Für den VfL Wildeshausen soll gegen Falke Steinfeld der erste Saisonsieg her

Von: Sven Marquart

Laues Lüftchen: Kann Lucas Abel dem Sturm des VfL Wildeshausen mehr Torgefahr einhauchen? © Sven Marquart

Wildeshausen – Drei Spieltage sind in der Fußball-Landesliga absolviert, und der VfL Wildeshausen wartet noch auf seinen ersten Sieg. „Das ist aber kein Grund, negativ zu werden“, findet Trainer Marcel Bragula. Schließlich sei es noch früh in der Saison. „Außerdem muss man die Leistungen und die Gegner betrachten.“ Gegen GW Firrel holten die Krandel-Kicker nach einem guten Auftritt ebenso ein 1:1 wie anschließend beim Topfavoriten Hansa Friesoythe. Zuletzt unterlag der VfL beim starken Aufsteiger SV Wilhelmshaven durch ein spätes Gegentor unglücklich mit 1:2. „Wir haben noch 31 Spiele vor der Brust. Da gilt es, die Ruhe zu bewahren. Aber natürlich wäre es gut, bald mal dreifach zu punkten“, sagt Bragula. Am besten schon an diesem Mittwoch, 20 Uhr, im Heimspiel gegen den SV Falke Steinfeld.

„Das ist ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften“, unterstreicht Bragula. Denn auch die „Falken“ sind mit zwei Unentschieden (0:0 bei BW Hollage und 1:1 gegen den SV Bad Rothenfelde) in die Saison gestartet, ehe sie am Sonntag mit 1:7 beim FC Schüttorf 09 unter die Räder kamen. „Das kann mal passieren, macht die Situation aber gefährlich für uns“, warnt Bragula. In der vergangenen Serie entging die Crew seines Trainerkollegen Artur Zimmermann, den Bragula als „guten Sportkameraden“ schätzt, nur mit Ach und Krach dem Abstieg. Auch in der neuen Spielzeit geht es für die Steinfelder, eine der jüngsten Mannschaften der Landesliga Weser-Ems, zuvorderst um den Klassenerhalt. „Sie werden wie wir um jeden Punkt kämpfen müssen“, bestätigt Bragula.

Die Gäste aus dem Kreis Vechta haben im Sommer durch die Abgänge von Paul Kosenkow, Mazlum Sünün (beide TuS St. Hülfe-Heede), Georges Arthur Baya Baya (Eintracht Rheine), Joshua Heyer (TSV Wetschen), Fynn Dauny (SV Bevern), Constantin Nieberding (eigene Zweite), Halil Ablak (BW Lüsche), Hannes Zerhusen (MTV Gießen) und Oliver Schlundt (TV Dinklage) einiges an Qualität verloren. Dafür kamen Torwart Sebastian Deike (Amasyaspor Lohne), Philipp Strehl (RW Damme), Omar Ceesay (TSV Wetschen), Julian Rudi und Saint Jordy Mbossa (beide JFV Rehden A-Junioren) neu hinzu. Kopf des Teams ist zweifellos Trainerbruder Andreas Zimmermann. Der 32-Jährige zieht als spielender Co-Trainer im zentralen Mittelfeld die Fäden. „Ein überragender Fußballer“, schwärmt Bragula vom früheren Junioren-Nationalspieler.

Wenn es für den VfL Wildeshausen mit dem ersten Dreier klappen soll, müssen natürlich auch Tore her. Die Frage ist nur: Wer soll sie schießen? Alle drei bisherigen Saisontreffer gehen auf das Konto von René Tramitzke. Doch der Sturmtank wird diesmal nicht den Weg aus dem bayerischen Kümmersbruck, wo er derzeit einen Lehrgang absolviert, auf sich nehmen. In Lucas Abel, Michael Eberle und Nico Kiesewetter stehen Bragula somit nur drei einsatzfähige Offensivkräfte zu Verfügung. „Wir verteidigen sehr gut, aber im letzten Drittel hakt es noch ein bisschen“, sagt Bragula. Trotzdem ist der 48-Jährige zuversichtlich, „dass wir uns für unsere guten Leistungen bald mit drei Punkten belohnen werden“. Am liebsten schon gegen Steinfeld.