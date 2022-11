Friesoythe formstark, aber die Statistik spricht für kriselnde Wildeshauser

Von: Sven Marquart

Muss auf die Zähne beißen: Wildeshausens Youngster Fynn Theuser hat immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen. © Sven Marquart

Wildeshausen – Die Leistungskurve des Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen zeigt seit Wochen beständig nach unten. Durch das jüngste 0:3 bei GW Firrel sind die Krandel-Kicker auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Dagegen ist der SV Hansa Friesoythe kräftig im Aufwind. Zuletzt beim 4:0 über den Tabellenzweiten SV Wilhelmshaven spielten die Hanseaten unter den Augen von VfL-Coach Marcel Bragula „wie aus einem Guss“. Schwer vorstellbar, dass die inzwischen seit fünf Partien sieglosen Wildeshauser ihren Negativlauf ausgerechnet am Sonntag, 14 Uhr, im Heimspiel gegen die formstarken Friesoyther stoppen können.

„Ich habe keine Lust, Ausreden zu suchen. Die Tabelle lügt nicht. Wir stehen zu Recht da unten“, sagt Bragula. Aufgrund der nun schon 409 Minuten andauernden Torflaute war in dieser Woche beim VfL die Offensive einer der Trainingsschwerpunkte. „Wir haben viel taktisch gearbeitet“, berichtet Bragula. Ob’s hilft? „Wenn man den Ball aus drei Metern über das Tor schießt, ist das auch Kopfsache“, glaubt der 48-Jährige.

Vielleicht kann ja ein Blick auf die Statistik das angeknackste Selbstvertrauen seiner Crew wieder aufpolieren. Denn die Bilanz spricht für die Gastgeber. Von den sieben Landesliga-Duellen gegen Friesoythe seit 2015 hat Wildeshausen keines verloren (ein Sieg, sechs Unentschieden). In der Hinrunde holten die Huntestädter ein 1:1. „Da haben wir ein gutes Spiel gemacht“, erinnert sich Bragula.

An jenem 12. August war die Personallage beim VfL zwar schon angespannt, aber noch lange nicht so verheerend wie jetzt. In Firrel wechselten auch noch Rechtsverteidiger Alexander Dreher (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Offensivmann Steven Müller-Rautenberg (Oberschenkelzerrung) ins ohnehin schon voll belegte Lazarett. „Gerade die beiden Spieler, die in den letzten Wochen konstant ihre Leistung abgerufen haben“, hadert Bragula. Christopher Kant habe es trotz seines lädierten Knöchels versucht. „Er wollte ein Signal setzen, musste das Training am Donnerstag aber nach zehn Minuten abbrechen – es hat keinen Sinn“, seufzt Bragula.

Weil Angreifer Lucas Abel krank ist und Mattes Hehr am Sonntag Spätschicht hat und maximal in der ersten Halbzeit mitwirken kann, verbietet es sich praktisch, Fynn Theuser (Knieprobleme) vorzeitig in die Winterpause zu schicken. Gästecoach Hammad El-Arab muss auf die verletzten Wojciech Wilhelm, Jordy Biakala, Cedric und Jeremy Knese verzichten. Doch Bragula winkt ab: „In unserer Situation beschäftigen wir uns eh nicht so viel mit dem Gegner.“