Harpstedter TB steckt in der Zeitschleife

Von: Sven Marquart

Teilen

Starker Rückhalt: Neerstedts Torhüter Finn Zirks bot im Heimspiel gegen die HSG Hude/Falkenburg eine vorzügliche Leistung. © Tamino Büttner

Harpstedt/Neerstedt – Und täglich grüßt das Murmeltier: Udo Steinberg fühlt sich wie in einer Zeitschleife gefangen. Die 28:29-Pleite gegen die TSG Hatten-Sandkrug II erinnerte den Trainer des Handball-Regionsoberligisten Harpstedter TB frappierend an die vorangegangen Spiele. Dagegen verschaffte sich der TV Neerstedt II mit dem 32:26-Derbyerfolg über die HSG Hude/Falkenburg etwas Luft im Tabellenkeller.

Harpstedter TB – TSG Hatten-Sandkrug II 28:29 (11:11): Udo Steinberg hat das Szenario in der laufenden Saison schon mehrmals miterlebt. „Wir sind eigentlich ganz gut drauf, und dann kommen zehn Minuten, in denen überhaupt nichts geht“, haderte der HTB-Coach. Diesmal leistete sich seine Crew nach dem 3:1 (5.) durch Arne Johannes eine Schwächephase und geriet mit 3:6 (14.) in Rückstand. Anschließend kämpften sich die Gastgeber wieder heran und schafften durch ihren zehnfachen Torschützen Daniel Döhle den Ausgleich zum 11:11 (30.). Allerdings nur, um nach dem Seitenwechsel vom 13:14 (34.) auf 13:19 (39.) zurückzufallen. Steinberg sah von seinem Team „planlose Abschlüsse ohne Vorbereitung“, und auch die Anspiele an den Kreis kamen nicht an. „Hinten raus ging’s dann wieder“, knurrte der Munderloher. Doch letztlich war die Hypothek zu groß. Die Routiniers Robert Langner und Jurrien Nijhof sorgten dafür, dass das bisherige Schlusslicht den dahinschmelzenden Vorsprung über die Zeit schaukelte. Für die Harpstedter geht es bereits an diesem Donnerstag, 20.30 Uhr, mit dem Nachholspiel gegen den Tabellendritten VfL Oldenburg weiter.

Stenogramm Harpstedter TB – TSG Hatten-Sandkrug II 28:29 (11:11) Harpstedter TB: N. Döhle, Bitter - D. Döhle (10/1), Wehrenberg (3), Johannes (2), Hartsch, H. Meyer (6/1), T. Kern, Niemann, Witscher (3), Bovensmann (1), S. Meyer (1), Haake (2/2), Völsgen TSG Hatten-Sandkrug II: Claußen-Dehn - Bode, Schulz (3), Köster (5), Ullrich (4), Stöhr, Nijhof (5), Peters (3), Linnemann (5), Langner (4/1), Hahn Siebenmeter: HTB 6/4, TSG 3/1 Zeitstrafen: HTB 4, TSG 4 Schiedsrichter: Daniel Knaus/Christopher Tintelott

TV Neerstedt II – HSG Hude/Falkenburg 32:26 (15:11): Durch den Sieg verbesserte sich der TV Neerstedt II vom zehnten auf den achten Rang. „Das war wichtig“, atmete Betreuer Maik Haverkamp auf: „Unten ist es supereng, und es dürfte auch bis zum Saisonende spannend bleiben.“ Im Landkreisderby waren die Grün-Weißen von Beginn an dominant. „Unsere 6:0-Abwehr war schön bissig, und in vielen Situationen waren wir einen Tick cleverer“, freute sich Haverkamp. So konnten die Hausherren selbst den Ausfall ihres Haupttorschützen Niclas Deeken (136 Saisontreffer) kompensieren, der sich eine Bänderverletzung zugezogen hatte. Für ihn sprang Willem Boyens in die Bresche und erzielte aus dem linken Rückraum insgesamt sieben Treffer. Hinzu kam der glänzend aufgelegte Finn Zirks. Neerstedts Torhüter hielt rund 50 Minuten prächtig, ehe der nicht minder starke Hendrik Voß für die Schlussphase zwischen die Pfosten ging. Eng wurde es lediglich beim 18:16 (38.). „Da haben wir den Ball nicht mehr ganz so gut laufen lassen“, monierte Haverkamp. Doch Spielertrainer Thomas Schuetzmann hielt Neerstedt mit seiner Erfahrung in der Spur. Spätestens beim 25:17 (46.) war die Verbandsliga-Reserve auf die Siegerstraße eingebogen. „Am Ende haben wir das Spiel aber vor allem in der Abwehr gewonnen“, resümierte Haverkamp.

Stenogramm TV Neerstedt II – HSG Hude/Falkenburg 32:26 (15:11) TV Neerstedt II: Voß, Zirks - Quickert (5), Goldberg (1), Strudthoff (3/1), Schuetzmann (2), W. Boyens (7), Bruns (1), Abel, Adams (4), Schröder-Brockshus (3), Vosteen (4), Jacobs (2) HSG Hude/Falkenburg: Helms, Auffarth - Rother (6), Wiosna (8), Kibgies (1), Karger (1), Zarel (1), Franken (4), Winkelmann, Rose (4/2), Seedorf (1) Siebenmeter: TVN 2/1, HSG 4/2 Zeitstrafen: TVN 3, HSG 2 Schiedsrichter: Ralf Diers/Oliver Lasse Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Torben Quickert (TV Neerstedt II) nach der dritten Zeitstrafe (43.)