Trainer Marcel Bragula geht beim VfL Wildeshausen in seine zehnte Saison

Von: Sven Marquart

Weiter Arm in Arm für den VfL Wildeshausen: Hartmut Schwolow (v. r.), Helge Cordes und Bernd Kinzel (l.) vom Vorstand der Fußballabteilung freuen sich über die Zusage von Chefcoach Marcel Bragula (2. v. l.). © Sven Marquart

Wildeshausen – Der VfL Wildeshausen ist ungewöhnlich spät dran. In den vergangenen Spielzeiten gab der Fußball-Landesligist zumeist kurz nach dem Jahreswechsel die Vertragsverlängerung mit Chefcoach Marcel Bragula bekannt. Diesmal dauerte es einige Wochen länger, bis die Krandel-Kicker die T-Frage geklärt hatten. Am Donnerstagabend meldeten Hartmut Schwolow, Bernd Kinzel und Helge Cordes vom Abteilungsvorstand aber Vollzug: Bragula macht auch in der Saison 2023/2024 weiter – es ist seine zehnte als Hauptübungsleiter des VfL-Flaggschiffs. Allerdings war diese Entscheidung keineswegs in Stein gemeißelt.

„Das ist eine Top-News und elementar wichtig für den VfL. ,Bragu‘ ist ein Top-Trainer und ein hervorragender Fußballfachmann. Er leistet hier seit Jahren tolle Arbeit und lebt den VfL. Zudem verfügt er über ein unglaubliches Netzwerk. Wir sind superfroh und dankbar, dass Marcel ligaunabhängig auch in der nächsten Saison unser Trainer sein wird“, freut sich Teammanager Kinzel über die Zusage des 48-jährigen B-Lizenzinhabers.

Obwohl die Mannschaft als Tabellenvorletzter ganz tief im Abstiegskampf steckt, stand für die Führungscrew früh fest, dass sie mit Bragula weitermachen will. „Am liebsten hätte ich es gehabt, wenn Marcel schon im Dezember zugesagt hätte“, erklärt Schwolow. Der Coach freute sich über den Vertrauensbeweis. Schließlich gebe es genug Gegenbeispiele, wenn es sportlich nicht läuft. Doch trotz dieser „maximalen Wertschätzung“ vertröstete er den VfL-Fußballboss. Aus Gründen des Selbstschutzes, wie er sagt.

Denn an seinen Verbleib knüpfte Bragula eine Bedingung. „Ich habe es satt, jede Saison eine neue Mannschaft zusammenzustellen. Dadurch geht uns langfristig unsere DNA verloren. Deshalb habe ich der Mannschaft gesagt, dass ich nur weitermache, wenn auch sie sich zum VfL bekennt“, erläutert er.

Die Reaktion war wie erhofft: Bis Donnerstag gaben 19 Akteure des aktuellen Kaders ihr Ja-Wort für die kommende Saison, darunter auch Mattes Hehr. „Da geht mir das Herz auf! Der Junge könnte woanders auch Oberliga spielen“, sagt Bragula. Oder Fynn Meyer. „Auch er bleibt, obwohl er nächste Saison mit seinen Freunden in Großenkneten wahrscheinlich in der gleichen Liga spielen könnte“, betont Bragula. Als weiteres Beispiel nennt er Philip Kleingärtner, dessen „bester Kumpel“ Nico Kiesewetter verletzungsbedingt seine Fußballkarriere beenden muss.

Dadurch war auch Bragula überzeugt. „Ich bin stolz, auch weiter in meiner Heimatstadt meinen Heimatverein trainieren zu dürfen. Das ist ein Privileg, das ich genieße. Meine Motivation ist ungebrochen. Ich habe große Lust, weiter Gas zu geben“, sagt Bragula.

Neben dem Chefcoach bleiben auch Torwarttrainer David Lohmann und Betreuer Thomas Kupka dem Team erhalten. Dagegen hört der bisherige Co-Trainer Sven Flachsenberger auf eigenen Wunsch nach nur einem Jahr wieder auf. „Sven war unfassbar ehrlich. Er hat mir gesagt, dass er die Aufgabe unterschätzt hat und es ihm leidtut, dass er mir nicht helfen kann. Er ist ein toller Charakter, ein Top-Typ. Auch Trainer entwickeln sich weiter – ich hätte mir gewünscht, dass er sich die Zeit gibt“, bedauert Bragula den Ausstieg seines Partners, der nun eine Fußballpause einlegen will. Bragula hat aber „auch schon ein paar Ideen, wie wir die Position neu besetzen können“.

Zwar benötigt der VfL Wildeshausen kein komplett neues Team, aber ganz ohne Verstärkungen wird es im Sommer nicht gehen. „Vor allem offensiv und im Tor müssen wir was tun“, zählt Bragula die Baustellen im Kader auf. Stammkeeper Niklas Göretzlehner wird ein Studium in Süddeutschland aufnehmen und steht deshalb nicht mehr zur Verfügung. Janne Ole Kay fällt schon seit fast einem halben Jahr verletzt aus. Bliebe nur noch Nachwuchsmann Maximilian Mucker.

In der Abteilung Attacke scheint unwahrscheinlich, dass Maximilian Seidel rechtzeitig zum Saisonstart fit wird. René Tramitzke muss von Juni bis September in Litauen Dienst schieben. Neben Kiesewetter fällt in Steven Müller-Rautenberg (Fußballpause) eine weitere Offensivoption weg. Zudem plant Innenverteidiger Jendrik Löschner einen längeren Auslandsaufenthalt und wird ebenfalls pausieren.

Kaderplanung Unabhängig von der künftigen Spielklasse bleiben dem VfL Wildeshausen 19 Spieler des aktuellen Kaders über das Saisonende hinaus erhalten: Luke Berger, Alexander Dreher, Michael Eberle, Mattes Hehr, Christopher Kant, Janne Ole Kay, Philip Kleingärtner, Marius Krumland, Alexander Kupka, Fynn Meyer, Maximilian Mucker, Marco Nakelski, Duc Nguyen, Robin Ramke, Noah Richter, Maximilian Seidel, Christoph Stolle, Fynn Theuser und René Tramitzke. Bei Ole Lehmkuhl, Lennart Osterloh, Kevin Radke, Fyonn Rothe und Jan Stubbmann ist noch keine Entscheidung gefallen, ob sie weitermachen.

Sicher ist hingegen, dass Torhüter Niklas Göretzlehner (Studium in Süddeutschland), die Offensivmänner Nico Kiesewetter (hört verletzungsbedingt auf) und Steven Müller-Rautenberg (Fußballpause) sowie Verteidiger Jendrik Löschner (längerer Auslandsaufenthalt) ihre Zelte im Krandel abbrechen werden.