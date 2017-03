Borchert Finke läuft heiß

Wildeshausen - Von Sven Marquart. Souverän haben die Basketballer des SC Wildeshausen auch die letzte Attacke abgewehrt: Nach dem ungefährdeten 102:74 (50:36) bei ihrem direkten Verfolger Delmenhorster TV II ist den Huntestädtern die Meisterschaft in der Bezirksklasse nicht mehr zu nehmen. Für die Crew von Arne Tschöpe war es im 13. Saisonspiel der 13. Sieg. „Dass wir so dominant sein würden, hätte ich nicht erwartet“, staunte selbst Wildeshausens Spielertrainer.

Der Delmenhorster Oberliga-Reserve war deutlich anzumerken, dass sie ihre letzte Titelchance unbedingt nutzen wollte. Dafür hätte sie nach ihrer 55:78-Hinspielniederlage jedoch einen Sieg mit 24 Punkten Differenz benötigt, um den direkten Vergleich mit dem ungeschlagenen Klassenprimus für sich zu entscheiden. „Die Delmenhorster waren heiß und wollten uns unbedingt ein Bein stellen“, berichtete Tschöpe. Schnell lagen die Gastgeber mit 11:2 vorn (3.). Doch ruhig und abgeklärt packen die Wildeshauser die „Devils“ bei den Hörnern und nahmen ihnen routiniert den Wind aus den Segeln. Bereits nach dem ersten Viertel führte der Spitzenreiter recht komfortabel mit 32:24.

Mit insgesamt 36 Zählern war Alexander Grote einmal mehr Topscorer seines Teams. Dabei konnte der Zwei-Meter-Mann von 14 Freiwurfversuchen lediglich einen nicht in der Reuse unterbringen – bockstark! „Von ihm erwarte ich das auch. Alex hat in dieser Liga nichts zu suchen“, meinte Tschöpe. Außerdem lief Borchert Finke heiß. Der Point Guard brachte es auf 32 Punkte und versenkte bei einer Trefferquote von rund 60 Prozent sechs Dreier. „Borchert war herausragend! Er hat nicht viel daneben geballert“, lobte Tschöpe seinen Spielmacher.

So baute der Tabellenführer seinen Vorsprung bis zur Pause auf 50:36 aus. Das 14-Punkte-Polster hatte auch nach dem dritten Viertel Bestand (75:61). Im Schlussabschnitt erlahmte der DTV-Widerstand, so dass die Wildeshauser das Resultat deutlicher gestalten konnten. Kurz vor Ende der Partie betrat dann Michael Haake das Feld. Bei seinem Comeback nach gut anderthalbjähriger Verletzungspause (Kreuzbandriss) legte der Flügelspieler fünf Punkte auf, darunter ein erfolgreicher Dreier. „Für Michael freut es mich besonders“, sagte Tschöpe.

Obwohl sie ihre erste Heimniederlage seit dem 10. Oktober 2015 hinnehmen und den Titel abschreiben mussten, präsentierten sich die Delmenhorster als äußerst faire Verlierer. „Wir haben hinterher noch gut zusammen abgefeiert“, erzählte Tschöpe. Die fette Meistersause mit dem eigenen Anhang steht aber noch bevor, und zwar im Anschluss an das letzte Saisonspiel gegen TuRa 76 Oldenburg II am kommenden Sonnabend, 11. März, 18.30 Uhr. „Dann steigt im Forum der Wallschulsporthalle eine große Party“, kündigte Tschöpe an. Natürlich will sein Team die Spielzeit mit einem weiteren Sieg und einer makellosen Bilanz beenden.

Aber schon jetzt steht fest: Die Korbjäger aus der Kreisstadt haben sich nach einjähriger Abstinenz eindrucksvoll im Spielbetrieb zurückgemeldet. Vor der Saison 2015/2016 hatte sich der SC Wildeshausen überraschend aus der Bezirksliga verabschiedet. „Inzwischen macht es wieder richtig Spaß! Alle haben im Training gut mitgezogen und immer einen Schritt mehr gemacht als zu wenig. Außerdem hat keiner gemuckt, wenn er mal nur wenig Spielzeit bekommen hat“, bilanzierte Tschöpe.

SC Wildeshausen: B. Finke (32), G. Finke (4), R. Finke (5), Grote (36), Haake (5), Hoffmann, A. Pavel (3), Scheper (10), Tschöpe (3), Weihs, Wendeln (4).