Böiger Wind kostet Anja Plasger viele Körner

Von: Sven Marquart

Flott unterwegs: HTB-Triathletin Anja Plasger auf der Laufstrecke in Wilhelmshaven. © Harpstedter TB

Harpstedt – Monatelang hatte Anja Plasger trainiert. Und die Plackerei hat sich gelohnt: Bei ihrem ersten Start über die Mitteldistanz wurde die Triathletin vom Harpstedter TB auf Anhieb Vizelandesmeisterin in der Altersklasse TW-50. Beim NordseeMan/NordseeWoman in Wilhelmshaven benötigte die HTB-Ausdauersportlerin für die 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Rad fahren und 21,1 Kilometer laufen 5:58:38 Stunden – schneller war nur Ulrike Flämig vom Buxtehuder SV (5:52:04).

„Das Wasser im Ems-Jade-Kanal war ruhig, hatte die perfekte Temperatur, und die Orientierung war dank der Bojen und dem nahen Ufer recht einfach“, berichtete Anja Plasger. Nach knapp 50 Minuten wechselte sie aufs Rad – ihre Lieblingsdisziplin. Aufgrund des böigen Windes ließ sie dabei jedoch einige Körner mehr als geplant. Nach 2:52 Stunden war die Harpstedterin zurück in der Wechselzone.

Der abschließende Halbmarathon bestand aus vier Runden vom Pumpwerk über die Jadeallee am Atlantic Hotel vorbei über den Deich zum Wendepunkt am einzigen Südstrand an der Nordseeküste. Überglücklich erreichte Anja Plasger schließlich das Ziel.

Ihr HTB-Kollege Rolf Schröder war in Wilhelmshaven ebenfalls am Start, allerdings hatte er sich für den Volkstriathlon entschieden. Die 500 Meter schwamm er in 12:15 Minuten. Für die 20 Rad-Kilometer benötigte Schröder 46:08 Minuten, und den abschließenden Fünf-Kilometer-Lauf absolvierte der Harpstedter in 35:48 Minuten, so dass die Uhr für ihn schließlich nach 1:34:12 Stunden stehen blieb – das langte für Rang zwölf in der Altersklasse TM-55.