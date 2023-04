VfL Wildeshausen hakt Klassenerhalt nach 1:3 gegen VfL Oythe ab

Von: Sven Marquart

Läuft nicht: Das 1:3 durch René Tramitzke war für den VfL Wildeshausen im Nachbarschaftsderby gegen den VfL Oythe zu wenig. © Sven Marquart

Wildeshausen – Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Trotzdem haben sie beim Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen den Klassenerhalt nach dem 1:3 (0:2) gegen den VfL Oythe bereits abgeschrieben. „Heute wurde uns die letzte Kerze ausgeblasen“, ächzte Marcel Bragula bei der improvisierten Pressekonferenz. Wildeshausens Trainer ist eigentlich nicht als Pessimist bekannt.

Obwohl seine Crew in der laufenden Saison noch zehn Spiele zu bestreiten hat und damit rein rechnerisch 30 Zähler holen könnte, scheint der Gang in die Bezirksliga angesichts der Zwölf-Punkte-Lücke zum SV Bad Rothenfelde auf dem ersten Nichtabstiegsplatz unvermeidlich. Dagegen verkürzte der VfL Oythe um die beiden Ex-Wildeshauser Lennart Feldhus und Janek Jacobs den Rückstand zum rettenden Ufer auf zwei Punkte – bei einem Spiel mehr in der Hinterhand.

„Wir hatten uns fest vorgenommen, über Ostern den Turnaround zu schaffen und sechs Punkte zu holen“, sagte Wildeshausens Teammanager Bernd Kinzel. Dieser Plan war bereits am Gründonnerstag nach dem 2:3 im Nachholspiel gegen BW Hollage hinfällig. Und als das Nachbarschaftsderby am Ostermontag abgepfiffen war, standen die Krandel-Kicker sogar mit gänzlich leeren Händen da.

Was nicht zwingend notwendig gewesen wäre. Allerdings stemmte sich der Tabellenvorletzte erst nach dem 0:3 durch Nils Schmedes (49.) mit der gebotenen Vehemenz gegen die drohende Niederlage. Zwar gelang René Tramitzke das schnelle 1:3 (52.). Zu mehr reichte es aber nicht. Zum einen spielten sich die Wildeshauser wieder einmal zu wenig nennenswerte Torchancen heraus. Zum anderen hatten sie Pech, dass Schiedsrichter Hannes Hettwer (SV Bethen) nach einem Foul von Schmedes an Michael Eberle nur Frei- statt Strafstoß gab (69.). „Aus meiner Sicht war das Foul auf der Linie, und damit hätte es Elfmeter geben müssen“, ärgerte sich Bragula. Den von Christoph Stolle getretenen Freistoß verpassten Tramitzke und Luke Berger, so dass der Ball knapp am Oyther Tor vorbeistrich. Berger (77.) und Stolle (90.+5) zielten zu ungenau. Noah Richter hatte Pech, dass sein Schuss aus spitzem Winkel am Außenpfosten landete (81.).

Das Wildeshauser Hauptproblem lag aber eindeutig in der Defensive. „Die Art und Weise, wie wir die Gegentore bekommen, ist nicht landesligatauglich“, schnaubte Bragula. Vor dem 0:1 durch Sebastian von Merveldt hatte Keeper Niklas Göretzlehner mit einem halbhohen Zuspiel Philip Kleingärtner in die Bredouille gebracht, anstatt den Ball auf dem holprigen Geläuf weit nach vorne zu schlagen (8.). Das 0:2 leitete Alexander Dreher mit einem Ballverlust ein. Hart bedrängt von Markus Kohls bugsierte Christopher Kant die Kugel ins eigene Tor (43.). Beide Treffer hatte Oythes Winterverpflichtung Piet Risse mit Hereingaben von der linken Seite vorbereitet. Beim 0:3 sah sich Kant plötzlich zwei Gegenspielern gegenüber. „Das waren drei richtig dumme Gegentore“, schimpfte Bragula.

„Trotz des 3:0 stand das Spiel auf des Messers Schneide“, sagte Mario Neumann. Oythes Coach war ebenfalls nicht zufrieden. „Wir wussten, dass wir auf einen Gegner treffen, der nach dem letzten Strohhalm greift. Trotzdem waren wir nicht so gallig wie in den letzten Spielen“, monierte der ehemalige Zweitliga-Torhüter des FC Carl Zeiss Jena. Für den Geschmack des 56-Jährigen, der in der Winterpause an der Hasenweide die Nachfolge von Daniel Roth angetreten hatte, verzeichneten die Gäste „zu wenig Ballbesitzphasen“. Gleichwohl sei der Sieg seiner Mannschaft unter dem Strich verdient gewesen, „weil es Wildeshausen nicht geschafft hat, unsere Fehler in der Defensive auszunutzen“. Das entsprechende Matchglück habe sich seine Elf aber auch erarbeitet.

„Für uns geht es jetzt darum, dass wir uns in den letzten Spielen vernünftig präsentieren“, sagte Bragula. Doch die Aufgaben werden nicht einfacher. Am Sonntag, 16. April, 15 Uhr, gastiert sein Team beim Tabellenvierten SV Bevern.

Stenogramm VfL Wildeshausen – VfL Oythe 1:3 (0:2) VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Rothe, Kleingärtner (87. Meyer), Nakelski (25. Berger), Hehr, Kant, Eberle, Stolle, Tramitzke, Dreher (54. Richter), Löschner (90.+1 Stubbmann) VfL Oythe: Winkler - L. Büssing (90. Odabasi), Kohls, Risse (78. J. Büssing), Emich (83. Böske), Schmedes, Lübberding, Ostendorf, Schneppe, von Merveldt, Feldhus (63. Jacobs) Tore: 0:1 (8.) Sebastian von Merveldt, 0:2 (43./Eigentor) Christopher Kant, 0:3 (49.) Nils Schmedes, 1:3 (52.) René Tramitzke Schiedsrichter: Hannes Hettwer (SV Bethen) Zuschauer: 220