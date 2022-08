Wildeshausens „richtig schlechtes Spiel“

Von: Cord Krüger

Auf dem linken Flügel viel unterwegs, aber mit reichlich Abseits-Pech: Wildeshausens Michael Eberle (r., gegen Holdorfs Torben Hilge) leitete einige gefährliche Szenen ein, wurde aber auch Opfer seiner eigenen Schnelligkeit. © Krüger

Lehrstunde vom Landesliga-Aufsteiger: Der SV Holdorf stellte den VfL Wildeshausen am Sonntag auf dessen eigenem Platz vor arge Probleme und siegte verdient mit 3:1 (1:0). Trainer Marcel Bragula hat Gesprächsbedarf.

„So zu Hause nicht präsentieren“

Wildeshausen – Marcel Hesselmann verkniff sich den Torjubel. Gerade hatte der aufgerückte Innenverteidiger des VfL Wildeshausen am Sonntag in der Nachspielzeit eine Rechtshereingabe von Mattes Hehr kaltschnäuzig in die Maschen gedroschen, doch das Landesliga-Heimspiel gegen den SV Holdorf war da schon längst entschieden. Der Aufsteiger hatte den Platzherren von Beginn an den Schneid abgekauft und mit 3:1 (1:0) gewonnen. Und das „verdient“, wie VfL-Trainer Marcel Bragula ohne Umschweife klarstellte: „So darf man sich zu Hause nicht präsentieren. Das war ein richtig schlechtes Spiel von uns, das wir jetzt dringend aufarbeiten müssen.“

Wildeshausens Trainer Bragula selbstkritisch

Sich selbst nahm er aus der Kritik nicht heraus: Dass die Holdorfer so hoch pressten und sein Team damit zu vielen Fehlpässen und Tempo-Verschleppungen zwangen, „war nicht Bestandteil meiner Gegner-Analyse. Da sitze ich als Trainer mit im Boot.“

Homer bringt Holdorf mit starkem Freistoß in Führung

Schon nach einer Minute musste sein Schlussmann Niklas Göretzlehner im Rauslaufen gegen Johannes Höge klären. Kurz darauf blieb eine Rechtsflanke von Lukas Liedmann noch im Wildeshauser Block hängen, doch dann war’s passiert: Der für den angeschlagenen Marius Krumland ins Abwehrzentrum gerückte Philip Kleingärtner zog zentral vor dem Tor ein Foul, sah dafür früh die Gelbe Karte – und Andrej Homer versenkte den Freistoß im rechten Knick – 0:1 (5.).

Auch danach kamen die Kreisstädter kaum zur Entfaltung: Erst nach einer Viertelstunde sahen die gut 220 Fans die erste Torannäherung der Platzherren – doch mit der von Fyonn Rothe (für den verletzten Alexander Dreher als Rechtsverteidiger in der Startelf) herausgeholten Ecke fingen sie sich direkt einen Konter, den Göretzlehner gegen Johannes Höge entschärfte. Auch in Minute 28 siegte Göretzlehner ebenfalls gegen Höge. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte Thomas Mikulskij auf 2:0 stellen müssen: Nach einem Wildeshauser Ballverlust steuerte er allein aufs Tor zu, zielte aber haarscharf daneben (41.). „Ich weiß nicht, ob ich die Taktiktafel falsch herum aufgehängt habe“, witzelte Bragula angesichts dieser Szene: „Die Jungs sollten im letzten Drittel dribbeln – nicht im ersten!“

Landesliga Weser-Ems VfL Wildeshausen – SV Holdorf 1:3 (0:1) - VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Rothe, Kleingärtner (46. Löschner), Hesselmann, Kant (46. Tramitzke) - Kupka (80. Meyer), Hehr - Radke, Osterloh, Eberle - Abel (71. Theuser) - SV Holdorf: Mehring - Hilge, Moormann, C. Höge, Bentka - Zimmermann (64. S. Höge), Schönhöft - Mikulskij, Homer, Liedmann (87. Kniffke) - J. Höge - Tore: 0:1 (5.) Andreij Homer, 0:2 (82.). Steffen Schönhöft (Foulelfmeter), 0:3 (86.) Steffen Schönhöft, 1:3 (90.+2) Marcel Hesselmann - Schiedsrichter: Manuel Kramer (FC RW Sande) - Zuschauer: 220.

Auf der anderen Seite drückte Kevin Radke eine Linksflanke von Michael Eberle über die Latte (43.). Das 1:1 zur Pause wäre jedoch schmeichelhaft gewesen, denn der SVH hatte mehr investiert, viele zweite Bälle gewonnen und so Wildeshausens spielerische Überlegenheit wettgemacht.

Dementsprechend reagierte Bragula in der Pause und brachte für den mit Gelb vorbelasteten Kleingärtner Jendrik Löschner, zudem kam Stürmer René Tramitzke für Christopher Kant. Doch der gewünschte Effekt blieb aus: Außer einem Freistoß von Radke in die Arme von Holdorfs Keeper Robin Mehring (47.) brachten die Gastgeber lange keinen Torschuss zustande. Stattdessen verhinderte Göretzlehner bei einer Ecke reflexstark das 0:2 gegen Homer (68.). Bei der späteren Entscheidung war er aber machtlos: Steffen Schönhöft verwandelte einen von Hehr an Homer verursachen Foulelfmeter sicher zum 2:0 (82.). Vier Minuten später legte Schönhöft das 3:0 freistehend aus zentraler Position nach. Hesselmanns Ergebniskosmetik bekamen einige der danach gen Heimat gegangenen Fans gar nicht mehr mit.