VfL Wildeshausen beendet Landesliga-Hinrunde bei GW Mühlen

Von: Sven Marquart

Dürfte wieder beginnen: Luke Berger (am Ball) ist auch in Mühlen ein Kandidat für die Wildeshauser Startelf. © Sven Marquart

Wildeshausen – Halbzeit in der Fußball-Landesliga: Mit der Auswärtspartie beim SV GW Mühlen endet für den VfL Wildeshausen an diesem Sonntag, 14 Uhr, eine wenig zufriedenstellende Hinrunde. „Wir sind hinter unseren Ansprüchen zurückgeblieben – das muss man so deutlich sagen“, redet VfL-Coach Marcel Bragula Klartext. 13 Zähler hat seine Crew in den bisherigen 16 Saisonspielen gesammelt. „Sechs bis acht Punkte zu wenig“, überschlägt Bragula. Als Hauptgrund dafür führt er – wenig überraschend – das „unfassbare Verletzungspech“ des Tabellenvierzehnten ins Feld.

Doch das sei es nicht allein. „Es gibt da zwei, drei Dinge, die wir besser machen können“, sagt Bragula und kündigt für die Winterpause eine detaillierte Analyse an. Dabei werde auch das Thema „Einstellung“ zur Sprache kommen. „Ich habe den Jungs gesagt, dass es eine Mannschaft auszeichnet, wenn sie gerade dann zusammenhält, wenn es nicht läuft“, berichtet Bragula.

Auch mit den Entscheidungen der Schiedsrichter konnte sich der 48-Jährige nicht immer anfreunden. „Da waren wir nicht mit Glück beseelt“, stellt Bragula fest. Erst am vergangenen Sonntag sei seiner Elf „ein sicherer Punkt“ genommen worden. Nach der fragwürdigen Roten Karte gegen Philip Kleingärtner wegen einer vermeintlichen Notbremse hatte Dennis Greiff den folgenden Freistoß zum 1:0-Erfolg für den SC Melle 03 verwandelt.

Inzwischen steht auch das Strafmaß fest: Kleingärtner wurde für eine Partie gesperrt, fehlt den Krandel-Kickern also nur beim Tabellenzehnten in Mühlen. „Das ist einer der sympathischsten Vereine in der Landesliga mit einer schönen Anlage – wir fahren gerne dahin“, sagt Bragula. Überdies pflegt er zu seinem Trainerkollegen Andreas Hinrichs ein „freundschaftliches Verhältnis“. Vor der Saison wurden die Grün-Weißen als Geheimfavorit gehandelt, konnten diese Rolle aber bisher nicht ausfüllen. „Viele Spieler waren in der Jugend höherklassig unterwegs, sind also gut ausgebildet. Mühlen ist ballsicher und physisch stark“, erläutert Bragula. „Aber wir wollen trotzdem punkten“, sagt er.

Neben Kleingärtner müssen die Gäste im Münsterlandstadion auch auf Aushilfe Lukas Schneider verzichten, der diesmal nicht zur Verfügung steht. Dafür kehrt Ole Lehmkuhl zurück. „Damit habe ich 14 Feldspieler“, zählt Bragula auf. Das heißt: Wenn Alexander Dreher und Kevin Radke grünes Licht geben. Denn die beiden Außenverteidiger hüteten am Freitag krank das Bett. „Wenn beide ausfallen, brauche ich noch zwei bis drei Spieler aus der U 23“, sagt Bragula. Chris Löwe habe „durchaus Potenzial“, und auch Johannes Hoffrogge und Bennet Smolna hätten sich unter Selcuk Keyik „gut entwickelt“. Es dürfte als sicher gelten, dass Fynn Meyer und Luke Berger wie bereits gegen Melle und beim 0:2 in Voxtrup erneut in der Startelf stehen werden. „Sie haben gute Leistungen abgerufen. Die Spielpraxis tut ihnen gut“, lobt Bragula die beiden Sechser.

Mit dem Abschluss der Hinrunde endet jedoch nicht das Fußballjahr 2022. Dreimal muss der VfL Wildeshausen noch ran: bei GW Firrel (Sonntag, 20. November, 15 Uhr) sowie gegen Hansa Friesoythe (Sonntag, 27. November, 14 Uhr) und den SV Wilhelmshaven (Sonntag, 4. Dezember, 14 Uhr). „Ich mache drei Kreuze, wenn Winterpause ist“, sagt Bragula.

NFV nominiert Müller-Rautenbergs Fallrückzieher für Tor-des-Monats-Wahl Ehre, wem Ehre gebührt: Mit einem spektakulären Fallrückzieher hatte Steven Müller-Rautenberg vom Landesligisten VfL Wildeshausen bei der 2:3-Auswärtspleite gegen den VfL Oythe das zwischenzeitliche 1:1 erzielt. Der sehenswerte Treffer des 29-jährigen Offensivmannes wurde nun vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) für die Wahl zum Tor des Monats Oktober nominiert. Dabei konkurriert Müller-Rautenberg auch mit einem weiteren Kicker aus dem Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst: Elias Menke vom Bezirksligisten TSV Großenkneten hatte gegen den TSV Abbehausen ebenfalls per Fallrückzieher den 2:0-Endstand markiert. Zur Wahl stehen außerdem die Distanzschüsse von Jules Reimerink (TuS Bersenbrück) und Karsan Doski (1. FC Germania Egestorf/Langreder) sowie der Volley-Lupfer von Jan-Frederic Klauke (SV Küsten). Abgestimmt werden kann bis Sonntag, 13. November, 23.59 Uhr, über die Facebook-Seite des NFV: https://www.facebook.com/nfvev