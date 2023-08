Bezirksliga: VfL Wildeshausen will Fehlstart vermeiden – Coach Bragula sorgt sich vor Hudes Offensivabteilung

Will mit Wildeshausen seinen ersten „Dreier“ der Saison einfahren: Fyonn Rothe. © Krüger

Die Stimmung ist gut, versichert Marcel Bragula. „Seitdem wir abgestiegen sind, merke ich eine gewisse Erleichterung im Team“, sagt der Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfL Wildeshausen: „Die vielen negativen Erlebnisse der letzten Saison sind abgehakt.“ Im Training werde „mehr gelacht und gefeixt“, berichtet der VfL-Coach: „Keiner zieht zurück.“ Auch am Sonntag gegen den FC Hude?

Wildeshausen – Jetzt müsse nur die gelöste Stimmung nur noch auf dem Platz umgesetzt werden. Das gelang der Wildeshauser Elf zuletzt noch nicht. Im Pokal verabschiedete sich der VfL bereits in der ersten Runde des Bezirkspokals, unterlag beim TuS Emstekerfeld nach Elfmeterschießen. Und auch der Liga-Start bei BW Bümmerstede (1:1) verlief noch nicht optimal.

Das soll sich im Heimspiel gegen den FC Hude am Sonntag (15.00 Uhr) endlich ändern. „Wir wollen unbedingt unsere ersten Dreier einfahren“, macht Bragula keinen Hehl daraus, was er von seinen Spielern erwartet: „Ich will eine Steigerung gegenüber dem Spiel im Bümmerstede sehen.“

Dort habe seine Mannschaft noch zu wankelmütig agiert. „Meistens reichen ein, zwei Negativ-Momente aus, um uns aus dem Spiel zu bringen. Das war sowohl gegen Emstekerfeld als auch gegen Bümmerstede der Fall.“ Dahinter vermutet der Wildeshauser Coach ein mentales Problem. „Wir hadern in unseren Spielen viel zu oft. Das müssen wir schnellstmöglich abstellen. Sonst wird es auch gegen Hude schwer.“

Angst vorm kommenden Gegner hat Bragula aber nicht, stellt sich jedoch auf ein ganz anderes Spiel als in Bümmerstede ein. „Während Bümmerstede uns das Spiel überlassen hat, wird Hude mit einer explosiven Offensiv-Abteilung anreisen. Sie sind mit Stürmer Marco Prießner, den beiden Neuzugängen Lukas Matta und Saiem Suleiman sowie Angreifer Marvin Osei exzellent besetzt“, weiß Bragula, der den FCH am vergangenen Wochenende gegen GVO Oldenburg (3:3) beobachtet hatte: „Von daher glaube ich, dass es gegen Hude sehr schwer wird, ohne Gegentor zu bleiben.“ Für Bragula habe der kommende Gegner absolutes Potenzial, um in der Liga ganz oben mitzuspielen.

Daher gilt es, erst mal sicher zu stehen, ohne dabei die Offensivbemühungen aus den Augen zu verlieren. „Doch genau das war zuletzt unser großes Problem“, erklärt der Vfl-Coach: „Wir haben uns zwar reihenweise gute Möglichkeiten herausgespielt, diese aber meist kläglich vergeben. Da müssen wir noch dran arbeiten, konsequenter werden.“

Sollte es gelingen, „sehe uns alles andere als chancenlos“, blickt Bragula auf das Duell voraus.