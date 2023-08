Onno Bolling bewahrt Harpstedter TB vor einer Niederlage

Aufsteiger holt beim TuS Heidkrug ein 1:1

Harpstedt – Onno Bolling hat dem Harpstedter TB in der Fußball-Bezirksliga ein 1:1 (0:0) beim bis dahin punktlosen TuS Heidkrug gerettet. In der 86. Minute köpfte der Innenverteidiger einen Eckstoß von Jakob Wehrenberg zum Ausgleich in die Maschen. „Am Ende können wir froh sein, dass wir noch einen Punkt mitgenommen haben“, sagte HTB-Coach Michael Würdemann.

Eigentlich hatte der Aufsteiger von seinem Auftritt beim bisherigen Tabellenschlusslicht mehr erwartet. „Aber wir standen uns heute selbst im Weg“, meinte Würdemann. Die Gäste taten sich unheimlich schwer ins Spiel zu kommen. „Es fehlten immer die letzten zwei, drei Prozent, um die Angriffe konzentriert zu Ende zu bringen“, monierte Würdemann. Die beste Chance der ersten Halbzeit besaß Jakob Wehrenberg, der den Ball ans rechte Lattenkreuz setzte (32.).

Zu Wiederbeginn wechselte der HTB zweimal. Unter anderem kam Mihai-Andrei Nitu für Silas Corßen. Der Neuzugang vom VfL Wildeshausen II zeigte in der Sturmspitze gute Ansätze. „Mihai hat die Bälle gut festgemacht – ich bin mir sicher, dass wir noch viel Freude an ihm haben werden“, meinte Würdemann. Seine Crew hatte nun die Spielkontrolle und erarbeitete sich ein Chancenplus. Timo Höfken vergab gleich zweimal den möglichen Führungstreffer (52./58.). „Einer davon darf gerne reingehen“, haderte Würdemann.

Stattdessen besorgte Finn Schütte nach einem Freistoß das 1:0 für Heidkrug (60.). Zweimal hatte HTB-Keeper Henrik Reineberg zunächst gut pariert, gegen Schüttes Versuch war er dann machtlos. Nun lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Unter anderem forderte der HTB vergeblich einen Handelfmeter. Weil er zunächst Moritz Bätcher mit gestrecktem Bein foulte und anschließend den Ball wegschlug, sah Heidkrugs Igor Harkovski Gelb-Rot (84.). Die Überzahl nutzte Harpstedt zum Ausgleich. Allerdings hatten die Gäste Glück, dass sie sich in letzter Minute bei einer Eins-gegen-vier-Situation nicht das 1:2 fingen.