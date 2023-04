Bragula vermisst die „Galligkeit“

Von: Cord Krüger

Torschützen unter sich: Robin Ramke (links) brachte den VfL Wildeshausen sehenswert mit 2:1 in Führung, doch Hollages Mirko Wulftange (rechts) köpfte den 3:2-Siegtreffer für die Gäste. © Büttner

Wildeshausens Trainer Marcel Bragula war der 2:3-Niederlage im Landesliga-Kellerduell am Donnerstagabend gegen Hollage „maßlos enttäuscht“. Und er rügte das Zustandekommen der Gegentore: „Wir haben uns drei Eier selbst ins Nest gelegt.“ Viel Zeit, sich von diesem harten Schlag im Kampf um den Klassenerhalt zu erholen, bleibt dem VfL jedoch nicht: Schon am Montag kommen die ebenfalls abstiegsbedrohten Oyther in den Krandel.

Wildeshausen – In der Schlussphase hatten sie ihre Chancen, um immerhin noch einen Punkt im Krandel zu behalten. Etwa durch Mattes Hehr oder Rene Tramitzke. Und sie hätten noch einen Handelfmeter bekommen können – doch die Pfeife von Schiedsrichter Manuel Kramer blieb stumm. „Am Ende ist das aber Erbsenzählerei“, erstickte Marcel Bragula jegliche Strafstoß-Diskussion im Keim. Vielmehr stellte der Trainer des VfL Wildeshausen nach der 2:3 (1:1)-Heimniederlage seines Landesliga-Vorletzten am Donnerstagabend gegen nur einen Platz höher geführten 16. BW Hollage klar: „Wir brauchen uns nicht selbst zu bemitleiden. Stattdessen müssen wir uns den Vorwurf gefallen lassen, dass wir zu dumm waren, um hier zu gewinnen.“

„Vom Grundsatz her sind wir abgestiegen“

Was Bragula, beim VfL der Inbegriff für Mentalität und Motivation, besonders frustrierte, war die Tatsache, „dass wir in den wichtigen Phasen des Spiels nicht gallig genug waren – nicht jeder Einzelne, sondern in der Gesamtheit. So etwas enttäuscht mich maßlos.“ Bittere Erkenntnis des B-Lizenz-Inhabers: „Vom Grundsatz her sind wir abgestiegen.“

Allerdings denkt er nicht an eine vorzeitige Aufgabe: „Wir haben noch elf Spieltage, es sind also noch 33 Punkte zu vergeben. Vielleicht schaffen wir es, am Montag gegen Oythe wieder ein bisschen das Feuer anzuglühen“, hofft er mit Blick auf das nächste Nachhol-Heimspiel gegen einen weiteren Konkurrenten aus dem Tabellenkeller (siehe Extra-Text).

Eberle und Ramke sorgen für Führungen

Am Donnerstag lief zunächst noch alles wie abgesprochen. „Unser Matchplan, hoch zu pressen, früh zu stören und nach Ballgewinnen schnell über außen zu kommen, ist in der ersten Viertelstunde wunderbar aufgegangen“, fand Bragula. Der Lohn: Linksaußen Michael Eberle flankte, und seine leicht abgefälschte Hereingabe flatterte zum 1:0 ins Tor (11.). Mut und Selbstbewusstsein hauchte dieser Treffer den Platzherren allerdings nicht ein. „Nach dem 1:0 haben wir die Zweikampfführung weitgehend eingestellt – und uns den Schneid abkaufen lassen“, monierte der VfL-Coach. So glich Nicolas Lanwert aus (40.), nachdem Wildeshausens Torwart Niklas Göretzlehner mit einem Fehler im Spielaufbau einen Einwurf verursachte, bei dessen Ausführung wir kollektiv geschlafen haben“, rügte der Übungsleiter.

Montag gegen Oythe: Eine Frage der Ehre Marcel Bragula sieht Redebedarf in seinem Trainerteam. Bevor am Ostermontag um 15.00 Uhr im Krandelstadion gegen den VfL Oythe das nächste Landesliga-Kellerduell steigt, „muss ich mich mit meinem Co-Trainer Sven Flachsenberger und Teammanager Bernd Kinzel beraten, wie wir auf diesen Auftritt reagieren“, sagt der Chefcoach des VfL Wildeshausen. Zu sehr ärgerte ihn streckenweise die Einstellung seiner Mannschaft: „Wir werden jetzt natürlich nicht in Aktionismus verfallen, aber bei einigen habe ich gegen Hollage schon die Grundtugenden vermisst. Es wird hier und da Veränderungen geben“, kündigte er eine andere Startelf an. ck

Nach der Pause musste der 48-Jährige den angeschlagenen Steven Müller-Ratenberg in der Kabine lassen und stellte daher vom 4-2-3-1 auf ein flaches 4-4-2 um. Kurz darauf führte sein Team erneut – dank Rechtsaußen Robin Ramke, der die Kugel aus spitzem Winkel zum 2:1 unters Dach jagte (52.). Doch zehn Minuten später schlug Lanwert zum zweiten Mal zu – und wieder hatte Göretzlehner den Treffer unfreiwillig eingeleitet: Anstatt eine sichere Variante zu wählen, passte er den Ball im Spielaufbau flach zu Sechser Christoph Stolle, Lanwert luchste ihm die Kugel ab und glich aus. Stolle dachte über seinen „Bock“ zu lange nach – anders konnte sich Bragula dessen Passivität bei einer Ecke nicht erklären, die Mirko Wulftange unbedrängt zum 3:2 ins lange Eck köpfte (66.).

Zum Schluss mit fünf Stürmern - vergebens

„Wir haben uns noch vor Ostern drei Eier selbst ins Nest gelegt“, ärgerte sich der VfL-Trainer, der anschließend alles nach vorn warf. Doch selbst mit den dann fünf Stürmern Jan Hendrik Stubbmann, Tramitzke, Eberle, Ramke und Kevin Radke im 3-2-5 gelang der Turnaround nicht mehr.

VfL Wildeshausen - BW Hollage 2:3 (1:1) VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Nakelski, Krumland (83. Rothe), Ramke, Hehr, Müller-Rautenberg (46. Tramitzke), Radke, Kant (72. Stubbmann), Eberle, Stolle (67. Kleingärtner), Dreher. BW Hollage: Brockmeyer - Wulftange, Lücke, Kleinbuntemeyer (46. Löker), Schmidt (90.+3 Schmeiduch), M. Voßgröne, Lanwert (87. Siemon), Lübben, F. Voßgröne (60. Bartke), Nichting (60. Schwarze), Baron. Tore: 1:0 (11.) Michael Eberle, 1:1 (40.) Nicolas Lanwert, 2:1 (52.) Robin Ramke, 2:2 (62.) Nicolas Lanwert, 2:3 (66.) Wulftange. Schiedsrichter: Manuel Kramer (Rot-Weiß Sande).