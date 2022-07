Bragula erwartet „heißen Tanz“

Nimmt die Favoritenrolle an: Wildeshausens Coach Marcel Bragula. © mar

Es ist gerade einmal eine Woche her, da verlor der Fußball-Landesligist VfL Wildeshausen überraschend das Finale beim Vorbereitungsturnier des SV Rot-Weiß Visbek. Mit 1:2 zog die Mannschaft von Marcel Bragula gegen den Vechtaer Kreisligisten und Turnierausrichter den Kürzeren. Bragula sprach nach der Partie nicht weniger als von einer „Blamage“. Einer, in der seine Spieler „nicht annährend Landesliga-Niveau“ gezeigt hätten. Doch der Fußball schreibt manchmal seltsame Geschichten. Eine davon ist, dass die Wildeshauser nur sieben Tage danach, die Chance auf Wiedergutmachung bekommen. Am Sonntag (15.00 Uhr) trifft die Bragula-Elf in der ersten Runde des Bezirkspokals ausgerechnet auf: SV Rot-Weiß Visbek. Und eine weitere „Blamage“ soll mit allen Umständen verhindert werden.

Wildeshausen – Deswegen hatte Bragula seine Spieler nach dem Spiel noch mal zusammengetrommelt. „Ich habe ihnen klargemacht, dass sie brennen und um ihren Platz im Kader kämpfen müssen“, ehe er sich mit dem „Stimmungsdämpfer“ in den Urlaub verabschiedete.

Wir sind der Favorit. Da müssen wir nicht um den heißen Brei herumreden.

Seit Freitag ist Bragula zurück. Unter der Woche hatte Co-Trainer Sven Flachsenberger die Spieler auf die Neuauflage vorbereitet. Und mit etwas Abstand sieht selbst Bragula die Situation mittlerweile entspannter. Der 47-Jährige ist sicher, dass sein Team morgen in Visbek ein anderes Gesicht präsentieren wird: „Natürlich war ich unzufrieden mit der Niederlage. Aber wir haben auch viel ausprobiert, in einer anderen Grundordnung gespielt. Jetzt aber beginnt der Pflichtspielbetrieb. Und wir sind in dem Derby der Favorit. Da müssen wir nicht um den heißen Brei herumreden“, macht der Coach deutlich.

Dennoch erwarte er einen „heißen Tanz. Visbek spielt zwar nur in der Kreisliga. Für mich haben sie jedoch Bezirksligaformat.“ Daher werde es alles andere „als ein Spaziergang“. Zumal die Visbecker in Abwehrmann Fabian Meyer (32), Mittelfeldspieler Dennis Jex (33) oder Stürmer Steffen Bahrs (30) über Spieler verfügen, die bereits Landesliga-Erfahrung gesammelt haben. „Insofern hat Visbek für mich mindestens Bezirksliga-Niveau“, legt sich Bragula fest.



Dennoch weiß er auch um die Favoritenrolle: „Und genauso müssen wir auch auftreten. Ich erwarte, dass wir Ballbesitz-Fußball an den Tag legen, uns Räume erspielen, und die Zweikämpfe mit einer gesunden Körperlichkeit angehen.“

Gelingt dies, dürfte seiner Mannschaft mit Sicherheit eine erneute „Blamage“ erspart bleiben.