegen seinen ehemaligen Munderloher Teamkollegen Tibor Braun zu Werke, und Remigius Wild verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:1. VfL-Keeper Sebastian Pundsack hatte die Ecke zwar geahnt, doch der Schuss war zu platziert (59.).

„Auch nach dem 1:1 haben wir das Spiel im Griff gehabt“, fand Bragula. Zumindest so lange, bis Thorben Schütte einen Schuss von Mohamed Alawie ans Außennetz abfälschte (65.). Den folgenden Eckstoß von Johannes Wielspütz köpfte Martin Habben mit Wucht ans Lattenkreuz (66.). Auf der Gegenseite parierte Engelbart nach Flanke von Schmidt und Kopfballablage von Schütte einen Kopfball von René Tramitzke mit einem Wahnsinnsreflex. Den Nachschuss setzte Flege über die Latte (69.). Wenig später fand Schmidt erneut seinen Meister in Engelbart (71.).

Das Team von TSV-Coach Boris Ekmescic war beim Verwerten seiner Chancen wesentlich effizienter: Wielspütz zog einfach mal ab, und der Ball sprang vom Innenpfosten zum 2:1 ins Tor (79.). „Dieses Glück hatten wir diesmal nicht“, haderte Bragula. Mit einem direkt verwandelten Freistoß zeichnete Wielspütz auch für das 3:1 verantwortlich (87.). Zuvor hatte Ole Lehmkuhl die Riesenchance zum Ausgleich, als Engelbart einen Schneider-Freistoß nach vorne abgewehrt hatte (81.). Hart bedrängt von Schmidt, fiel Hussein Charour im Sechzehner mit der Hand auf den Ball. Wenigstens diese Chance aus elf Metern ließ sich Jan Lehmkuhl nicht entgehen und traf zum 2:3-Endstand (90.).