„Bollwerk“ Bolling belohnt den Harpstedter TB

Von: Cord Krüger

Freudensprünge: HTB-Keeper David Wehrenberg und Onno Bolling beim Jubel. © Privat

Bezirksliga-Aufsteiger Harpstedter TB feierte am Freitagabend beim TSV Großenkneten einen Punkt - dank Onno Bollings Ausgleichstor in der siebten Minute der Nachspielzeit. Damit belohnte der Abwehrchef sein Team für eine disziplinierte Leistung - und sich selbst für einen bärenstarken Auftritt.

Großenkneten – Nur gut für den Harpstedter TB, dass Per-Ole Wendlandt sich an diesem Bezirksliga-Derby nicht sattsehen konnte! Der Schiedsrichter ließ am Freitagabend satte acht Minuten nachspielen – und in der siebten Minute jener Overtime drückte Onno Bolling eine Ecke von Jakob Wehrenberg zum 2:2 (1:0)-Endstand für den Aufsteiger beim TSV Großenkneten über die Linie! Der aufgerückte Innenverteidiger war danach nicht mehr einzufangen, lief zur Eckfahne und ließ sich erst dort von Teamkollegen und Offiziellen feiern. „Wir wollten nicht mit einer Niederlage nach Hause fahren – und haben uns für unsere harte Arbeit, unsere aufopferungsvolle Leistung belohnt“, strahlte der Abwehrchef, der in der teils hitzig geführten zweiten Hälfte selbst einiges einstecken musste: „Ich habe einen Stollen aufs Knie bekommen, musste mich aber durchbeißen.“ Das klappte prima!

„Onno ist für mich der Mann des Spiels“, lobte sein Trainer Michael Würdemann den 26-Jährigen, der in den 96 Minuten zuvor so einiges ablief, wegspitzelte und rausköpfte. „Insgesamt war es ein Schritt nach vorn im Vergleich zu unserem Pokal-Aus am Mittwoch“, ergänzte der Coach: „Wir hatten eine bessere Körpersprache, haben die Zweikämpfe angenommen, aber Ruhe bewahrt.“ Zudem gefiel ihm, „wie sich beide Seiten an ihren Matchplan gehalten haben“.

Denn sein Team ließ sich in der ereignisarmen ersten Hälfte von den favorisierten Platzherren nicht aus der Reserve locken. „Das hat Harpstedt gut gemacht“, meinte TSV-Trainer Kai Pankow anerkennend. „Insgesamt waren wir vorn aber zu einfallslos“, monierte der Ex-Stürmer.

Zweifellos besaßen seine Männer mehr Spielanteile und Ballbesitz, allerdings fanden sie gegen die gut gestaffelten Gäste kaum Lücken. Gefährlich wurde es vor der Pause nur bei einer Ecke von Malte Niemann, die Mats Kämpfer an den rechten Giebel köpfte (28.). „Ihre Standards sind echt eine Waffe“, staunte Würdemann.

Weiter ging’s mit gegenseitiger Neutralisation im Mittelfeld, ehe Harpstedt kurz vor der Pause eiskalt zuschlug: Fabian Engeln erlief die Kugel nach einem TSV-Ballverlust, passte zurück, anstatt mit einer Ecke zufrieden zu sein – und in der Mitte schob Niklas Fortmann zum 1:0 ein! In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hätte der Torschütze sogar erhöhen können, doch seine Direktabnahme nach einem Diagonalball von Marik Landgraf war sichere Beute von Knetens Keeper Sören Willers (45.+4).

Nach Wiederanpfiff investierten die Platzherren mehr – allerdings zunächst ohne Ertrag. Ein Freistoß von Andre Reimann aus 17 Metern rauschte knapp drüber (51.), auf der anderen Seite köpfte Bolling eine Ecke von Rene Kube wuchtig, aber mittig in die Arme von Willers (53.). Mit der nächsten gefährlichen Szene glich das Pankow-Team aus – in Überzahl, als Bolling nach Behandlung seines Knies gerade wieder auf den Kunstrasen sprintete. Der zum zweiten Durchgang eingewechselte Simon Punke nahm einen Steckpass an und vollendete per Flachschuss vorbei am heraus geeilten HTB-Schlussmann David Wehrenberg (57.). „Simon wird uns noch viel Freude bereiten“, urteilte Pankow über seinen Sturm-Neuzugang vom TV Munderloh.

Jetzt wollte seine Mannschaft mehr, doch Bolling köpfte einen Kämper-Kopfball aus dem linken Eck (63.). Sechs Minuten vor Schluss war es passiert: Timo Pöthig trat einen Freistoß von rechts, Yannick Bauer stieg am höchsten und traf per Kopf zum 2:1. Wehrenberg verhinderte per Parade im kurzen Eck gegen Pöthig noch das 1:3 (86.), sodass es bis zum Ende spannend blieb – und Bolling den Großteil der 150 Zuschauer spät schockte. „Das fühlt sich jetzt wie eine Niederlage an“, gestand Pankow.

Torschütze und Vorbereiter: Großenknetens Simon Punke (rechts) traf am Freitagabend zum 1:1, Harpstedts Jakob Wehrenberg (links) trat die Ecke zu Onno Bollings 2:2 in der siebten Minute der Nachspielzeit. © Krüger