Bragula: „Ich stelle mich auf ein ekeliges Spiel ein“ – VfL Wildeshausen startet gegen Bümmerstede in die neue Bezirksliga-Saison

Von: Julian Diekmann

Michael Eberle (li.) und sein VfL Wildeshausen streben in der anstehenden Bezirksliga-Saison einen Platz unter den ersten fünf Mannschaften an. © jdi

Mittlerweile hat sich Marcel Bragula mit dem Landesliga-Abstieg abgefunden. „Es hat zwar eine Zeit gedauert, aber jetzt freue ich mich auf die anstehende Saison“, sagt der Fußball-Trainer des VfL Wildeshausen, der am Sonntag mit seinem Team am ersten Spieltag der neuen Bezirksliga-Saison bei Blau-Weiß Bümmerstede zu Gast ist. Der Anpfiff am Dwaschweg erfolgt um 15.00 Uhr.

Wildeshausen – Und gleich im ersten Spiel stellt sich Bragula auf einen „richtig ekeligen“ Gegner ein. „Wir haben in der Vergangenheit schon öfter gegen Bümmerstede gespielt. Das war nie angenehm. Gefühlt haben wir gegen sie noch nie gewonnen.“

Ganz so negativ, wie Bragula glaubt, ist die Bilanz aber nicht. In den neun Duellen, die beide Mannschaften seit August 2011 bestritten haben, setzte sich Wildeshausen viermal durch. Zwei Partien endeten unentschieden, drei gingen verloren. Beim jüngsten Aufeinandertreffen im August 2020 holte Wildeshausen in einem Freundschaftsspiel zumindest ein 2:2 heraus. Ein Jahr zuvor, in der Bezirksliga-Saison 2018/19 in der Wildeshauen die Meisterschaft eingefahren hatte, setzte es jedoch ein 2:3. Der letzte Sieg datiert aus dem 2017. Damals gewann die Bragula-Elf klar mit 4:0.

Von daher stellt sich der Wildeshauser Coach auf einen „galligen Gegner“ mit einer „zackiger Zweikampfführung“ ein, der sehr körperbetont zur Sache gehe. Da gilt es erst mal stabil zu stehen und dagegenzuhalten.

Dennoch lässt er keine Zweifel aufkommen, wer der Favorit ist. „Wir sind der Absteiger, wir wollen dem Gegner unser Spiel aufzwingen, wir wollen die Richtung bestimmen“, betont der VfL-Trainer, der seine Mannschaft am Ende der Spielzeit unter den ersten fünf Mannschaften sehen will.

Neben den beiden Langzeitverletzten um Kapitän Marius Krumland und Torwart Janne Kay muss Bragula am Sonntag auch auf Neuzugang Ole Volkmer, Stürmer René Tramitzke und Abwehrmann Duc Nguyen verzichten.