Ole Volkmer wechselt vom Harpstedter TB zum Bezirksliga-Rivalen VfL Wildeshausen

Von: Sven Marquart

Letzte Mission für den Harpstedter TB: Ole Volkmer nahm den Pokal für die Kreisliga-Meisterschaft in Empfang. Nun wechselt er zum VfL Wildeshausen. © Sven Marquart

Wildeshausen/Harpstedt – Beharrlichkeit zahlt sich aus. Marcel Bragula macht keinen Hehl daraus, dass er seine Fühler schon seit mehreren Jahren nach Ole Volkmer ausgestreckt hatte. Bislang ohne Erfolg. Doch nun hat der Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfL Wildeshausen seinen „absoluten Wunschspieler“ bekommen.

Am Montag bestätigte Michael Würdemann den Verlust des Leistungsträgers. ,„Ole wechselt nach Wildeshausen“, erklärte der Fußballspartenleiter des Harpstedter TB. Volkmers Weggang sei für den Bezirksliga-Aufsteiger „sowohl sportlich als auch menschlich ein herber Verlust“. Zumal sich der 22-Jährige einem Ligarivalen angeschlossen hat. „Trotzdem bin ich überzeugt, dass die Mannschaft im Kollektiv stark genug ist, das aufzufangen“, meint Würdemann.

Obwohl Bragula seine Freude über den gelungenen Coup nicht verbergen kann, versteht er die Enttäuschung beim Nachbarverein. Beide Seiten betonen dann auch den offenen und fairen Umgang miteinander.

Volkmer selbst ist die Entscheidung nicht leicht gefallen. „Schließlich ist und bleibt der HTB mein Herzensverein“, unterstreicht er. Trotzdem sieht der 1,87 Meter große Rechtsfuß nun den richtigen Zeitpunkt für eine Luftveränderung gekommen. „Nachdem ich beruflich und privat meine Komfortzone verlassen habe, ist es vielleicht gut, auch fußballerisch mal was anderes zu versuchen“, begründet Volkmer seinen Sinneswandel.

Bislang hatte der Blondschopf den Krandel-Kickern immer abgesagt, weil er „unbedingt mit dem HTB den Aufstieg schaffen wollte“. Dieses Ziel hat er nun erreicht. 21 Treffer steuerte er zur Kreisliga-Meisterschaft bei. In der entscheidenden Partie gegen den TV Jahn stürzte Volkmer allerdings unglücklich und zog sich eine Schultereckgelenksprengung zu – diverse Bänderrisse inklusive. Mittlerweile ist er operiert und hat mit der Reha begonnen. „Ich hätte Ole auch mit drei Kreuzbandrissen geholt. Er ist nicht nur ein toller Fußballer, sondern auch charakterlich ein top Junge und kann bei uns eine tragende Rolle übernehmen“, unterstreicht Bragula. Volkmer verfüge über ein gutes Tempo, sei stark im Eins-gegen-eins und „aus jeder Position torgefährlich“.

Trotzdem wird es wohl noch einige Monate dauern, bis Bragula den vielseitigen Offensivmann einsetzen kann. „Ziel sollte es aber sein, noch in diesem Jahr Spiele zu machen“, erklärt Volkmer. Der Junior-Projektmanager, der in Wildeshausen arbeitet und demnächst auch aus Harpstedt in die Kreisstadt zieht, will beim VfL die Offensive beleben und an seine Torquote anknüpfen.

Zunächst leistet er beim Landesliga-Absteiger allerdings den anderen drei Langzeitverletzten Janne Ole Kay, Duc Nguyen und Marius Krumland Gesellschaft. Bei Kapitän Krumland sei wegen schwerer Schäden im Knie sogar ungewiss, ob er überhaupt wieder Fußball spielen könne, berichtet Bragula: „Die MRT-Ergebnisse waren niederschmetternd.“ Dagegen ist Maximilian Seidel 16 Monate nach seinem Kreuzbandriss wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Bragula hofft, dass der flinke Angreifer bereits Ende August Kurzeinsätze absolvieren kann. Auch sonst seien die Blessuren in seinem von immensem Verletzungspech geplagten Team weitgehend auskuriert, so dass einer erfolgreichen Saison nichts im Wege steht.

In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit testet der VfL Wildeshausen beim Kreisligisten SV Achternmeer (Dienstag, 4. Juli, 20 Uhr), beim ALTS-Cup in Ristedt gegen den Brinkumer SV (Dienstag, 11. Juli, 20.15 Uhr), den SC Twistringen (Freitag, 14. Juli, 18.45 Uhr) und den FC Sulingen (Dienstag, 18. Juli, 20.15 Uhr). Außerdem steht die Teilnahme am McDonald’s-Cup in Holdorf auf dem Programm (Donnerstag, 20. Juli, ab 18 Uhr).