U 18-Teams des TV Brettorf holen bei norddeutscher Meisterschaft Silber

Von: Sven Marquart

Holten Doppelsilber für den TV Brettorf: Lewin Mathieu (h. v. l.), Annick Schröder, Lasse Janssen, Lilli Schnier, Felix Kreye, Jette Weber, Hannah Meyer (v. v. l.), Elias Borchers, Ronja Düßmann, Philip O’Halloran und Marla-Renee Schütte wurden in Wangersen norddeutscher Vizemeister in der Altersklasse U 18. © TV Brettorf

Brettorf – Unverhofft kommt oft: Als Fünfter der Niedersachsenmeisterschaft hatten die U 18-Faustballerinnen des TV Brettorf die Qualifikation für die Titelkämpfe auf norddeutscher Ebene eigentlich verpasst. Doch weil so viele Teams auf einen Start verzichteten, durfte die Crew der Trainerinnen Laura Cording und Jule Weber doch an den Regionalmeisterschaften in Wangersen teilnehmen – und holte dort überraschend die Silbermedaille. Auch ihre Vereinskollegen, die in der männlichen U 18 ebenfalls Silber gewannen, hatten Grund zum Feiern. Beide Brettorfer Teams qualifizierten sich zudem für die deutsche Meisterschaft am 17. und 18. September in Ahlhorn.

Weibliche U 18

„Wir hatten Glück, dass wir nachrücken durften“, freute sich Laura Cording. Während ihre Schützlinge bei der Bezirks- und Landesmeisterschaft klar unter ihren Möglichkeiten geblieben waren, zeigten sie in Wangersen nun ihre mit Abstand beste Saisonleistung. Gleich zum Auftakt setzten die Brettorferinnen ein dickes Ausrufezeichen, indem sie den Titelfavoriten TSV Essel mit 11:9, 11:9 bezwangen. „Wir hatten die besseren Nerven, während Essel die letzte Konsequenz fehlte“, berichtete Laura Cording. Bereits mit dem Gewinn des ersten Satzes gegen den Hammer SC 08 (11:8) hatte der TVB den Gruppensieg sicher. Im zweiten Durchgang verfielen die Schwarz-Weißen aber wieder in alte Muster (8:11). „Der einfache Spielaufbau funktionierte überhaupt nicht“, monierte Laura Cording.

Im Halbfinale kämpfte Brettorf nicht nur gegen den Braschosser TV, sondern auch mit den unangenehmen Windverhältnissen, behauptete sich letztlich aber mit 11:9, 8:11, 11:6. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius fehlten den Brettorferinnen im Endspiel dann die entscheidenden Reserven, um dem TSV Essel ein zweites Mal ein Bein zu stellen. „Dafür hatten wir diesmal nicht genug Durchschlagskraft“, erklärte Laura Cording nach dem 7:11, 13:15. „Trotzdem war das eine super Gesamtleistung – alle haben toll mitgezogen.“

Für die Mädchen des TV Huntlosen war das Turnier nach drei Niederlagen gegen den Braschosser TV (3:11, 9:11), den MTV Wangersen (3:11, 3:11) und den TSV Bardowick (10:12, 11:13) bereits nach der Vorrunde beendet.

Männliche U 18

Gegen ihren Angstgegner TuS Empelde legten die Brettorfer einen klassischen Fehlstart hin (4:11). „Das ist vielleicht eine Kopfsache. Wir müssen eher im Tunnel sein. Das haben wir auch schon öfter angesprochen. Es ist zwar schon besser geworden, aber im ersten Satz hat es nicht gereicht“, meinte TVB-Coach Pascal Osterheider. Den zweiten Abschnitt holte sich sein Team dann mit 11:6. Ihr zweites Vorrundenspiel gegen den Hammer SC 08 gewannen die Brettorfer, bei denen Elias Borchers den urlaubenden Zuspieler Sean O’Halloran glänzend vertrat, dann ungefährdet mit 11:2, 11:2.

Obwohl Brettorfs Halbfinalgegner MTV Oldendorf sehr druckvoll agierte, hatte Osterheider beim 11:8, 11:8 „nie das Gefühl, dass wir das Ding verlieren könnten“. Im Endspiel lieferte der TVB seinem zweiten Angstgegner MTV Wangersen einen großen Kampf und konnte den ersten Satz trotz eines 6:9-Rückstandes mit 12:10 gewinnen. „Im zweiten und dritten Satz ging dann nicht mehr viel – da fehlten uns dann die Körner“, musste Osterheider zugeben. So behaupteten sich die Gastgeber um ihren Ausnahmeangreifer Nick Poppe letztlich mit 11:4, 11:5. „Das war eine konditionelle Sache. Wenn wir dieses Manko beheben, müssen wir uns auch bei der DM nicht verstecken“, analysierte Osterheider. Allerdings hat sein Team in der Vorrunde bei der deutschen Meisterschaft eine „Todesgruppe“ erwischt. Gegner sind Gastgeber Ahlhorner SV, der TV Unterhaugstett, der TV 1865 Waibstadt sowie der TSV Wiemersdorf.