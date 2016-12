Bragula lockt Lorer und Schütte in den Krandel

Sascha Abraham verlässt VfL Wildeshausen

+ Andreas Lorer (am Ball) war zuletzt in der Kreisliga aktiv. Trotzdem traut er sich die Landesliga noch zu. - Foto: Marquart

Wildeshausen - Von Sven Marquart. Beim VfL Wildeshausen dreht sich das Personalkarussell. Während Sascha Abraham den abstiegsbedrohten Fußball-Landesligisten nach nur einem halben Jahr wieder verlässt, erhält der Tabellendreizehnte im Kampf um den Klassenerhalt Unterstützung durch Thorben Schütte und Andreas Lorer. Zudem konnten die VfL-Verantwortlichen den abwanderungswilligen Christoph Cebulla zum Bleiben bewegen.

„Sascha Abraham hat um seine Freigabe gebeten. Und weil die Situation für beide Seiten nicht glücklich war, hat er sie bekommen“, erläutert VfL-Fußballabteilungsleiter Ottmar Jöckel. „Leider war Sascha beruflich so stark eingebunden, dass er kaum trainieren konnte“, bedauert Marcel Bragula. Der VfL-Coach hatte Abraham trotz eines Knorpelschadens im Knie vom Bezirksligisten TuS Emstekerfeld nach Wildeshausen geholt.

Nach neunmonatiger Verletzungspause kämpfte sich der Angreifer heran und erzielte in 13 Spielen drei Treffer für die Krandel-Kicker. Der 26-Jährige, der in Cloppenburg wohnt und in Emstek arbeitet, wird sich dem Bezirksligisten SV Höltinghausen anschließen. Seinen bisherigen Teamkollegen wünscht er alles Gute: „Ich hoffe, dass sie den Klassenerhalt schaffen – wenn sie weiter Gas geben, müssten sie das packen.“

Da VfL-Sturmtank René Tramitzke mit Beginn des neuen Jahres nach Berlin versetzt wird und wahrscheinlich nur noch sporadisch zur Verfügung steht, wäre die Abteilung Attacke der Wittekind-Crew ziemlich ausgedünnt gewesen. „Darauf mussten wir reagieren“, bestätigt Bragula. Nachdem Andreas Lorer Anfang November seinen Ausstieg als Spielertrainer des Kreisligisten TSV Ippener erklärt hatte, sicherte sich Bragula die Dienste des 32-jährigen „Vollblutfußballers“.

Den Kontakt stellte Wildeshausens Co-Trainer Sven Apostel her, der mit Lorer einst beim TuS Heidkrug in der Landesliga zusammenspielte. Höherklassige Erfahrung sammelte Lorer außerdem beim Brinkumer SV in der Bremer Verbandsliga. „Wenn er in puncto Fitness ein paar Prozent zulegt, dann glaube ich, dass er die Landesliga nochmal packen kann“, meint Bragula.

Lorer sei zwar „auf dem Platz manchmal ein Heißsporn, aber das ist genau das, was wir manchmal brauchen: jemanden, der die Ellenbogen ausfährt“. Der Offensivmann selbst fühlt sich gut und verspricht: „Ich werde versuchen, der Mannschaft zu helfen, aber man darf keine Wunderdinge erwarten.“

Während Lorer seinen Spielerpass bereits im Krandel abgegeben hat, soll Thorben Schütte seinen an diesem Mittwoch bekommen. Der 24-Jährige trug bislang das Trikot des TV Munderloh, für den er in der laufenden Kreisliga-Saison 13 Treffer erzielte. „Thorben ist ein toller Fußballer, der sowohl im Sturmzentrum als auch in der Innenverteidigung spielen kann“, erläutert Bragula. Gerne hätte er Schütte schon im Sommer gehabt. „Ich freue mich, dass ich die Chance bekomme, in der Landesliga zu spielen, und möchte sie nutzen“, sagt Schütte, der beim VfL auf Lennart Feldhus trifft, mit dem er bereits in Munderloh zusammen gekickt hat.

Während Schütte und Lorer im Anflug sind, befand sich Christoph Cebulla auf dem Absprung. Der Offensivmann hatte sich im Sommer keinen Platz im Wildeshauser Landesliga-Kader erkämpfen können. Stattdessen spielte er in der U 23 und avancierte mit zwölf Treffern zum besten Torschützen. Eigentlich wollte der Ahlhorner nun wechseln und war sich schon mit dem BV Cloppenburg II einig. Doch nach einem Gespräch mit Reserve-Coach Arend Arends machte Cebulla seine Abmeldung rückgängig. „Darüber habe ich mich sehr gefreut“, sagt Jöckel.

Cebulla hat in der Vorbereitung auf die Rückrunde erneut die Chance, sich für die Erste zu empfehlen. „Vielleicht schafft er es ja im zweiten Anlauf in den Kader“, ermuntert ihn Übungsleiter Bragula. Dagegen plant der 42-Jährige für die zweite Halbserie nicht mehr mit Verteidiger Tim Albus und Mittelfeldspieler Philipp Stangneth. Zumindest Albus habe signalisiert, nach der Winterpause für das Kreisliga-Team zu spielen. „Außerdem werden wir noch zwei weitere Spieler an die U 23 abtreten“, kündigt Bragula an, ohne Namen zu nennen. Dafür könnte Ole Lehmkuhl, nach überstandenem Kreuzbandriss zurückkehren.